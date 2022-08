Črvi ali meso? V prihodnosti morda ne boste več imeli izbire

NASLOVNICA

Miha Kranjc / 28.08.2022, 13:52

Znanstveniki so odkrili, da žuželke lahko spremenimo v okuse, podobne mesu, kar pomaga zagotoviti okolju prijaznejšo alternativo tradicionalnim mesnim jedem. Raziskovalci so s sladkorjem kuhali mokaste črve, ličinko hrošča rumenega mokarja, in odkrili, da je rezultat mesu podoben okus, ki bi ga lahko uporabili kot nadomestni vir beljakovin. Meso v osnovi namreč ni nič drugega kot voda, maščoba in beljakovine.

Medtem ko se mokasti črvi večinoma uporabljajo kot dodatki k prigrizkom za hišne ljubljenčke ali vabe pri ribolovu, imajo velik potencial tudi kot vir človeške prehrane, pišejo v Guardianu.

Ličinke mokarja predstavljajo bogat vir beljakovin. FOTO: AP

Imajo mesu primerljiv okus, a so brez škodljivih vplivov na podnebje. "Žuželke so hranljiv in zdrav vir hrane z velikimi količinami maščobnih kislin, vitaminov, mineralov, vlaknin in visokokakovostnih beljakovin, ki so podobne mesu," pravi In Hee Cho, raziskovalec na univerzi Wonkwang v Južni Koreji, ki je vodil raziskavo. Dodal je, da so užitne žuželke, kot so mokasti črvi in črički, superživila, ki jih že dolgo uživajo v Aziji, Afriki in Južni Ameriki.

Vendar so prebivalci v Evropi in Severni Ameriki na splošno bolj zadržani glede uživanja žuželk kljub nedavnim pozivom več restavracij in nekaterih trgovskih verig, da bi potrošnikom ponudili tudi možnosti izbire žuželk.

Raziskovalci upajo, da lahko uporaba mokastih črvov z mesno aromo pomaga premostiti to vrzel. Nova študija, ki bo ta teden predstavljena Ameriškemu kemijskemu društvu, je pokazala, da so se arome sprostile, ko so mokaste črve segrevali s sladkorji, pri čemer so beljakovine in sladkorji medsebojno delovali in se karamelizirali v vrsto mesu podobnih okusov. Različni postopki kuhanja so dali različne rezultate, so ugotovili raziskovalci.

Mokasti črvi, kuhani na pari, oddajajo aromo, podobno sladki koruzi, medtem ko so pražene in globoko ocvrte različice bolj podobne kozicam. Skupina prostovoljcev je sodelovala v testih vohanja, da bi ugotovili, kateri pripravljeni izdelki so najbolj podobni mesu.

Svetovna proizvodnja hrane je odgovorna za približno tretjino vseh toplogrednih plinov, izpuščenih v ozračje, pri čemer večino teh izpustov povzroči živinoreja. Paša in krmljenje živine zavzameta približno 80 odstotkov kmetijskih zemljišč na Zemlji, razmere pa se izdatno poslabšujejo z množičnim krčenjem gozdov zaradi pridobivanja dodatnih pašnih površin.

Znanstveniki pravijo, da je izogibanje mesu in mlečnim izdelkom najboljši način za zmanjšanje okoljskega vpliva na planet, čeprav je prehranjevanje z mesom še vedno priljubljeno na zahodu in se zdaj krepi med nastajajočim bogatim razredom na Kitajskem in v Indiji. Žuželke, ki jih je mogoče gojiti v velikem številu v majhnih prostorih z le delčkom izpustov v primerjavi s tradicionalno živinorejo, je OZN za prehrano in kmetijstvo označila kot potencialno dragocen vir beljakovin za prehrano rastoče svetovne populacije, ki naj bi presegla devet milijard ljudi do leta 2050 in 11 milijard do leta 2100.