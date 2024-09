Pojasnila DUJPP po kolapsu: Linij nismo ukinjali, temveč preusmerili

Anja Kralj / 17.09.2024, 6:09

Načrtovanje in upravljanje javnega potniškega prometa je po novem prevzela državna Družba za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP). Ob tem pa se je izkazalo, da so začetek njenega delovanja zaznamovale hude težave v javnem potniškem prometu. Tako so nekateri zaposleni poročali o tem, da zdaj ne morejo več iz službe, ko končajo z delom, številni šolarji pa so ostali brez pravočasnega prevoza v šolo in nazaj, avtobusi so se vozili povsem polni in so zato številne pustili na postaji. Kako pojasnjujejo zaplete in kaj obljubljajo za bolj zeleno prihodnost?

Začetek septembra smo poročali o dobesednem kolapsu na področju javnega prevoza. Prepolni avtobusi, vozni redi in linije spremenjene, kar je povzročilo zamude šolarjev ob prihodu v šolo in nazaj, na slabšem so bili tudi nekateri zaposleni, ki so morali za odhod iz službe domov čakati več ur. Kako zaplete pojasnjujejo na DUJPP?

Železnice in avtobusi FOTO: Miro Majcen

Več medregijskih prestopov

Na DUJPP zatrjujejo, "da z novimi voznimi redi niso ukinili nobene linije, je pa nekatere potnike zmotilo, ker so z uvedbo večanja dostopnosti nekaterih linij dodali postanke na več postajah in medregijske prestope." Kot trdijo, so v pripravi novih voznih redov sledili smernicam, da obstoječe dobre vozne rede ohranijo in stanje zgolj nadgradijo: "Tako smo z novimi voznimi redi koncesionarje pogodbeno zavezali, da od 1. 7. 2024 dalje zagotavljajo izvedbo 20-odstotnega povečanja voženj po celi Sloveniji. Z uvedbo novega režima voznih redov smo v večanju standarda dostopnosti medregijske direktne linije nadgradili s postanki na več postajah in medregijskimi prestopi – nadomestili smo jih z bogatim intervalnim voznim redom. Uvedene izboljšave sedaj spremljamo in jih bomo v korelaciji s številom prebivalstva, prometnimi tokovi in zasedenostjo ter pobudami potnikov in lokalnih skupnosti še izboljševali. Pri tem upoštevamo tudi pobude potnikov po ponovni uvedbi direktne linije."

Avtobus za Bohinj FOTO: Shutterstock

Ne ukinitve, ampak preusmeritve

Kot še pojasnjujejo na DUJPP, gre pri 'ukinitvah' dejansko za preusmeritve linij, saj so poskušali čim več linij preusmeriti na avtocesto in uvesti koncept prestopanj v regionalnih centrih: "Namreč čas potovanja je eden izmed bistvenih faktorjev pri izbiri načina potovanja. Torej pri 'ukinjanju' linij je težava v tem, da večino potnikov moti, ker smo uvedli več linij na eni relaciji in se potem prestopa kot pa delali direktne linije na eno specifično destinacijo."

'Prej se s tem ni ukvarjal nihče'

Kot vzpostavitev DUJPPA in dogajanje na začetku šolskega leta komentira Marko Peterlin iz IPoP, Inštituta za politike prostora, so bile zadrege, ki smo jim bili priča začetek septembra, normalna posledica tega, da se celoten sistem vzpostavlja na novo: "Celoten sistem financiranja in funkcioniranja javnega potniškega prometa pri nas se je na novo oblikoval. Vzpostavila se je nova institucija, ki še zbira izkušnje. Prej se s tem ni ukvarjal nihče. Mislim, da bo trajalo nekaj mesecev, da se bodo naredili popravki, ki se bodo bolje prilagajali potrebam potnikom. Je pa pomembno, da se sistem vendarle izboljšuje. Malo bodo potniki morali potrpeti s prevozniki. Potem pa bo treba seveda spremljati, kako bodo urniki ustrezali. Novih urnikov se morajo navaditi tudi uporabniki." Kot poudarja, je bila slaba stran tega, da se je šlo v prenovo sistema prehitro in je bilo bistveno premalo komuniciranja s potniki in potencialnimi potniki.

Večkrat smo poročali tudi o gneči na avtobusih, ki med sezono vodijo do turistično zanimivih lokacij. Kot so izpostavili na DUJPP, se je število avtobusov na relaciji Koper–Ljubljana bistveno izboljšalo, prav tako je relacija Koper–Piran izjemno frekventna: "Med delovniki je avtobus na 20 minut, prav tako razmišljamo, da bi tudi med vikendi v sezoni uvedli avtobus na 20 minut. Menimo, da tukaj ljudje ne bi smeli biti prikrajšani."

'Zaradi pomanjkanja kadrov kakovost javnega cestnega potniškega prometa padla'

A ugrizniti bo treba še v eno kislo jabolko. Sindikalni predstavniki voznikov avtobusov so, kot smo poročali, opozorili na nevzdržno stanje v dejavnosti cestnega potniškega prometa. Ta je, kot so ocenili, tik pred tem, da se ustavi. Voznikov avtobusov je namreč vse manj. Kot je povedal predsednik Sindikata voznikov avtobusov Slovenije Dušan Vidovič, so razmere v cestnih prevozih po 1. septembru kaotične, na kar opozarjajo tudi potniki. Težava je v pomanjkanju voznega osebja, kar je po njegovem mnenju posledica poslabšanja delovnih razmer.

Predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije Damjan Volf je predstavil dolgoletna prizadevanja za dostojne plače, ustrezne pogoje dela, delovni čas in poklicno zavarovanje voznikov avtobusov, pri čemer pa so večinoma naleteli na gluha ušesa delodajalcev in tudi države, čeprav gre za koncesijsko dejavnost javnega potniškega prometa.

Trenutno bi v Sloveniji takoj potrebovali 860 voznikov avtobusov, je povedal Volf. Sindikalista sicer skrbi, da delodajalci edino rešitev vidijo le v množičnem uvozu tuje delovne sile namesto v izboljšanju razmer. Le s slednjim bi obdržali kakovostne voznike, ki že vrsto let opravljajo to poslanstvo, sedaj pa razočarani in iztrošeni opuščajo to delo, ki je zaradi zagotavljanja varnosti v cestnem prometu izredno odgovorno, je opozoril Volf.

Kot je izpostavil, ne pristajajo na to, da se ta poklic še dodatno razvrednoti. Apelirajo na državo, naj nadzira izvajanje opravljanja storitev s strani koncesionarjev in naj na prvo mesto ne postavljajo le uporabnika, temveč tudi voznika, ki naj mu koncesionarji, ki prejemajo veliko denarja s strani države, zagotovijo dostojno plačilo in zdrave ter varne delovne pogoje.

Volf je ocenil, da je zaradi pomanjkanja kadrov kakovost javnega cestnega potniškega prometa, ki je za prebivalce izjemnega pomena, že močno padla.