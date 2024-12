Združitev naftnih lobijev in volilne baze, ki hrepeni po Armagedonu

Anja Kralj / 01.12.2024, 16:39

November je minil v znamenju volitev v ZDA, ki so med podnebnimi znanstveniki zasejale še dodaten pesimizem. Zmaga Trumpa je poraz za naš planet, so prepričani številni podnebni strokovnjaki. Kar je že jasno je, da bo Trumpov minister za energijo kritik boja proti podnebnim spremembam.

Donald Trump je podnebne spremembe že zdavnaj razglasil za prevaro in zavrača tudi podnebne grožnje, kot je dvig morske gladine. V zadnjem mandatu je poskušal razveljaviti približno 100 okoljskih zakonov. Tokrat je obljubljal, da bo zavrnili zeleno energije, izstopil iz pomembnih mednarodnih podnebnih sporazumov in povečal vrtanje nafte in plina, ki ju je poimenoval tekoče zlato, je poročal Euronews.

Kaj bo, da se je v ovalno pisarno in na čelo gospodarske velesile zavihtel Trump, pomenilo za podnebje? " Že bivši predsednik Biden je pod pritiskom naraščajočih stroškov goriva podprl vrtanje nafte in projekte naftovodov, nedvomno pa bo novi predsednik Trump podobne trende le še stopnjeval. Žal smo v tem letu nazorno videli, da se da volitve po svetu dobiti tudi za ceno odmika od razogljičenja," poudarja klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj.

Kot izpostavlja, izziv podnebnih sprememb skorajda ni bil omenjen v tej volilni kampanji. Če je Trump podnebni kolaps omenil, ga je obsodil kot "eno največjih prevar vseh časov", je bila Kamala Harris skoraj povsem tiho. Morda to ni presenetljivo, saj sta bila oba kandidata močno odvisna od finančne podpore milijarderjev. Kapital je vedno nasproten omejitvam, učinkovita okoljska politika pa bi bila največja omejitev od vseh, razmišlja Kajfež Bogatajeva.

Donald Trump FOTO: AP

Med svojim zadnjim predsedniškim mandatom je Donald Trump ZDA umaknil iz Pariškega sporazuma. Po treh letih so ZDA 4. novembra 2020 postale prva država, ki je izstopila iz pakta. Eno prvih dejanj predsednika Joeja Bidna na položaju je bil podpis izvršnega ukaza o ponovni pridružitvi sporazumu. ZDA so se uradno ponovno pridružile 19. februarja 2021 – 107 dni po izstopu, je spomnil Euronews. In Trump znova grozi, da bo scenarij ponovil še enkrat.

Trump je obljubil, da bo pretrgal zaveze ZDA glede podnebja in se vrnil k neomejenemu izkoriščanju fosilnih goriv, izpostavlja Kajfež Bogatajeva. Če bo sledil programu Project 2025, bodo ZDA popolnoma zapustile okvir Združenih narodov za podnebje. To pomeni, da lahko pozabimo na varne cilje Pariškega sporazuma, tako na 1,5 kot na 2 stopinji, svari. Kot dodaja: "Pa še malo cinizma in ironije - mnogi volivci Trumpa v ZDA (pa tudi še kje po svetu) preprosto zanikajo podnebni kolaps, nekateri pa dogodke, kot so poplave in požari, dojemajo ne kot opozorila, temveč kot vesela znamenja konca časov: velika čistilna moč, v kateri bodo pravični povzdignjeni, da sedijo ob Božji desnici, medtem ko bodo njihovi sovražniki vrženi v ogenj. Kaj bomo videli pod novim Trumpovim predsedstvom, je združitev interesov fosilnih goriv in volilne baze, ki hrepeni po Armagedonu."

Trumpov minister za energijo bo kritik boja proti podnebnim spremembam

Trumpova prva poteza je bila, da je na položaj ministra za energijo v svoji bodoči vladi imenoval direktorja podjetja za pridobivanje nafte s hidravličnim drobljenjem Chrisa Wrighta. Wright je velik kritik ukrepov proti globalnemu segrevanju, po njegovem prepričanju pa podnebna kriza sploh ne obstaja, je poročala STA.

Ministrstvo za energijo ZDA med drugim zagotavlja milijarde dolarjev posojil in nepovratnih sredstev za tehnologije, ki pomagajo pri prehodu proizvodnje energije na obnovljive vire in omejujejo podnebne spremembe. Ti ukrepi pa bodo z imenovanjem Wrighta pod vprašajem.

Glavni izvršni direktor podjetja Liberty Energy bo namreč v novi ameriški vladi zadolžen za izvajanje načrta, ki med drugim predvideva ukinitev financiranj ukrepov proti podnebnim spremembam iz zakona o boju proti inflaciji, ki ga je sprejela vlada sedanjega predsednika ZDA Joeja Bidna, navaja ameriški portal Politico.

Wright je na omrežju LinkedIn objavil video, v katerem trdi, da podnebne krize ni. "Kljub neskončnemu širjenju strahu s strani medijev, politikov in aktivistov nismo opazili povečanja pogostosti ali intenzivnosti orkanov, tornadov, suš ali poplav," je zatrdil.

"Chris bo kot minister za energijo ključni vodja, ki bo spodbujal inovacije, zmanjševal birokracijo in začel novo zlato dobo ameriške blaginje in svetovnega miru," je sporočil Trump. "Moja predanost izboljšanju življenja ljudi ostaja neomajna, pri čemer se bom osredotočil na to, da bo ameriška energija bolj dostopna, zanesljiva in varna. Energija je življenjska sila, ki omogoča vse v življenju," je Wright objavil na omrežju X.

Wright bo skupaj z bodočim ministrom za notranje zadeve Dougom Burgumom deloval tudi v novem nacionalnem energetskem svetu, ki bo po Trumpovih besedah nadzoroval pot do energetske dominacije ZDA z zmanjšanjem birokracije, povečanjem naložb zasebnega sektorja v vseh sektorjih gospodarstva in osredotočanjem na inovacije, namesto na nepotrebne predpise, je še poročala STA.