Bi tudi živali, drevesa, reke morali uživati zakonske pravice?

M.K. / 15.10.2022, 11:13

Podelitev zakonskih pravic in zaščite nečloveškim entitetam, kot so živali, drevesa in reke, je ključnega pomena, če se želijo države spoprijeti s podnebnimi zlomi in izgubo biotske raznovrstnosti, menijo raziskovalci britanske pravne družbe (angl. Law society). S tem bi, tako navajajo v poročilu, naravi dali večjo vlogo pri sprejemanju pomembnih odločitev, lažje ocenili preteklo oškodovanje ekosistemov in ponudili globlje razumevanje inovacij v biotehnologiji.

Avtorji poročila z naslovom Pravo v razvijajoči biološki dobi pravijo, da imajo pravni okviri ključno vlogo pri urejanju človekovih interakcij z okoljem in biotehnologijo. Prvi državi, ki sta že stopili na to pot, sta Ekvador in Bolivija. Zagotovili sta pravice do naravnega sveta, medtem ko poteka kampanja, da bi ekocid ali namerno uničevanje okolja postalo pregonljivo kaznivo dejanje na mednarodnem kazenskem sodišču. Pravniki v Angliji in Walesu so raziskali, kako bi lahko odnos med ljudmi in Zemljo v prihodnosti ponovno uravnovesili.

Dr. Wendy Schultz, futuristka in soavtorica poročila, je dejala: "Narašča potreba po tem, da moramo spremeniti naše dojemanje, če želimo, da bodo naši otroci še imeli planet, ki bo primeren za življenje." Pravni okviri morajo biti "pripravljeni širše kot le za človeško prihodnost", trdijo avtorji. To vključuje tudi postavljanje meja denimo pri genskem spreminjanju oz. inženiringu in "zajema vse od labradorcev do laboratorijsko pridelanega možganskega tkiva, rek do robotov."

Včasih se vidimo, kot da nismo del narave, da je narava nekaj, s čimer lahko manipuliramo, je dejala dr. Trish O'Flynn, "toda pravzaprav smo del narave, le da smo druga vrsta. Slučajno smo na vrhu evolucije, toda globalni ekosistem je dejansko veliko večji od nas". Takšna pravica bi lahko veljala denimo za svinje v intenzivni prašičereji, teleta, odvzeta materam, in celo hišne ljubljenčke, meni O'Flynn: "To pravim kot ljubiteljica psov. Njihovo vedenje omejujemo tako, da nam ustreza."

Biotehnologija kot sredstvo napredka, a tudi manipulacij



Razvoj biotehnologije postavlja tudi vprašanja o etičnosti vračanja vrst, ki so že izumrle, ali izkoreninjenja obstoječih. Znanstveniki raziskujejo ponovno naselitev volnatih mamutov in razpravljajo o izkoreninjenju komarjev, ki prenašajo malarijo in druge bolezni.

"Nismo dovolj modri, da bi upravljali z vsemi temi zmožnostmi glede na naš odnos do naravnega okolja," meni Schultz. "Del vprašanja je oblikovanje okvirja za odgovornost, torej odgovornost za posledice teh stvari, ki jih počnemo. In tu mora nastopiti pravo."

Avtorji pričakujejo odpor zaradi zelo različnih tradicij in prepričanj predvsem v nekaterih zahodnih državah, pišejo pri The Guardianu. V primerjavi z Zahodom so v Ekvadorju in Boliviji pravice do narave podelili pod socialističnimi vladami in pod vplivom domorodnih prepričanj (kot je bila leta 2019 prepoved vzpona na Uluru ali 'Sveto goro' v Avstraliji)."To naš odnos preoblikuje tako, da nas postavi tja, kjer smo vedno bili in kakor bi morali o sebi razmišljati. Da smo le del vozlišča v tej veliki mreži življenja na planetu."