Barcelona zaradi hude suše v strahu pred izrednimi razmerami

A.K. / 03.12.2023, 20:08

V Barceloni in okolici se spoprijemajo s hudo sušo. Katalonske oblasti se bojijo, da bodo morali vodo v prihodnjih mesecih mestu dostavljati z ladjami. Prižgali so vse alarme, saj jim, kot pravijo, izredno stanje zaradi suše morda grozi že v naslednjih tednih. Zato so še zaostrili omejitve za porabo vode.

V Kataloniji pustoši ena izmed najhujših suš doslej. Zalogovniki vode morajo zagotoviti dovolj vode za šest milijonov ljudi, tudi za prebivalce drugega največjega španskega mesta Barcelona. In ti so vedno bolj prazni, trenutno so le še 18-odstotno napolnjeni. Katalonske oblasti so ta teden zato sprejele strožje omejitve porabe vode, poroča Euronews.

Barcelona FOTO: Shutterstock

Španske oblasti in strokovnjaki opozarjajo na vpliv podnebnih sprememb na vse bolj vroče in suho vreme, ki sta glavna krivca za letošnjo dolgotrajno sušo v Kataloniji. Katalonske oblasti, ki se za vodo zanašajo tudi na največji razsoljevalni obrat v Evropi, se bojijo, da se bo v prihajajočih mesecih morda stanje tako zaostrilo, da bodo morali v mesto svežo vodo dostavljati s plovili in cisternami. Takšen scenarij je špansko velemesto že doživelo leta 2008.

Strožje omejitve za prebivalce mesta

Katalonija je tako v sredo za državljane uvedla nove dnevne omejitve vode. Uradno so zaradi suše prešli v fazo 'pred izrednimi razmerami' zaradi suše. Dnevno porabo vode na osebo so tako zmanjšali iz 230 na 210 litrov vode na dan. To vključuje uporabo vode za osebno uporabo in količino, ki jo mestne hiše porabijo na prebivalca za storitve. Katalonska agencija za vodo sicer pravi, da povprečen prebivalec Katalonije porabi okoli 116 litrov na dan za domačo uporabo.

Voda iz pipe FOTO: Shutterstock

Odslej je prepovedano uporabljati pitno vodo za čiščenje ulic ali zalivanje zelenic. Povečali so tudi mejne vrednosti vode za uporabo v industriji in kmetijstvu. Če zaloge vode padejo pod 16 odstotkov, pa bi Katalonija vstopila v izredno stanje zaradi suše, porabo vode bi tedaj omejili na 200 litrov na osebo, nato pa potencialno še na 160 litrov na osebo. Za vse namakanje v kmetijstvu bi potrebovali predhodno odobritev pristojnih organov. Oblasti svarijo, da bi lahko izredno stanje preprečilo le močno deževje v prihodnjih dneh oziroma tednih. Če padavin ne bo, pa bodo morala vodo mestu dostavljati plovila. Gre za zelo drago metodo oskrbe mesta z vodo.

"Na žalost moramo biti pripravljeni na vsak scenarij in potrebujemo tankerje za dovoz vode, če se bodo razmere, ki smo jim bili priča v preteklih mesecih, nadaljevale," je izpostavil regionalni predsednik Katalonije Pere Aragonès.

Za nami leto vremenskih ekstremov

Zaključuje se sicer leto vremenskih ekstremov širom po svetu. Leto 2023 bo najverjetneje najbolj vroče leto v zgodovini meritev, je pred kratkim sporočila Svetovna meteorološka organizacija (WMO) in zahtevala nujno ukrepanje mednarodne skupnosti za zajezitev globalnega segrevanja. Prav tako je organizacija opozorila na porast toplogrednih plinov ter rekordne temperature morske površine in dvig morske gladine, je poročala STA.

Segrevanje ozračja FOTO: Shutterstock

V začasnem poročilu o stanju svetovnega podnebja v letu 2023 je WMO opozorila, da so letos padli številni temperaturni rekordi, zato bo letošnje leto najverjetneje postalo najtoplejše leto doslej, piše na spletni strani WMO.

Pojasnila je, da je razlika med prvimi desetimi meseci v letu 2023 ter letoma 2016 in 2020, ki sta trenutno na vrhu lestvice rekordno toplih let, "takšna, da je malo verjetno, da bi zadnja dva meseca lahko vplivala na razvrstitev".