Bomo v prihodnosti še lahko uživali v jutranji skodelici kave?

EKOLOGIJA

Anja Kralj / 27.01.2022, 14:31

Slabe novice za ljubitelje kave. Še ena raziskava potrjuje, da bo v prihajajočih letih veliko težje gojiti rastlino Coffea Arabica, ki je najbolj priljubljena vrsta kave, ko njena zrna zmleta končajo v naši skodelici. Do leta 2050 se bodo vremenske razmere v državah, kjer pridelajo največ kave, močno spremenile, kar pomeni, da bo gojenje kavovca veliko bolj zahtevno.

Kot kaže študija, ki so jo v sredo objavili v znanstveni reviji Plos One, bo v prihodnosti vsakdanja skodelica kave morda pod vprašajem. V raziskavi so znanstveniki preučevali, kako se bodo glede na različne scenarije dvigovanja globalne povprečne temperature, spreminjali pogoji za gojenje priljubljene vrste kave Arabica.

Najbolj priljubljena vrsta je kava Arabica. FOTO: Shutterstock

Kavovec, rastlina, ki daje rdeče, češnjam podobne plodove, potrebuje za rast posebne razmere, zato ga v Evropi ne moremo gojiti. Se pa članice EU-28 uvrščajo med največje uvoznice in porabnice kave na svetu. Coffea arabica oziroma arabski kavovec naj bi bila prva vrsta gojene kave. Čeprav so okusi različni, naj bi bila kava izdelana iz semen te vrste boljša od drugih komericalno gojenih vrst, npr. Coffea canephora (robusta). Te dve vrsti se najpogosteje znajdeta v skodelici povprečnega pivca kave.

Ugotovili so, da bodo do leta 2050 rastline coffea arabice zaradi posledic podnebnih sprememb drastično manj primerne za gojenje na območjih, kjer uspevajo zdaj, rezultate raziskave povzema CNN. Trenutno so najprimernejša območja za rast kave v Srednji in Južni Ameriki, zlasti v Braziliji, pa tudi v Srednji in Zahodni Afriki ter delih južne in jugovzhodne Azije. Kot je pokazala študija, projekcije kažejo, da se bodo v naslednjih 28 letih na teh območjih vremenske razmere zaradi podnebnih sprememb spremenile tako, da bodo veliko manj prijazne za gojenje kave. Glavne države proizvajalke kave, in sicer Brazilija, Vietnam, Indonezija, Kolumbija, so že danes resno prizadete zaradi podnebnih sprememb. Do leta 2050 pa se bodo po predvidevanjih razmere tam še za zaostrovale. Kot poudarjajo v raziskavi, bodo predvsem zaradi vedno višjih temperatur ozračja pridelovalci vedno težje pridelovali kavo na teh območjih.

Pitje kave FOTO: Shutterstock

Cena kave narašča

Cena kave se sicer nenehno dviga. Po podatkih statističnega urada je bilo v letu 2016 treba za kilogram pražene mlete kave v trgovini odšteti v povprečju 7,88 evra, to je za 10 odstotkov več kot v letu 2010. So se pa predvsem v zadnjem letu cene kave dvigovale zaradi slabega vremena. V Braziliji so namreč beležili hudo sušo, del leta pa nenavadno zmrzal. V ZDA so cene kave tako v letu dni poskočile za 6,3 odstotka, poroča CNN.

Več kot polovici divjih vrst kavovcev grozi izumrtje

Kot smo že poročali, je razlog za zaskrbljenost tudi to, da kar 60 odstotkom divjih vrst kavovcev namreč grozi izumrtje, kar lahko v prihodnosti vpliva tudi na gojene vrste kavovcev, ki po pripravi končajo v naši kavni skodelici. Znanstveniki iz organizacije Royal Botanic Gardens, Kew so v znanstvenih revijah Science Advances in Global Change Biology tako denimo objavili zaskrbljujoči raziskavi, v kateri so preučevali stanje več kot 124 znanih vrst kavovcev. Veliko vrst divjih kavovcev namreč ni dobrega okusa za pitje, a vsebujejo gene, ki jih lahko uporabijo, da pomagajo vrstam kave preživeti v prihodnosti, se prilagoditi na podnebne spremembe in bolezni. Po njihovih odkritjih je divji sorodnik najbolj razširjene kave Arabice zdaj uvrščen na seznam ogroženih vrst. Ugotovili so tudi, da kar 75 divjim vrstam kavovcev grozi izumrtje, 35 jih ni ogroženih, za preostalih 14 vrst pa je premalo podatkov, da bi lahko z gotovostjo napovedali njihovo prihodnost.