Višje sodišče razveljavilo oprostilno sodbo Jankoviću

Evropska mesta še vedno zaseda preveč vozil in premalo zelenih površin. A kljub temu se stvari v trajnostnostni mobilnosti in bolj zelenem načrtovanju mest nekoliko premikajo. Nevladna organizacija Clean Cities je sestavila aktualno lestvico mobilnostno najbolj prijaznih mest otrokom. Izpostavljajo hiter napredek Pariza, Londona in Bruslja. Tudi slovensko prestolnico so prepoznali kot svetilnik napredka v primerjavi s številnimi srednje- in vzhodnoevropskimi mesti.

Pariz je absolutni zmagovalec, dosegel je dramatičen napredek in postal najboljše mesto v Evropi za otroke, ki se lahko samostojno sprehajajo, kolesarijo in premikajo. To jim je zahvaljujoče obsežni, a razmeroma novi mreži zaščitenih kolesarskih stez, zmanjšanih omejitev hitrosti in nizkoemisijskih območij z nizkim ali prepovedanim prometom v bližini šol, naštevajo.

Sledijo Amsterdam, Antwerpen, Bruselj, Lyon in Helsinki. Gre za zanimivo mešanico dolgoletnih pionirjev zelene urbane mobilnosti in hitro napredujočih novincev. Mesta južne, srednje in vzhodne Evrope so se večinoma znašle na dnu lestvice, čeprav so Wrocaw, Ljubljana in Varšava v raziskavi pohvaljeni kot svetilniki napredka, so sporočili.

Eno izmed meril v raziskavi so omejitve hitrosti v mestih na 30 km/h, ki zmanjšujejo onesnaževanje in prometne nesreče, ki jo podpirajo WHO, OECD in Evropski svet za varnost v prometu. Pariz omejuje hitrost na skoraj vseh svojih cestah (89 %), bolj kot katero koli drugo mesto na lestvici , sledita mu Bruselj in Lyon.