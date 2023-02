Arktični led zastrupljen z alarmantno ravnijo večnih kemikalij

BESEDA O ZEMLJI

A.K / 11.02.2023, 13:34

Znanstveniki so v ledu na območju Norveške odkrili zaskrbljujoče ravni PFAS oz. večnih kemikalij. Te predstavljajo veliko tveganje za nastanek različnih bolezni, ustvarjajo pa tudi okoljski problem. To so zaskrbljujoče ugotovitve, ki ogrožajo neprecenljiv ekosistem, svarijo raziskovalci. Stopljena voda namreč postane 'strupen koktejl', ki ogroža prebivalce tega ranljivega okolja. Pri polarnih medvedih so tako že odkrili visoke ravni PFAS v krvi.

Raziskava univerze Oxford je odkrila 26 vrst spojin PFAS oz. tako imenovanih večnih kemikalij v vzorcih ledu iz okolice otočja Svalbard, ki se nahaja v Arktičnem oceanu severno od celinske Evrope, približno na polovici poti med Norveško in Severnim polom.

PFAS ali t. i. 'večne kemikalije' so velika družina tisočih umetnih kemikalij, ki se v družbi široko uporabljajo in jih najdemo v okolju. Vse vsebujejo ogljikovo-fluorove vezi, ki so ene najmočnejših kemijskih vezi v organski kemiji. To pomeni, da so med uporabo in tudi v okolju odporne proti razgradnji.

Ladja za križarjenje, Arktika FOTO: Dreamstime

Večina PFAS se tudi zlahka prenaša v okolju, razdalje med virom in krajem sproščanja pa so lahko zelo velike. Raziskave in ugotovitve kažejo, da PFAS onesnažijo podzemno in površinsko vodo ter tla. Če se bodo sproščanja nadaljevala, se bodo te snovi še naprej kopičile v okolju, pitni vodi in hrani, je pojasnjeno na straneh Evropske agencije za kemikalije (ECHA).

Kot piše The Guardian, imajo lahko te kemikalije tudi škodljiv učinek na zdravje ljudi. Povezujejo jih s tveganjem za nastanek raka, prirojenimi okvarami, boleznimi jeter, z boleznijo ščitnice, zmanjšano imunostjo, hormonskimi motnjami in vrsto drugih resnih zdravstvenih težav.

Vzorci ledu vsebovali alarmantno raven večnih kemikalij

Kot poroča The Guardian, so znanstveniki zdaj ugotovili, da je celo norveški arktični led zastrupljen z zaskrbljujočimi ravnmi PFAS, kar pa predstavlja resno grožnjo za ekosisteme v regiji. Kot ugotavljajo v novi študiji, je še posebej zaskrbljujoče to, da lahko, ko se tako kontaminiran led tali, kemikalije iz ledenikov uidejo v ekosisteme, kot so fjordi in tundra.

Arktika FOTO: Dreamstime

Stopljena voda tako postane strupeni koktejl, ki vsebuje tudi PFAS in vpliva na celoten prehranjevalni splet – na plankton, ribe, tjulnje in celo tiste živali, ki so na vrhu prehranjevalne piramide, kot so polarni medvedi.

Znanstveniki so sicer že pred tem ugotovili, da imajo polarni medvedi v krvi visoke ravni PFAS. Kot pojasnjuje dr. William Hartz, vodja raziskave, ima vpliv človeških dejavnosti in podnebnega segrevanja na polarne medvede dvojni učinek: "Polarni medvedi so izpostavljeni strupenim kemikalijam, ki jih je ustvaril človek. Hkrati pa so v stresu zaradi spreminjajočega se habitata, kar je posledica podnebnih sprememb."

Raziskovalci in znanstveniki v zadnjih letih opažajo porast kemikalij PFAS

Kot smo poročali, je raziskava univerze v Stockholmu pokazala, da delež PFAS v deževnici zdaj presega raven, ki je še varna. Izpostavljenost "večnim kemikalijam" pa znatno poveča tveganje za nastanek raka na jetrih, povzroča težave s plodnostjo žensk, gestacijskim diabetesom in drugimi vrstami raka. In kako zaužijemo PFAS oz. kako pride do našega telesa? Ko tovarna proizvaja ali uporablja PFAS, kemikalije potujejo skozi odpadno vodo in onesnažijo vodo, prst in zrak okoli sebe. Ko se to zgodi, kemikalije onesnažijo hrano, pridelano na onesnaženih območjih, vodo, ki prihaja od tam, kopičijo se v organizmih, ki tam živijo, npr. ribe. Poleg tega lahko PFAS potujejo po zraku in se znajdejo na zelo oddaljenih območjih – kot je pokazala raziskava, ki je odkrila PFAS v arktičnem ledu in prsti. PFAS lahko torej potencialno onesnažijo vodne vire po vsem svetu.