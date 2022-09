Nizozemski študenti izdelali avtomobil, ki med vožnjo zajema ogljik

E-MOBILNOST

Anja Kralj / 20.09.2022, 7:16

Nizozemski študenti so izdelali avtomobil, ki, medtem ko nabira kilometre, zajema in skladišči ogljik. Gre za prvi korak, inovacija bi v prihodnosti potrebovala izboljšave, a kot ocenjujejo študentje, ki so sodelovali pri izdelavi, je ta pot k trajnostni prihodnosti.

Poteka evropski teden mobilnosti, v okviru katerega opozarjajo na nujne spremembe načina naše mobilnosti in na pomen trajnostnih inovacij na tem področju. Upanje daje primer dobre prakse, ki prihaja z dežele koles. Nizozemskim študentom je uspelo narediti cestno trajnostno inovacijo. Izdelali so avtomobil skoraj brez emisij, ki med vožnjo za nameček še shranjuje ogljik. "Avtomobil je bil narejen z mislijo na to, da se že v procesu njegove izdelave čim bolj zmanjšajo emisije CO2, prav tako pa to velja za vse druge faze delovanja avtomobila," pojasnjuje Jens Lahaije iz Univerze v Eindhovnu, kjer so predstavili to zeleno inovacijo. Športni električni avtomobil je večinoma izdelan iz 3D-natisnjene reciklirane plastike, napaja pa ga litij-ionska baterija, so po poročanju Reutersa pojasnili na univerzi.

Čeprav električni avtomobili praktično ne proizvajajo emisij CO2, je problematična proizvodnja njihovih baterij, ki ima lahko velik vpliv na okolje. In ravno to težavo so naslovili študentje, ki so želeli najti rešitev, kako izničiti ta vpliv. Avtomobil ima dva filtra, ki sta zmožna zajeti do dva kilograma ogljikovega dioksida v 30.000 kilometrih vožnje, je ocenila ekipa iz Eindhovna. Čeprav gre za relativno malo količino, potrebovali bi vsaj 12 takšnih avtomobilov, ki bi morali prevoziti 30.000 kilometrov, da bi vsrkali enako količino plina kot povprečno drevo v enem letu, študentje upajo, da bodo v prihodnosti izboljšali filter in povečali njegovo zmogljivost.

Upajo tudi, da bo v prihodnosti možno preprosto izprazniti na polnilnih postajah. "Naš končni cilj je ustvariti bolj trajnostno prihodnost," je poudaril Lahaije. Električni in trajnostni avtomobil ima športen videz. V tem je nekaj metaforike, pravijo študentje, saj avtomobilsko industrijo čaka velik športni izziv. Navsezadnje mora cestni promet postati veliko bolj trajnosten. Nikki Okkels, ki je sodelovala pri projektu pojasnjuje: "Panogo želimo spodbuditi tako, da pokažemo, kaj vse je že mogoče. Če lahko 35 študentov v enem letu oblikuje, razvije in izdela skoraj ogljično nevtralen avtomobil, so tudi priložnosti in možnosti za industrijo."

Poteka evropski teden mobilnosti

Tudi v Sloveniji obeležujemo evropski teden mobilnosti. "Vsak dan se na naših cestah kuhajo podnebne spremembe, prihaja do prometnih nesreč, se prižigajo rdeče luči zaradi naraščajočih številk obolelih in vrstijo neprespane noči zaradi hrupa. Za vsemi temi škodljivimi posledicami se skriva motoriziran promet, ki znižuje kakovost življenja in povečuje tveganja za številne neljube učinke," ob evropskem tednu mobilnosti opozarjajo na Ministrstvu za infrastrukturo.

V Evropskem tednu mobilnosti, ki je osrednja kampanja Evropske komisije za spodbujanje čistega in trajnostnega mestnega prevoza, se bodo med 16. in 22. septembrom aktivnosti odvijale v približno 3000 mestih v več kot 40 državah, tudi v Ukrajini, so objavili v Bruslju. Kot je poročala STA, dejavnosti po vsej Evropi vključujejo dan brez avtomobila, kolesarske festivale, razstave električnih vozil in delavnice. Letošnji dogodek sovpada tudi s konferenco o dnevih mobilnosti v mestih, ki bo od 20. do 22. septembra v češkem Brnu in po spletu. Hkrati poteka tudi kampanja prometne varnosti evropske mreže prometne policije, namenjena zmanjšanju števila smrtnih žrtev na evropskih cestah. Evropska komisarka za promet Adina Valean je dejala, da ima vsako mesto svoje posebnosti in da so najboljše rešitve tiste, ki najbolje služijo njegovim prebivalcem. Mesta s sodelovanje v Evropskem tednu mobilnosti dokazujejo svojo zavezanost boljši prometni infrastrukturi in storitvam za boljše povezovanje državljanov, je poudarila.

En dan bodo potniki lahko brezplačno potovali z vlakom

V okviru Evropskega tedna mobilnosti bo železniški potniški promet v četrtek brezplačen, je napovedal infrastrukturni minister Bojan Kumer. "Vse vabim k uporabi vlakov, pa ne samo v četrtek, ampak skozi celo leto," je dejal.