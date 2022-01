Air France potnikom po novem zaračunava dodatek za trajnostno gorivo

E-MOBILNOST

STA, K.H. / 10.01.2022, 16:11

Francoska letalska družba Air France je začela potnikom zaračunavati od enega do 12 evrov dodatka za trajnostno letalsko gorivo. Hkrati jim bo omogočila dodatne prostovoljne prispevke, s katerimi bodo lahko zmanjšali svoj ogljični odtis. Na določenih progah bo enako prakso uvedel tudi njen nizozemski partner KLM.

V skladu s francosko zakonodajo je treba od 1. januarja v letalski industriji pri točenju goriva v Franciji uporabiti najmanj en odstotek trajnostnega goriva. Za pokritje dodatnih stroškov, ki izhajajo iz te obveznosti, bo Air France od danes v ceno vsake prodane vozovnice vračunal dodatek, ki bo, glede na dolžino leta, znašal od enega do štirih evrov v ekonomskem razredu in od 1,50 do 12 evrov v poslovnem razredu, so iz podjetja danes sporočili strankam.

Od 13. januarja bodo v prevozniku potnikom omogočili tudi dodaten prostovoljni prispevek za trajnostno gorivo, s katerim lahko stranke še dodatno prispevajo k zmanjšanju ogljičnega odtisa svojega potovanja, so pojasnili. "Vsak evro, ki ga boste prispevali, bo vložen v nakup tega goriva," so zatrdili.

Polnjenje letala z letalskim gorivom FOTO: AP

V podjetju so pojasnili, da je Air France v obdobju od leta 2005 do 2019 zmanjšal izpuste ogljikovega dioksida za šest odstotkov, čeprav je povečal obseg svojega prometa. Do leta 2030 je njegov cilj zmanjšati izpuste za 15 odstotkov glede na leto 2005, do leta 2050 pa doseči neto ničelne izpuste.

"Trenutno je naše glavno orodje zmanjševanja ogljičnega odtisa vlaganje v sodobno, bolj učinkovito floto letal," so pojasnili. Letno tako v posodabljanje flote vložijo milijardo evrov.

Drugi pomemben mehanizem pa so okolju prijazna goriva. Ta so pridobljena denimo iz rabljenega olja ali ostankov lesa v kmetijstvu. Z rabo teh goriv se lahko ogljični odtis glede na fosilna goriva zmanjša za 75 odstotkov, vendar pa so štiri- do osemkrat dražja od običajnih goriv.

Po navedbah francoske tiskovne agencije AFP bosta enako dajatev uvedla tudi druga dva prevoznika iz skupine Air France-KLM, KLM ter nizkocenovnik Transavia, na letih iz Francije in Nizozemske.