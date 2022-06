Bolj vroče noči kratijo spanec ljudem po vsem svetu

BESEDA O ZEMLJI

Anja Kralj / 05.06.2022, 16:46

Nova raziskava kaže, da globalno segrevanje že občutno krati spanec ljudem po svetu in povzroča težave predvsem prebivalcem revnejših držav, v katerih klimatske naprave niso tako široko dostopne. Podatki kažejo, da zaradi vročine slabše spimo, predvsem ženske in starejši ljudje, ki imajo hujše zdravstvene težave.

Obsežna raziskava kaže, da rast nočnih temperatur krati spanec ljudem po vsem svetu. Kot poudarjajo raziskovalci, je to eden izmed davkov, ki jih terja globalno segrevanje, in predstavlja dodatno tveganje za javno zdravje, saj je spanec ključen za zdravje in dobro počutje, poroča Guardian. Analiza kaže, da povprečen človek zaradi višjih temperatur že danes izgubi 44 ur spanja na leto. Izguba spanca se bo le še povečevala, saj se temperature neprestano dvigujejo.

Težave s spanjem. FOTO: Shutterstock

Kot ugotavljajo raziskovalci v študiji, objavljeni v znanstveni reviji One Earth, so ženske in starejši ljudje nekoliko občutljivejši za višje nočne temperature. V raziskavi so upoštevali podatke o spancu, ki so jih zbrali od 47.000 ljudi iz 68 držav.

Dozdajšnje raziskave so že pokazale, da višje temperature škodujejo zdravju, saj povzročajo povečano tveganje za srčne napade, poslabšanje duševnega zdravja in nesreče. Vročina najbolj prizadene starejše in otroke. Bolj ogroženi so tudi bolniki z obolenji, ki vplivajo na telesno uravnavanje toplote, mobilnost in sposobnost presojanja (npr. bolniki s srčno-žilnimi obolenji).

Daljše izpostavljanje vročini lahko povzroči kožne izpuščaje, vročinske krče, vročinsko izčrpanost, omedlevico in vročinsko kap. Težave lahko preprečimo tako, da zmanjšamo toplotno obremenitev telesa. To lahko storimo z umikom v senco ali hladnejše prostore, z omejitvijo fizične aktivnosti, uživanjem zadostne količine tekočine in izbiro primernih oblačil, naštevajo na NIJZ.

Lani so znanstveniki celo ugotovili, da je več kot tretjina smrti zaradi vročine po svetu posledica podnebnih sprememb. Raziskovalci so v študiji preučili smrti zaradi vročine v 732 mestih in ugotovili, da so bile vzrok za 37 odstotkov smrti višje temperature.

Raziskavo so izvedli na Univerzi v Bernu v Švici. V njej so upoštevali človeški vpliv na globalno segrevanje in ugotovili, da so smrti zaradi vročine po svetu predvsem posledica naraščajočih temperatur in bolj ekstremnega vremena. V študiji, o kateri smo že poročali, so zajeli smrti zaradi vročine med letoma 1991 in 2018 ter izračunali, da je bilo 37 odstotkov smrti zaradi vročine posledica višjih temperatur ozračja. Znanstveniki svarijo, da bo število smrtnih žrtev zaradi vročine z leti zaradi segrevanja ozračja še naraščalo.

Bolj vroče noči, krajši spanec

Ena izmed negativnih posledic vedno bolj vročih noči je tudi slabši in krajši spanec, skrb vzbujajoče pa je, da so znanstveniki ugotovili, da je malo verjetno, da bi se lahko ljudje prilagodili na bolj vroče noči, piše Guardian. Kot je o raziskavi pojasnil Kelton Minor z Univerze v Københavnu, ki je vodil raziskavo, so odkrili, da bolj vroče noči že vplivajo na množice ljudi.

Kot primer je navedel, da noč s temperaturami nad 25 stopinj Celzija v mestnih središčih z milijonom prebivalcev pomeni 46.000 dodatnih ljudi, ki imajo zaradi visokih temperatur težave s spanjem. Dvig živega srebra bo še posebej prizadel prebivalce revnejših držav, saj ti običajno nimajo dostopa do klim in ventilatorjev, opozarjajo v raziskavi.

Rekordne majske temperature

Zadnjih sedem let je bilo globalno gledano najbolj vročih v zgodovini meritev, je v začetku leta 2021 sporočil evropski servis za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus. Znanstveniki so potrdili, da se je leto 2021 pridružilo predhodnim letom, ki so podrla temperaturne mejnike. In videti je, da nas tudi letos čakajo vročinski rekordi. Medtem ko se v Indiji in Pakistanu že dlje časa soočajo s peklenskimi temperaturami, o katerih smo že pisali, se z rekordnimi temperaturami za ta letni čas soočajo tudi drugod. V Španiji so tako zabeležili prvi vročinski val letos, saj so se temperature že maja povzpele nad 40 stopinj Celzija. Tudi v Sloveniji smo prejšnji teden zabeležili rekordne majske temperature.