Anja Kralj / 22.07.2024, 7:23

Električna kolesa in skiroji so vedno bolj priljubljeni. So dobra rešitev za bolj okolju prijazno pot na delo, a skrivajo tudi nekaj pasti. Uporabniki morajo biti zelo pozorni, saj električna mobilnost prinaša tudi požarno tveganje. Predvsem baterije slabših kakovosti lahko zaradi poškodb in ob neustrezni uporabi ter polnjenju tudi zagorijo. Ali veste, kako ravnati, če opazite požar električnega kolesa ali skuterja?

Požari električnih avtomobilov, skirojev in e-koles so podobni glede na vzroke za nastanek požara, pojasnjuje dr. Aleš Jug iz ekipe projekta Frissbe, ki poteka na Zavodu za gradbeništvo Slovenije (ZAG).

Kot smo že pisali, uporaba električnih vozil narašča. In čeprav je to nedvomno korak v pravo smer, se je treba zavedati, da imajo nove tehnologije tudi določena tveganja. Eno izmed takih je požarno. Tako električna vozila kot druga prevozna sredstva, gnana na elektriko, poganja električni motor, ki ga napajajo li-ionske baterije. Predvsem baterije slabših kakovosti lahko zaradi poškodb in ob neustrezni uporabi ter polnjenju tudi zagorijo. Stroka že išče ustrezne rešitve, ki ne bodo posegale v možnost uporabe električnih vozil, a bodo hkrati zagotavljale varnost uporabnikov.

Kakšno nevarnost sploh predstavljajo požari baterij?

Požari baterij predstavljajo nevarnosti zaradi toplote (visoke temperature med gorenjem baterij), zaradi intenzivnega gorenja (gorenje v obliki curka) in eksplozij, nevarnosti zaradi izpostavljenosti nevarnim snovem že v fazi toplotnega pobega li-ionskih baterij (prisotnost rakotvornih snovi), nevarnosti zaradi izpostavljenosti nevarnim snovem med gorenjem električnih vozil, našteva sogovornik.

Električno kolo FOTO: Shutterstock

Med vzroke požara vozil, ki jih napajajo li-ionske-baterije prištevamo napake v konstrukciji pogonskega sklopa, kot so napačna izbira premer kabla, pomanjkanje ali nezadostna zaščita pred prevelikim tokom in kratkimi stiki v kablih, neustrezna zaščita pred poškodbami kabelskih izolacij, vibracijami med delovanjem vozila, uporaba neoriginalnega polnilca, namerni vžig, zunanje vire (npr. vlaga, poplave) in mehanske poškodbe vozil, npr. v prometni nesreči ali poškodbe skirojev med uporabo, predelave vozil (skiroji, e-kolesa).

Nevarnost predstavljajo litij-ionske baterije

Električna vozila predstavljajo nevarnost zaradi prisotnosti litij-ionskih baterij v vozilih. Te baterije so lahko izpostavljene toplotni razgradnji (toplotni pobeg): v celici baterije sta prisotna tako kisik kot gorivo. Medtem ko je intenziteta stopnje sproščanja toplote pri požarih vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem najpogosteje posledica gorenja goriva (dizel/bencin/plin), lahko sproščanje energije med gorenjem baterije električnega avtomobila traja več ur, izpostavlja dr. Jug.

Z vidika požarne varnosti se glede na konstrukcijsko zasnovo vozil električna vozila ne razlikujejo od ostalih vozil. Med napredovanjem požara na električnem vozilu pride lahko med zgorevanjem baterije tudi do izredno intenzivnega gorenja z letečimi ter žarečimi deli baterije. Tovrstna oblika gorenja je nevarna za gasilce hkrati pa predstavlja tveganja za hitro napredovanje požara na sosednja vozila in objekt, opozarja.

V električnih vozilih li-ionske baterije sproščajo strupeni plini med požarom predvsem zaradi zgorevanja elektrolita: "Elektrolit vsebuje litijev heksafluorofosfat (LiPF6) in lahko vključuje tudi druge spojine, ki vsebujejo fluor. Vodikov fluorid se lahko pojavlja že med segrevanjem li-ionskih baterij."

Poleg že znanih produktov gorenja, ki se pojavijo v požaru, se pri gorenju li-ionskih baterij dodatno pojavljajo tudi: vodik, etilen karbonat, metil karbonat, dimetilkarbonat, metan, eten, etan, etin, litijev heksafluorofosfat, težke kovine (kobalt, nikelj, mangan), vodikov fluorid, fosforna kislina in fosfin. Med gorenjem baterij nastaja tudi veliko dima. Ta se pojavi že pri toplotnem pobegu baterije. Problem dima je, da je toksičen in zelo zmanjša vidljivost, svari dr. Jug.

Kako pristopiti h gašenju takšnih vozil?

Predlaga se, da je v prostoru, kjer se polnijo tovrstna vozila nameščen javljalnik dima. Ta bo opozoril na dim, ki nastaja. Prav tako naj bo v stanovanju, kjer se polnijo e-vozila nameščen gasilnik. Za gašenje baterij se najbolje obnesejo gasilniki na vodo in gasilniki na vodo z dodatki (npr. gasilni medij Bonpet), svetuje.

Požare skuterjev, koles in drugih manjših električnih vozil je potrebno gasiti čim prej: "Ob požaru baterij nastanejo plameni v obliki curka, ki so lahko dolgi tudi do en meter. Tovrstni plameni lahko hitro vžigajo gorljive snovi, ki so v bližini. Veliko je primerov, ko je vžig skiroja ali e-kolesa povzročil požar v objektu. Pri gašenju tovrstnih vozil, ki jih napajajo baterije velja, da se lahko vžgejo tudi po tem, ko je videti, da smo gorenje že pogasili. Predlaga se, da jih imamo po požaru pod nadzorom in se jih umakne na mesto, kjer okoli ni ostalih gorljivih snovi."

Kar se požarov električnih vozil tiče, se bodo s tovrstnimi požari ukvarjali gasilci. Zaradi velikih baterij so tu požari obsežnejši, potrebna je velika količina gasila, izpostavlja.

Kako naj se vede posameznik, ki recimo naleti na požar električnega kolesa, skuterja?

Tovrstne požare je treba pogasiti čim prej: "Sicer je veliko možnosti, da se bo požar razširil na gorljive snovi v bližini. Predlaga se, da se tovrstna vozila po požaru premakne na varno negorljivo podlago, dovolj stran (vsaj dva metra) od ostalih gorljivih snovi, saj so tudi kasneje možni vžigi baterije. V kolikor požar napreduje in mu z gasilniki nismo kos, je potrebno nemudoma poklicati center za obveščanje na tel. št. 112."

Kako moramo skrbeti za električna vozila, da čim bolj omejimo požarno tveganje?

Vsa električna vozila je treba uporabljati skladno z navodili proizvajalca. Iztrošene baterije naj se menja samo z enakimi baterijami oz. skladni z navodili proizvajalcev. Prav tako naj se električna vozila polni zgolj z originalnimi polnilci. Baterij se ne sme odpirati. Poškodovane baterije naj se obravnava kot nevarno snov, ki lahko zagori. Predelave skuterjev in električnih koles lahko predstavljajo požarno nevarnost, še opozori dr. Jug.