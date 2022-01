V nemškem mestu so se bobri tako namnožili, da potrebujejo svetovalce za bobre

EKOLOGIJA

Karmelina Husejnović / 22.01.2022, 7:00

Bobri so zaščitena živalska vrsta in okoljevarstveniki so vedno veseli, ko se ti posebni glodavci naselijo na nekem območju in tam uspevajo. Tako je bilo tudi v nemškem Babenhausnu, kjer pa so se bobri tako udomačili, da zdaj povzročajo škodo.

"Pozor, bobri! Uporaba poti na lastno odgovornost." S tem opozorilom poseben znak za nevarnost sprehajalce ob reki v Babenhausnu opozarja na prisotnost glodavcev.

Jürgen Schäfer, zaposleni v mestni upravi Babenhausena, ki je nekakšen "komisar za bobre", pokaže na bobrove sledi: obgrizeno lubje in les dreves. "Če obgrize preveč, se včasih zgodi, da se drevesa prelomijo, tudi zelo debela," pravi. Takšna drevesa morajo nato mestne oblasti odstraniti in to mesto stane kar nekaj denarja.

A uničeno drevje ni edina težava, ki jo povzročajo bobri. Ker svoje brloge gradijo ob rekah, spodkopavajo zemljo ob obalah. Prav tako pa so povzročili tudi nesrečo, ko je ženska padla s konja, ki se je spotaknil ob njihov brlog. K sreči sta tako konj kot jahalka končala brez poškodb.

Čeprav za seboj puščajo vidne sledi, se ti največji evropski glodavci običajno skrivajo pred ljudmi.

Bili na robu izumrtja, zdaj pa obstajajo svetovalci za bobre

Pred nekaj sto leti so bili v Evropi moderni klobuki iz bobrovega krzna. Povpraševanje je bilo tako veliko, da se je število živali izjemno zmanjšalo. Do 19. stoletja smo tako bobre v Evropi skoraj iztrebili.

"V 20. stoletju, zahvaljujoč ukrepom za zavarovanje vrste in projektom za njihovo ponovno naselitev, so se vrnili in se začeli spet širiti. Predstavljajte si, da so si nekoč ljudje želeli bobrovega krzna. Zato so jih lovili. Prav tako so jih ljudje tudi jedli," pravi Jenifer Calvi iz nemškega sklada za divje živali.

Bobri pa so izjemno pomembni za ekosistem, saj s svojo dejavnostjo vzdržujejo in uravnavajo vodotoke, zvišujejo podtalnico, z jezovi blažijo hitrost vode in oblikujejo mokrišča. Z aktivnostmi ustvarijo številna raznolika življenjska okolja, primerna večjemu spektru živali.

Kako torej na eni strani zaščititi te živali, da bodo še naprej opravljale svoje delo, hkrati pa zmanjšati škodo, ki jo povzročajo? V nemškem mestu prebivalcem svetujejo, da v primeru, da imajo bobre v bližini, poiščejo nasvet pri strokovnjaku.

"Imamo tako imenovane svetovalce za bobre. Imamo upravitelje bobrov. Uprava za bobre je izjemno pomembna besedna zveza. Ponavadi pridejo na teren in preverijo stanje. Enostavno pomembno je, da najdemo rešitve, ki so poštene do obeh strani: ljudi in, seveda, bobrov," pravi Calvijeva.

Schäfer pravi, da so bobri izjemni graditelji. "Bober izkoplje luknjo v zemlji do te mere, da se ta nato podre na zgornjem delu. Nato pa jih zaprejo, tako da zgradijo mrežo iz vejic nad luknjo in jo nato zaprejo še z glino," opiše njihov način gradnje.

Sicer bobri ne predstavljajo nevarnosti za ljudi, zagotavlja Schäfer. "To je zelo miroljubna žival. Ne grize."