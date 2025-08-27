Znanstveniki ugotovili: zaradi vročinskih valov se hitreje staramo

Da imajo vročinski valovi posledice na zdravje ljudi in da so krivi za številne prezgodnje smrti po svetu, ni novost. So pa v novi raziskavi znanstveniki kar 15 let sledili 25.000 ljudem na Tajskem in preučevali vpliv izpostavljenosti vročinskim valovom na njihovo zdravje, poroča Guardian. Pri tem so upoštevali rezultate vrste medicinskih testov, vključno z meritvami krvnega tlaka, vnetja, holesterola ter delovanje pljuč, jeter in ledvic, da bi določila biološko starost vsake osebe v študiji. Raziskovalci so to primerjali z dejansko starostjo vsake osebe, da bi ugotovili, ali je njihova izpostavljenost vročinskim valovom povezana s hitrejšim staranjem.

Njihove ugotovitve v znanstvenem članku, ki je bil objavljen v revije Nature Climate Change pa so zaskrbljujoče. Ugotovili so, da ima skupno število dni z vročinskim valom največji vpliv na pospešeno staranje. Zakaj dolgotrajne visoke temperature povzročajo hitrejše staranje, ni znano, vendar je verjetno del vzroka poškodba DNK. Zaključili so, da se je biološka starost pri ljudeh, ki so v dveh letih doživeli štiri dni več vročinskih valov, povečala za približno devet dni. Močno so bili prizadeti fizični delavci, ki običajno preživijo več časa zunaj, saj se je njihova biološka starost povečala skupno za 33 dni. Čeprav se povečanje biološke starosti morda zdi precej majhno znanstveniki opozarjajo, da gre le za obdobje dveh let, zato je učinek skozi celotno življenjsko dobo ljudi precej večji. To je pomembno, ker je višja biološka starost močan napovedovalec povečanega tveganja za smrt.

Vročina ima torej vpliv tudi na javno zdravje, smo že poročali. Pogovarjali smo se s Petrom Van Den Hazelom , ki je nizozemski zdravnik, ki se je specializiral za vpliv okolja na zdravje in se že več kot 30 let ukvarja z okoljskimi in zdravstvenimi vprašanji, v zadnjem desetletju pa tudi s podnebnimi spremembami. Z njim smo se pogovarjali o vplivu podnebnih sprememb na zdravje ljudi in planeta. Pojasnil je tudi, kako na zdravje ljudi vplivajo vedno intenzivnejši vročinski valovi. Kot poudarja, je v času vročinskih valov veliko ljudi hospitaliziranih zaradi težav s srcem in pljuči. "To je posledica večje onesnaženosti zraka zaradi vročine, pa tudi zaradi samih visokih temperatur. Zlasti mlajši otroci in starejši ljudje so bolj ranljivi za povišane temperature. Starejši ljudje namreč običajno tudi pijejo manj tekočine kot mlajši. To predstavlja težavo, še posebej, če imajo tudi zdravila, ki jih še dodatno dehidrirajo. Potem imajo dvojno težavo. Zato je med vročinskimi valovi vedno največi delež starejših ljudi, ki umrejo," pojasnjuje.

Vročina lahko namreč močno vpliva na vaš srčno-žilni sistem in uravnavanje temperature našega telesa. Tako se že obstoječe zdravstvene težave še povečajo in poslabšajo. Pri tem pa so še posebej ranljivi otroci in starejši ljudje. V vročinskem valu bo splošna populacija verjetno v redu, če pa uporabljamo zdravila ali če imamo že težave s pljuči, že preidemo v nevarno območje, svari Van den Hazel. Iz oranžne cone namreč preidete v rdečo cono in takšni pacienti lahko zaradi vročine umrejo. Kot so izračunali, je v preteklosti zaradi vročinskih vala v Franciji umrlo približno 70.000 ljudi, ki, če vročinskega vala ne bi bilo, verjetno ne bi umrli. Poleg tega pa opažajo, da je pri delavcih, ki delajo na prostem, v kmetijstvu ali gradbeništvu, v obdobjih vročinskih valov več nesreč, več poškodb, pa tudi več ljudi v teh podjetjih, ki umrejo zaradi vročine, našteva. Nekateri ne pijejo dovolj, zaradi česar lahko med vročinskimi valovi obležijo in umrejo. To je običajno tudi pri zdravi populaciji. Zato je to razlog, da je treba ob športnem dogodku, maratonu ali podobnem, v času vročinskega vala, biti izredno previden.

V vročinskem valu se zgodi naslednje. Fizikalni dejavniki, kot je temperatura, povzročajo učinke. Temperatura se zviša, krvne žile se razširijo. Takrat mora vaše srce črpati močneje, da zagotovi, da se kri še vedno pretaka. Če pretiravate, vam srce reče, tukaj se ustavim, in posledica je lahko srčni infarkt, krvavitev ali kaj podobnega, in posledica je lahko smrt. Seveda, če greste k zdravniku, v poročilu o smrti običajno zapišejo, da na koncu vedno umrete, ker se vam ustavi srce. Da. Toda zakaj se ustavi? Zaradi različnih kemičnih, bioloških ali fizikalnih razlogov. Pri vročinskih valovih pa je mehanizem fizična sprememba v telesu, ko se vaš regulacijski sistem ne more več spoprijeti z njo, še razloži.