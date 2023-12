'Žeja elite' vedno močnejša: prestižne vode uvažajo z vseh delov sveta

Anja Kralj / 24.12.2023, 16:29

Medtem ko se število ljudi, ki nimajo dostopa do pitne vode, viša, se veča tudi žeja elite po prestižni vodi. Prestižna voda postaja namreč vroči trend med petičneži, poroča AP. V nekaterih delavskih indijskih soseskah voda iz pip pritiče le enkrat na dan. Na drugi strani pa si najbogatejše indijske družine redno naročajo luksuzne ustekleničene vode z vseh delov sveta in za le eno steklenico namenijo dnevnico povprečnega indijskega delavca.

V Butanu bruha žuboreč izvir. Iz njega na površje, kot pravijo tisti, ki so jo imeli možnost poskusiti, prihaja tako sveža in fina voda, da jo imenujejo kar 'nektar'. Iz težko dostopnega izvira po samotni makadamski cesti vodo do manjše tovarne odpelje tovornjak.

Delavci bdijo nad polnjenjem elegantnih steklenic na tekočem traku. Ko jih napolnijo, jih skrbno zapakirajo v zaboje in pripravijo na dolgo pot, ki jo ima ta ustekleničen nektar še pred seboj. Butansko polnilnico danes upravlja podjetje Veen Waters India. Na hribu se bohoti mineralni vrelec, ki je bil nekoč vir pitne vode za vaščane. Zdaj ta dragoceni vir življenjske tekočine, ki ga je podjetje Veen kupilo od prejšnjega lastnika pred več kot desetletjem, varuje ključavnica.

'Naročijo toliko, da se v njej najverjetneje kopajo'

Operacijo vodi Ganesh Iyer, ki proces opazuje kot nervozen oče, opisujeta novinarja AP, ki sta obiskala polnilnico. Iz steklenic, napolnjenih tukaj, bodo, ko bodo prepotovale na stotine kilometrov, pili v najprestižnejših indijskih hotelih, restavracijah in najbogatejših indijskih družinah. Za eno samo steklenico so pripravljeni seči globoko v žep. Steklenico prodajo za približno šest dolarjev, kolikor, za primerjavo, znaša skoraj dnevna plača delavca v Indiji.

Kot za AP pove Iyer, zdaj podjetje vsak mesec v Indijo izvozi približno 20.000 zabojev oziroma 240.000 steklenic vode. Dostavljajo jih v mesta, kot so New Delhi, Pune in Mumbaj, kjer ima podjetje sedež. Nekaj premožnih družin dobiva celo tedenske pošiljke. Iyer se šali, da jih najbogatejši naročijo toliko, da se v tej vodi najverjetneje kopajo.

Milijarde ljudi na svetu brez pitne vode

Čeprav so Združeni narodi vodo razglasili za temeljno človekovo pravico že pred več kot desetletjem, vedno več ljudi na svetu nima ustrezne pitne vode. K eskalaciji problema prispevajo tudi vremenski ekstremi, dolgotrajne suše, zaradi katerih je vedno več ljudi brez osnovne človekove dobrine.

Leta 2015 se je svet v okviru Agende za trajnostni razvoj 2030 zavezal k cilju dostopa do pitne vode in sanitarne ureditve za vse ljudi na svetu do leta 2030. Vendar smo trenutno resno skrenili z začrtane poti, so opozorili na NIJZ: "Milijardam ljudi je oteženo življenje, ogroženo je njihovo zdravje, številne šole, podjetja, zdravstveni centri, kmetije in tovarne pa ne morejo varno delovati, saj ni upoštevana njihova človekova pravica do vode in ustrezne sanitarne ureditve."

Voda iz vulkanskim kamnin in kapljic jutranje rose

In v času, ko toliko ljudi nima pitne vode, vedno bolj vroč postaja trend prestižne vode za svetovno elito. Ti si svoje luksuzne stekleničke posebne vode naročajo z vseh koncev sveta. Kot piše AP, elita prestižne svetovne vode zdaj zbira podobno kot vino. In katere so najbolj zaželene vode za kolekcije zbirateljev? Najbolj izbirčni lahko izbirajo med vodo, ki jo črpajo iz vulkanskih kamnin na Havajih, iz ledenih gora, ki so padle s talečih se ledenikov na Norveškem, ali tisto, ki so jo pobrali iz kapljic jutranje meglice v Tasmaniji. In vse kaže, da se bo povpraševanje po luksuznih steklenicah pitne vode še povečalo.

In če se bi najbogatejši Indijci lahko kopali z vsebino dragocenih stekleničk, je zgodba za številne Indijce precej bolj umazana, izpostavlja AP. V eni največjih delavskih sosesk v Mumbaju, Dharavi, kjer živi množica delavskih družin, voda iz pip pritiče le enkrat na dan – od približno šeste do devete ure zjutraj. V tem času mora vsa soseska, ki se spomladi in poleti bori z neznosno vročino, poskrbeti za osebno higieno, pranje posode in oblačil in natočiti vodo za ves dan.

Ženska z utrujenimi očmi za AP pove, da jo skrbi, ker pogosto ni dovolj vode za kopanje otrok ali pranje njihovih oblačil. "Živeti moramo v umazaniji." Težko verjame, da nekdo v isti državi plača njeno dnevnico za steklenico modne vode.