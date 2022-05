Novo upanje: skoraj izumrli morski pes se je vrnil v Jadransko morje

EKOLOGIJA

Ljubitelji podvodnega sveta na Hrvaškem imajo razlog za praznovanje. Odkar so pred tremi leti v eni izmed ribarnic naključno opazili primerek izjemno redkega morskega psa, angelskega morskega psa oziroma navadnega sklača, za katerega so menili, da je v Sredozemlju že izumrl, so aktivno zbirali podatke o tem, ali še obstaja upanje, da v Jadranskem morju plava še več primerkov tega 'mojstra kamuflaže'. Morskega psa so opazili ob več priložnostih, v WWF Adria pa izpostavljajo, da je to odlična novica, a bo treba narediti marsikaj, da bi ta vrsta preživela.

Morski biolog in zunanji sodelavec Svetovne organizacije za varstvo narave (WWF) Adria Daniel Kanski je že kot otrok bral o morskem psu vrste sklač, ki zraste do velikosti tune, živel pa naj bi v morju blizu Zadra. A kljub več kot tisoč potopom ni Kanski v hrvaškem morju videl še nobenega sklača, čeprav naj bi bil to njegov dom. V zadnjih desetletjih so sklača v Jadranskem morju namreč skoraj povsem iztrebili s pretiranim ribolovom.

A zdaj se hrvaški ljubitelji podvodnega sveta veselijo pozitivne novice. Sklač, ki naj bi že povsem izumrl, se je pred leti pojavil v eni izmed zagrebških ribarnic. Raziskovalci so bili nad odkritjem hkrati navdušeni in zaskrbljeni. Takoj so šli v akcijo in začeli z različnimi metodami zbirati informacije o tem, ali obstaja upanje, da je sklač znova prisotna v Jadranskem morju. In kot so sporočili z WWF Adria, so rezultati pokazali, da ena izmed najbolj ogroženih vrst morskih psov še vedno plava v Jadranskem morju. Od tedaj poročajo o več opaženih primerkih.

Najnovejša dognanja in podatki, ki so jih zbrali v severnem in srednjem Jadranu, razkrivajo, da je ta vrsta svoj dom našla v vodah ob otoku Molat, kjer je doslej še niso zabeležili.

Kje so zabeležili sklača? FOTO: WWF Adria

Lani se je v bližini rta Kamenjak en primerek zapletel v ribiške mreže. Ribiči so stopili v stik s puljskim akvarijem, kjer so žival oskrbeli, nato pa jo izpustili nazaj v morje. Sklač zdaj plava na območju Brionov, ki velja za zaščiteno območje, ribolov pa je tam prepovedan.

Kot so izpostavili v WWF Adria, je ta "miroljubni mojster kamuflaže" vedno živel v Jadranskem morju, zdaj pa je kritično ogrožena vrsta na robu izumrtja: "A zdaj imamo novo upanje. Skupaj moramo narediti vse, da ga ohranimo."

Kot to dragoceno vrsto morskega psa opisujejo v WWF Adria, se živali zakopljejo v pesek, medtem ko čakajo na svoj plen – ribe, rake in mehkužce, ki jih lovijo s hitrim napadom iz zasede. Obstaja 22 vrst sklačev, ki so ena izmed najbolj ogroženih družin morskih psov na svetu. V Sredozemlju so doslej zabeležili tri vrste. Nekoč so bili v Jadranskem morju zelo razširjeni, danes pa so vsi v kategoriji kritično ogroženih in na rdečem seznamu IUCN. Zanje sta značilni počasna rast in pozna reproduktivna zrelost, imajo majhno število mladic. Zato so v primerjavi z drugimi ribami občutljivejši za ribolov in izgubo življenjskega prostora, sploh ker živijo v plitvih priobalnih vodah.

V Jadranskem morju okoli 30 vrst morskih psov

Kot je za naš portal že pojasnil Andrej Gajić, profesor biologije, sodelavec National Geographica in direktor ustanove Sharklab Adria, ki znanstveno preučuje mehanizme razvoja bolezni pri morskih psih, skatih in ražah ter možnosti zaščite te živali, smo v Jadranskem morju doslej zabeležili 30 vrst morskih psov. Kot je izpostavil, je število trajnih vrst seveda manjše od tega. Nekatere vrste so precej razširjene, nekatere pa so zelo redke, vendar še vedno prisotne. Nekaj jih lahko predstavlja nevarnost za ljudi, a pri tem ni nobene potrebe za paniko, opozarja: "Imamo tudi velike morske pse, kot je morski pes orjak, ki je celo zaščiten v slovenskih vodah. Ker je to druga največja riba, lahko odrasli primerki dosežejo več kot deset metrov. Opazimo jih lahko spomladi in poleti, po navadi pa se pozimi preselijo v globoke vode in tako verjetno zapustijo jadransko obalo. So morski psi, ki se hranijo s planktonom, in so popolnoma neškodljivi."

Skrb vzbujajoče stanje morskih plenilcev je jasen znak propadanja Sredozemskega morja, opozarja Svetovna organizacija za varstvo narave. Več kot polovici vrst morskih psov in skatov grozi izumrtje. Najbolj jih ogroža ribolov, ki je pogosto pretiran in tudi nezakonit, v zadnjih desetletjih pa tudi plastični odpadki.