Najnovejši Trumpovi ukrepi

Svet je v ponedeljek spremljal, kako so v vesolje izstrelili kapsulo z izključno žensko posadko. Turistični suborbitalni let je trajal dobrih 10 minut in je zvezdnice ponesel 100 kilometrov nad Zemljo. In čeprav gre za nov mejnik pri vesoljskih potovanjih, pa okoljevarstveniki svarijo pred vplivom tovrstnega turizma na okolje, predvsem na segrevanje ozračja in posledično podnebne spremembe.

Po 62 letih je v ponedeljek v vesolje poletela prva izključno ženska posadka. V kapsuli zasebnega podjetja Blue Origin, ki je v lasti ameriškega milijarderja Jeffa Bezosa, so do Karmanove črte oziroma malce nad njo poletele pevka Katy Perry, Bezosova zaročenka Lauren Sanchez, televizijska voditeljica Gayle King, vesoljska inženirka Aisha Bowe, raziskovalka Amanda Nguyen in filmska producentka Kerianne Flynn. Po dobrih 10 minutah poleta v vesolje so se uspešno vrnile na Zemljo.

Ko je Apollo 11 prvič odpeljal ljudi na Luno, se je na Zemljo vrnil le komandni modul z astronavti – drugi deli rakete so bili odvrženi v vesolju. In če je bila v preteklosti večina raket zasnovana za enkratno uporabo, želi Blue Origin to spremeniti in zmanjšati tako stroške kot vpliv na okolje. Blue Originov sistem New Shepard, s katerim je zvezdniška odprava opravila polet, je namreč zasnovan za večkratno uporabo. A vesoljski poleti postajajo industrija, ki raste iz dneva v dan, s tem pa tudi njen vpliv na okolje. Predvsem na ozračje.

Kako vesoljska potovanja vplivajo na okolje?

Emisije pri izstrelitvah raket vplivajo tako na podnebje kot na stratosferski ozonski plašč. Letalske emisije vplivajo na podnebne spremembe bolj kot izpusti na tleh (promet, kurišča itd.), so izpostavili v reviji Sustainable Magazine. Pri letih poleg emisij CO2, nastajajo tudi drugi izpusti, kot je dušikov oksid, ki prispevajo k nastanku kondenzacijskih sledi, ki lahko zadržujejo toploto v ozračju. Motor Bezosove rakete New Shepard poganjata tekoči kisik in hidrogen. Ko ta elementa med seboj reagirata, ustvarita ogromno toplote in pogonske sile, zato se raketa odmakne od tal. Glavne emisije iz Bezosove rakete so tako voda in nekaj manjših produktov izgorevanja ter skoraj nič CO2. "Ker gorivo ne vsebuje ogljika, se med izstrelitvijo in letom v ozračju ne izpusti ogljikov dioksid," je za USA Today potrdila Eloise Marais, raziskovalka z University College London. Toda vodna para ni tako nedolžna, ko se znajde v stratosferi. V zgornjih plasteh atmosfere lahko namreč ta in drugi kemični stranski produkti prav tako škodijo okolju. "New Shepard je res izpustil velike količine onesnaževal – dušikov oksid in vodno paro – ki tanjšajo ozonski plašč, ki naš ščiti pred škodljivimi UV žarki," je poudarila Maraisova. "Vodna para, ki oddaja Blue Origin, tvori tudi oblake v zgornji atmosferi, ki spreminjajo podnebje," je dodala.

