Zasebni Bezosovi letali v letu izpustili toliko emisij, kot bi jih delavec Amazona v 207 letih

Novo poročilo ugotavlja, da vrtoglav ogljični odtis enega odstotka najbogatejših na svetu povečuje lakoto, revščino in čezmerno število smrti. Zaradi luksuznih jaht, zasebnih letal in naložb v onesnaževalne industrije najbogatejših ljudi na svetu je cilj omejitve globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija vse težje dosegljiv.

Britanski Guardian poroča o novi raziskavi Oxfama, ki ne kaže najbolj optimistične slike o prihodnosti človeštva. Pred podnebnim vrhom Cop29 v Bakuju v Azerbajdžanu so vedno glasnejši pozivi svetovnim vladam, naj obdavčijo super bogate, da bi omejili čezmerno porabo in ustvarili prihodke za prehod na čisto energijo. Oxfamova raziskava je, kot ugotovitve strne Guardian, pokazala, da petdeset najbogatejših milijarderjev na svetu v manj kot treh urah proizvede več emisij ogljika kot povprečen Britanec v celotnem življenju. V enem letu ultrabogataši tako v povprečju opravijo 184 letov z zasebnim letalom in v zraku preživijo 425 ur. To proizvede toliko emisij, kot bi jih povprečen človek na svetu v 300 letih. Njihove luksuzne jahte pa so izpustile toliko emisij, kot bi jih povprečen človek v 860 letih. Kot ponazarjajo, sta dve zasebni letali ustanovitelja Amazona Jeffa Bezosa v 12-mesečnem obdobju v zraku preživeli skoraj 25 dni in izpustili toliko emisij, kot bi jih ameriški delavec pri Amazonu izpustil v 207 letih.

Dve reaktivni letali Elona Muska, drugega najbogatejšega človeka na svetu in vodje Tesle, sta v istem obdobju skupaj izpustili toliko CO2, kot znašajo emisije povprečnega človeka v 834 letih. Medtem so imele tri jahte družine Walton, dedičev trgovske verige Walmart, v letu dni skupni ogljični odtis 18.000 ton. To je količina, ki je podobna tisti, ki jo proizvede 1714 delavcev v trgovini Walmart, ponazarjajo.

Raziskovalci Oxfama so razvili natančno metodologijo za izračun emisij iz zasebnih jaht, ki so še bolj problematične od letal. "Ena od ključnih ugotovitev je, da so superjahte daleč najbolj onesnažujoča igrača, ki jo lahko ima milijarder, razen morda rakete," je za Guardian izpostavil eden od avtorjev poročila Alex Maitland.

Umazane naložbe

A veliko bolj uničujoči so še vedno izpusti toplogrednih plinov zaradi naložb ultrabogatih, ki so 340-krat višji od emisij iz njihovih jaht in letal. V povprečju je bilo v portfelju 50 milijarderjev skoraj 40 % deležev v emisijsko intenzivnih panogah, kot so nafta, rudarstvo, ladijski promet in cement. Mnoga od teh podjetij tudi najemajo lobiste in strokovnjake za trženje, da preprečujejo ukrepe za reševanje podnebne krize. Raziskovalci izpostavljajo, da so sicer prav naložbe tudi področje, ki ima največji potencial za pozitivne spremembe, saj imajo milijarderji v nasprotju z večino revnih in ljudi s srednjimi dohodki možnost izbire, kako bodo porabili svoj denar in bi lahko izbirali emisijsko manj obremenjujoče naložbe.

Ogljična neenakost povečuje lakoto in revščino

Kot smo že poročali, je najpremožnejši odstotek svetovnega prebivalstva (77 milijonov ljudi) neposredno odgovoren za toliko izpustov kot manj premožni dve tretjini svetovnega prebivalstva skupaj (5 milijard ljudi).

Poročilo ugotavlja tudi smrtonosne posledice ogljične neenakosti po svetu. V prihodnjem stoletju bo 1,5 milijona presežnih smrti posledica emisij 1 % najbogatejših med letoma 2015 in 2019. Kot so namreč izračunali, so emisije najbolj premožnih v zadnjih treh desetletjih povzročile padec svetovne gospodarske proizvodnje in izgube pridelka, ki ustrezajo kaloričnim potrebam za 14,5 milijona ljudi na leto. Chiara Liguori iz Oxfama opozarja: "Dokazi so jasni. Ekstremni izpusti najbogatejših zaradi njihovega luksuznega življenjskega sloga in še bolj zaradi njihovih naložb, ki onesnažujejo okolje, spodbujajo neenakost, lakoto in ogrožajo življenja. Ni samo nepošteno, da njihovo nepremišljeno onesnaževanje spodbuja krizo, ki ogroža našo skupno prihodnost, ampak je to tudi smrtonosno."