Električni skuterji, kolesa: poznate njihovo 'temno plat'?

Na ulicah mimo nas vsak dan drvi več električnih skuterjev, skirojev in koles. Uporaba električnih vozil zaradi okoljevarstvenih prizadevanj narašča. In čeprav je to nedvomno korak v pravo smer, se je treba zavedati, da imajo nove tehnologije tudi določena tveganja. Eno izmed takih je požarno. Tako električna vozila kot druga prevozna sredstva, gnana na elektriko, poganja električni motor, ki ga napajajo li-ionske baterije. Predvsem baterije slabših kakovosti lahko zaradi poškodb in ob neustrezni uporabi ter polnjenju tudi zagorijo. Stroka že išče ustrezne rešitve, ki ne bodo posegale v možnost uporabe električnih vozil, a bodo hkrati zagotavljale varnost uporabnikov.

Revija Consumer report in ameriška organizacija NFPA poročata, da je bilo samo leta 2021 v New Yorku 75 požarov na električnih kolesih, kar je povzročilo 72 poškodb in tri smrti, medtem ko je britanski Evening Standard poročal, da je bilo lani v Londonu vsaj 130 podobnih požarov na baterijah. Za Slovenijo je težko izpeljati zaključke, koliko požarov na električnih vozilih je izbruhnilo v zadnjih letih, saj, kot so nam odgovorili z Generalne policijske postaje, podatkov o požarih ne vodijo na ta način.

"Medtem, ko je videti, da so sodobni trendi okolju bolj prijazni, na plano prihajajo vesti o nekaterih manj prijetnih stranskih učinkih. Ena takšnih je na temo požarne varnosti, kjer zadnje analize in podatki o minulih požarih kažejo, da moramo biti pri uvedbi sodobnih tehnologij in trendov bolj pozorni tudi na varnost," opozarjajo dr. Aleš Jug, Grunde Jomaasa in Niko Rus iz ekipe projekta Frissbe, ki poteka na Zavodu za gradbeništvo Slovenije (ZAG).

"Živimo v času, ko je velik poudarek na trajnostnem in zelenem razvoju in prav je tako. Veliko se govori o energetski samozadostnosti ob uporabi obnovljivih virov, kar pogosto pomeni nameščanje sončnih elektrarn na strehe objektov. Počasi in vztrajno se vrača trend gradnje z lesom, načrtuje in gradi se lesene visoke stavbe. V smislu varovanja okolja segajo spremembe tudi na področje mobilnosti, saj je okoli nas vedno več vozil na alternativne pogone, električnih koles, skirojev in podobno," izpostavljajo sogovorniki.

Problematične predvsem baterije slabše kakovosti

Električna mobilnost je dandanes osrednja tema urbanističnega razvoja, političnih struj in ljudi, ki želijo za okolje narediti več. Gre za pospešen razvoj, proizvodnjo, prodajo in uporabo električnih osebnih in dostavnih vozil ter vozil za osebni prevoz, kot so električna kolesa, skuterji in skiroji: "Tako električna vozila kot druga prevozna sredstva, gnana na elektriko, pa poganja električni motor, ki ga napajajo li-ionske baterije. Tovrstne baterije so gorljive. Baterije slabših kakovosti lahko predvsem zaradi poškodb in ob neustrezni uporabi ter polnjenju tudi zagorijo," svarijo.

V Evropskem tednu mobilnosti se sicer vrstijo pozivi k spremembi, kot alternativa pa se pojavlja vedno več električnih vozil. Na kaj moramo biti že zdaj pozorni, če se želimo izogniti tveganjem povezanim s požarno varnostjo v prihodnosti? Kot odgovarja dr. Jug, bi morala biti požarna varnost vkomponirana v vsak izdelek, ki pride na trg: "Kar se tiče uporabnikov, je treba pomisliti, kako bo nekaj, kar bomo na novo namestili na objekt ali prinesli v objekt, vplivalo na požarno varnost. Predpisi pravijo, da se požarna varnost objekta v času uporabe ne bi smela zmanjšati. Pomembno se je zavedati, da morajo biti pri vgradnji komponent, kot so polnilnice za električna vozila, upoštevani predpisi."

Sodobne baterije električnih vozil domala ne gorijo več, povsem drugače pri skuterjih in električnih kolesih

Ločiti je treba požarna tveganja, ki jih predstavljajo električna vozila, od drugih električnih mobilnih naprav, kot so skuterji in skiroji, izpostavlja: "Varnost je pri proizvodnji vozil namreč veliko bolje regulirana, izpostavlja in dodaja, da proizvajalci prav tako veliko vlagajo v to, da se varnost tovrstnih vozil nenehno izboljšuje. Sodobne baterije električnih vozil domala ne gorijo več."

Povsem drugače pa je pri skuterjih, električnih kolesih, hoverbordih ipd. Tam so baterije pogosto reciklati starejših avtomobilskih baterij. Proizvodnja je manj regulirana, vgrajene varnosti je manj. Prav tako je baterija v avtomobilu zaščitena veliko bolj od baterije, vgrajene v skuter ali kolo. Baterije slednjih so pogosto podvržene modifikaciji, zamenjavi z drugimi nekompatibilnimi baterijami ter polnjenjem z neprimernim (neoriginalnim) polnilcem. To povzroča prepolnitev baterij in s tem nevarnosti za nastanek požara, razloži dr. Jug.

Li-ionske baterije tveganje tudi za predmete v bližini

Li-ionska baterija se lahko vžge samodejno, brez zunanjega vira vžiga. Pri tem zgoreva zelo intenzivno, dolgo oddaja veliko toplote in lahko tudi eksplodira, poudarjajo sogovorniki: "S tem predstavlja nevarnost, da se vžgejo gorljive snovi v okolici." Kot ponazorijo, lahko električni skiro, ki se je vžgal v stanovanju, vžge pohištvo v bližini. Med gorenjem oddajajo li-ionske baterije tudi veliko dima. Ta je toksičen in zmanjšuje vidljivost, potrebno za varno evakuacijo. Električno kolo, ki se je vžgalo v garaži, lahko vžge osebno vozilo v bližini, naštevajo nekaj primerov.

Glede na vedno večje število uporabnikov izdelkov, ki jih napajajo li-ionske baterije, število tovrstnih požarov narašča, ugotavljajo. V Avstraliji se je število požarov zaradi uporabe litij-ionskih baterij v bivalnem okolju v zadnjih štirih letih več kot podvojilo, s 23 v letih 2018–19 na 47 v letih 2021–22. To je malo v primerjavi z vsemi požari. Kar je zaskrbljujoče, je velik porast požarov, ki jih povzročijo li-ionske naprave: "Ob vedno bolj popularni uporabi električnih koles, skirojev in drugih naprav, ki jih poganjajo li-ionske baterije, je pričakovati v prihodnjih letih še večji porast v številu požarov zaradi li-ionskih baterij," predvidevajo.

Stroka išče ustrezne rešitve, ki ne bodo posegale v možnost uporabe električnih vozil, a bodo hkrati zagotavljale varnost uporabnikov, poudarjajo sogovorniki. Nekatere ponujene rešitve so tudi precej rigorozne, opisujejo. Tako je mestna stanovanjska uprava v ameriškem New Yorku denimo predlagala prepoved polnjenja električnih koles v javnih stanovanjih, kjer živijo številni dostavljavci hrane. Ti namreč za prevoz uporabljajo električna kolesa. Predlog, objavljen julija letos, naj bi obravnaval resen problem: naraščajoče število požarov v stavbah, povezanih z litij-ionskimi baterijami. V zadnjem požaru, do katerega je v začetku avgusta 2022 prišlo potem, ko je v stanovanju v Harlemu eksplodirala baterija električnega skuterja, sta umrli 5-letna deklica in 36-letna ženska.

Tveganje predstavljajo tudi sončne elektrarne

Podrobneje smo pisali tudi o sončnih elektrarnah in tveganjih, povezanih s požarno varnostjo. Fotovoltaični paneli lahko namreč prestavljajo požarno tveganje z dveh zornih kotov. Požar lahko nastane na samih PV-panelih ter komponentah, vezanih na sončno elektrarno ali pa paneli doprinesejo k razvoju požara. Na ZAG zato pripravljajo smernice na temo varne vgradnje sončnih elektrarn in z industrijo sodelujejo pri izboljšanju varnosti. Dosedanje ugotovitve kažejo, da mora biti tudi pred vgradnjo sončne elektrarne narejena analiza tveganja, ocenjena morajo biti tveganja. Ideja je tudi pripraviti osnovo za certificiranje monterjev in vseh, ki se v življenjskem ciklu srečajo s sončno elektrarno.