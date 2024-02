Cena kakava dosegla zgodovinsko vrednost, se bo podražila čokolada?

A.K. / 11.02.2024, 10:01

Ena izmed žrtev podnebne krize bi lahko bile tudi sladkarije. Potem ko je, kot smo že poročali, poskočila cena sladkorja, je zaradi močnega deževja v državah pridelovalkah, v nebo ušla tudi cena kakava. Za ekstremno vreme pa znanstveniki prst uperjajo proti močnemu El Ninu. 'Čokoladni' velikani ne izključujejo podražitev čokolade.

Cene kakava so v petek tako na borzi v Londonu kot v New Yorku dosegle nove rekordne vrednosti. Dvig cen povzroča omejena ponudba kakava iz največjih pridelovalk Gane in Slonokoščene obale, za kar so krive neugodne vremenske razmere, je poročala STA. Cena kakava v New Yorku je v petek tako poskočila na 5590 evrov za tono. V Londonu je tona kakava ob koncu rekordnega tedna v petek po navedbah AFP stala 4786 funtov (5605 evrov).Kot piše Euronews, so cene kakava zdaj 40 odstotkov višje, kot so bile ob začetku leta 2024.

Čokolada FOTO: Shutterstock

Strah pred vplivom na ceno čokolade – ceno poganja ekstremno vreme

Naraščajoče cene kakava na trgu sprožajo strah pred posrednim vplivom na ceno čokolade v času, ko se velika svetovna gospodarstva že tako spopadajo s povišano inflacijo. Največji svetovni pridelovalki kakava, ki se večinoma uporablja za proizvodnjo čokolade, sta zahodnoafriški državi Gana in Slonokoščena obala. Obe državi je prizadelo močno deževje, ki je močno vplivalo na količino pridelka. Pridelovalci kakava pa se soočajo tudi z vplivi podnebnega pojava El Nino, ki na nekaterih območjih povzroča sušo, na drugih pa poplave, je poročala STA.

Kakav je izjemno občutljiv na kakršnekoli vremenske spremembe, še posebej na toplejše vreme. Toplejše in bolj suho vreme lahko s seboj prinese tudi bolezni, ki povzročijo slabo letino in lahko dolgoročno vplivajo na kakovost kmetijskih zemljišč. Ker so letine še vedno slabe, bodo cene kakava v bližnji prihodnosti morda še rasle, poroča Euronews. Od 1. oktobra 2023 do 4. februarja 2024 so se pošiljke kakava Slonokoščene obale zmanjšale za približno 39 % glede na prejšnje leto, na 1,04 milijona ton. Podobno je tudi v v Gani, kjer so od 1. septembra 2023 do 31. januarja 2024 padle za približno 35 % na 341.000 ton.

temna čokolada in kakavova zrna FOTO: iStock

Se bo čokolada podražila?

Vrednost svetovne trgovine s čokolado je bila lani ocenjena na več kot bilijon evrov. Kakav, najpomembnejša sestavina, ki pristane v čokoladnih grižljajih, je pridelan iz semena kakavovca Theobroma. Čokolada je ena najbolj priljubljenih sladic na svetu, zato je postala izdelek množične potrošnje: povprečen Evropejec in prebivalec ZDA na leto poje več kot 5,2 kilograma čokolade. Globalno gledano se v Evropi proda 47 odstotkov, v ZDA pa 20 odstotkov čokolade. Avstrijci in Nemci pojedo povprečno devet kilogramov čokolade na leto, kar jih uvršča med vodilne v Evropi. V povprečju Slovenec zaužije 5,8 kilograma čokolade na leto, so zapisali v društvu za sonaraven razvoj Focus v povzetku poročila z naslovom Grenko-sladka čokolada.

Kot poroča BBC, je eden največjih proizvajalcev čokolade na svetu Hersey že posvaril, da zaradi zgodovinskih cen kakava pričakujejo padec dohodka. Čokoladni velikan ne izključuje, da bodo ta strošek prevalili na potrošnike: "Težko govorimo o cenah kakava v prihodnosti. Glede na to, da so cene poletele v nebo, bomo naredili vse kar lahko, morda tudi prilagodili cene, da bomo zaščitili naš posel," je dejala izvršna direktorica podjetja Hersey Michele Buck.

Še eden izmed ameriški proizvajalecev čokolade Mondelez je med letošnjimi izzivi izpostavil rast cen sestavin za izdelavo čokolade. Finančni direktor Mondeleza Luca Zaramella je izpostavil, da se soočajo s precejšnjim dvigom cen kakava in sladkorja.

Podražil se je tudi sladkor

Kot smo poročali, podnebna kriza vpliva tudi na pridelek sladkorja, ki se je zato na trgu že močno podražil. Cene sladkorja so bile lani namreč najvišje v zadnjih 12 letih, to pa se ponekod že pozna tudi na cenah sladkarij na trgu. Neobičajna in dolgotrajna suša, s katero se v zadnjem času spopadata Indija in Tajska, je močno zdesetkala pridelek sladkorja v teh dveh državah, ki sta po Braziliji največji izvoznici sladkorja na svetu. Manj pridelka ob nezmanjšanem povpraševanju pa pomeni le eno: podražitve. In cene sladkorja so lani dosegle najvišjo raven od leta 2011. Te podražitve sladkorja že občutijo ameriški potrošniki, saj so se v ZDA cene sladkorja in sladkarij v lanskem letu dvignile za 8,9 odstotka, letos pa pričakujejo 5,6-odstotno podražitev, navedbe ameriškega ministrstva za kmetijstvo povzema britanski The Guardian. Tako nagel skok cene sladkorja je precej nad zgodovinskim povprečjem.