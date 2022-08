Vozovnice za devet evrov: 'bum' potnikov, čistejši zrak, pa tudi kaos

E-MOBILNOST

Anja Kralj / 30.08.2022, 10:06

Nemški potniki so letošnje poletje lahko za devet evrov mesečno uporabljali skorajda vsa sredstva javnega prevoza. Zadnji dan avgusta se veliki nemški eksperiment v javnem prometu, ki so ga uvedli v času energetske draginje, končuje. "To je bil velik uspeh", ocenjujejo pristojni. Vlaki, avtobusi in tramvaji so to poletje tako prepeljali občutno več potnikov kot pred pandemijo. Rezultat pa: vsak peti potnik je znova odkril javni promet, pravijo na Deutsche Bahnu. Prav tako se je nekoliko izboljšala kakovost zraka, kaže študija Univerze v Potsdamu. Zaradi nenadnega porasta potnikov pa se seveda niso izognili nepopisnim gnečam v času praznikov in na linijah, ki vozijo do turistično zanimivih mest.

Nemčija zaključuje velikopotezni eksperiment v javnem prometu. Z enotno vozovnico, ki je mesečno stala devet evrov, so nemški potniki lahko junija, julija in avgusta uporabljali ves mestni železniški in avtobusni promet, linijski avtobusni promet ter regionalni železniški promet. Izjema so bili hitri Intercity in ICE vlaki.

Vozovnico je bilo mogoče kupiti kjer koli v Nemčiji in jo uporabljati po vsej državi. Veljavna je bila vsakič do konca koledarskega meseca, ne glede na to, na kateri dan v mesecu jo je uporabnik kupil. Vlada je za povrnitev izpada prihodkov, ki so jih z nižjo ceno vozovnice imeli prevozniki junija, julija in avgusta, namenila 2,5 milijarde evrov. Nemški minister za promet Volker Wissing je prepričan, da nižje cene vozovnic predstavljajo tudi priložnost za promocijo okolju prijaznega transporta.

V dveh mesecih prodali več kot 38 milijonov vozovnic

Kot so nekaj dni pred koncem eksperimenta ocenili pristojni, je bil trimesečni poskus z devetevrskimi vozovnicami v nemškem javnem prometu 'velik uspeh'. Samo na prodajnih mestih Deutsche Bahna so tako prodali več kot 26 milijonov vozovnic. Koliko vozovnic je bilo prodanih skupaj po vsej Nemčiji zaenkrat še ni znano, a na začetku avgusta so sporočili, da je bilo v prvih dveh mesecih eksperimenta prodanih približno 38 milijonov kart, poleg tega pa je letne karte že imelo okoli deset milijonov potnikov.

Kot je sporočila direktorica za regionalni razvoj Deutsche Bahna Evelyn Palla, je vsak peti kupec mesečne vozovnice ponovno odkril javni prevoz: "V trimesečnem obdobju je z mesečno karto z javnim prevozom potovalo več potnikov kot pred svetovno pandemijo koronavirusa."

O nemških vozovnicah se je razpisal tudi CNN, ki poudarja, da so devetevrske vozovnice razveselile tudi turiste. Tako je, kot pišejo, Alexei Gaynanov, priljubljeni popotniški bloger, povedal, da mu je devetevrska vozovnica odprla nove možnosti za sicer že načrtovano potovanje v Nemčijo. Kot je povedal, mu je to olajšalo potovanje, saj je lahko preprosto prehajal med različnimi sredstvi javnega prevoza. Dodal je, da mu je to prihranilo veliko časa, logističnega načrtovanja in denarja.

Kakovost zraka se je izboljšala

A veseli popotniki niso bili edina pozitivna posledica, ki jo je prinesla takšna odločitev nemške vlade. Kot izpostavlja Politico, je študija kakovosti zraka, ki so jo to poletje izvedli na Univerzi v Potsdamu pokazala, da je eksperiment pripomogel k v povprečju šest do sedem odstotnemu znižanju števila trdnih delcev v zraku. Največji učinek oziroma izboljšanje so zabeležili prav v mestnih središčih in med delovnim tednom. Kot je za CNN ocenil vodja raziskave Niklas Gohl, so ti podatki dobri obeti za prihodnost. Kot sicer dodajajo pri Politicu, ni jasnega podatka o tem, koliko potnikov je dejansko zamenjalo avtomobile in vozovnico uporabilo kot alternativo in koliko jih je vozovnico le izkoristilo, kar pomeni, da poti v nasprotnem primeru ne bi opravili z osebnim vozilom.

Nepopisna gneča na nekaterih vlakih

Seveda so zabeležili tudi nekatere negativne vidike poskusa. To so bili predvsem prizori hude gneče in ponekod celo kaosa na vlakih, ki vozijo do turistično zanimivih lokacij. Težave so se pojavljale predvsem ob vikendih. Tako so denimo za binkoštni ponedeljek sporočili, da naj bi bilo prezasedenih 400 vlakov, zaradi nepopisne gneče pa so pri upravljalcu železnice Deutsche Bahn našteli 700 pritožb dnevno, je poročala STA.

Kot je za CNN še drugo plat izkušnje opisal popotnik Gaynanov: "Javni prevoz ni bil pripravljen na povečano število potnikov. Vsak vlak, na katerega smo se vkrcali, je bil zelo zaseden. Tisti vlaki, ki so vozili do turistično zanimiv lokacij, pa so bili popolnoma zasedeni, običajno brez prostih sedežev. Nekajkrat na vlak zaradi pretirane gneče sploh nismo prišli in smo morali zato spremeniti pot in cilj izleta. Pogoste so bile tudi zamude, saj je močno primanjkovalo osebja."

Kot piše Politico, je bil tovrsten projekt najavljen le nekaj tednov pred začetkom, zato operaterji niso imeli dovolj časa, da bi lahko uvedli dodatne zmogljivosti v mestnem prometu ali na priljubljenih lokalnih železniških linijah. Pomanjkanje naložb v zadnjih letih pa je botrovalo temu, da dodatnih vagonov za obvladovanje nenadnega porasta števila potnikov preprosto ni bilo.

Nemški strokovnjaki in predstavniki oblasti sicer poudarjajo, da takšen model na dolgi rok finančno ni vzdržen, zato razmišljajo o uvedbi 69- evrske vozovnice za vsa sredstva javnega prevoza. Kot piše Politico, je sicer cena mesečne vozovnice za center Berlina približno 86 evrov, v Hamburgu pa 115 evrov.