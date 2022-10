Civilno letalstvo si je zadalo podnebni cilj: neto ničelni izpusti do 2050

E-MOBILNOST

STA, K.H. / 08.10.2022, 7:00

Mednarodna organizacija za civilno letalstvo, ki deluje pod okriljem Združenih narodov, si je zadala ambiciozen cilj. Kot so sporočili, si bo Sektor civilnega letalstva prizadeval do leta 2050 doseči neto ničelne izpuste toplogrednih plinov.

Prehod letalske industrije na okolju prijaznejša goriva je zelo počasen FOTO: Shutterstock

V Mednarodni organizaciji za civilno letalstvo, ki je specializirana agencija Združenih narodov, so sklep o cilju na Twitterju označili za "zgodovinski dogovor". Po navedbah britanskega časnika The Guardian je velika večina držav cilj podprla kljub pomislekom nekaterih držav, kot sta Kitajska in Rusija. Na drugi strani so nekatere evropske države zahtevale več ambicije in so končni dogovor označile za kompromis.

Tako imenovani aspiracijski cilj so določili na skupščini, ki je združila predstavnike 193 držav na sedežu organizacije v Montrealu.

Industrija letalskega prometa je vse bolj pod pritiskom, naj se sooči s svojo veliko vlogo v podnebni krizi. Odgovorna je za 2,5 do tri odstotke globalnih izpustov ogljikovega dioksida, njen prehod na okolju prijazna goriva pa je zelo počasen.

"Sedaj, ko so tako vlade kot industrija osredotočeni na neto ničelne izpuste do leta 2050, pričakujemo veliko močnejše politične iniciative na ključnih področjih dekarbonizacije, kot so spodbujanje proizvodnje trajnostnih letalskih goriv," je dejal generalni direktor združenja letalskih prevoznikov IATA Willie Walsh.

Da gre za "prelomnico", pa meni generalni direktor združenja letališč ACI Luis Felipe de Oliveira. "Regulatorji morajo podpreti prizadevanja letališč pri razvoju in implementaciji akcijskih načrtov za dekarbonizacijo, pa tudi podpreti povečano sodelovanje med vsemi deležniki za povečanje dostopnosti obnovljive energije, financiranja, novih tehnologij, za povečevanje kapacitet in za prilagajanje delovanja in infrastrukture," je zapisal v izjavi na spletni strani ACI.