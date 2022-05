Najstnica, ki je ustavila vrtanje nafte, domorodca, ki sta rešila deževni gozd ...

BESEDA O ZEMLJI

Anja Kralj / 30.05.2022, 7:00

Najstnica iz Kalifornije, ki ji je uspelo ustaviti vrtanje nafte, nigerijski odvetnik, ki je izboril pravico za skupnosti, ki so jim okoljsko sporne prakse korporacij pridobivanja nafte povsem uničile zdravje in okolje, Ekvadorca, ki sta zemljo svojih prednikov zaščitila pred rudarjenjem zlata in ubranila deževni gozd – to je le nekaj okoljevarstvenikov, ki so prejemniki letošnje tako imenovane ’Zelene Nobelove nagrade’, prestižne okoljske nagrade Goldman. Sedem neustavljivih okoljevarstvenikov s sedmimi različnimi zelenimi zgodbami, ki imajo skupni imenovalec: požrtvovalnost, pogum in vero v boljši svet.

Ta teden so razglasili sedem zmagovalcev okoljske nagrade Goldman. To je najprestižnejša nagrada za posameznike na področju okoljevarstva in okoljskega aktivizma. Gre za t. i. zeleno Nobelovo nagrado, ki je v preteklosti že šla v slovenske roke, in sicer Urošu Macerlu iz Eko kroga.

Premagala raka in naftne vrtine

Najmlajša zelena zmagovalka letos je 21-letna Nalleli Cobo, ki je v Kaliforniji z vsem srcem prevzela vodenje gibanja, ki je izborilo trajno zaprtje naftne vrtine v njihovi skupnosti. Ta je namreč imela za posledico resne zdravstvene težave za okoliške prebivalce, ti so se več desetletij pritoževali zaradi številnih zdravstvenih težav, kot so krvavitve iz nosu in hudi glavoboli. Sama se je že od malega borila z bolečinami v želodcu, astmo in kroničnimi migrenami.

Svojo aktivistično pot je začela že pri devetih letih, potem ko je opazila, da iz naftne vrtine v bližini njenega doma prihaja neprijeten vonj. Z mamo se je začela udeleževati sestankov in shodov ter je kot devetletnica prvič spregovorila o tej temi. Že tedaj so njene govorniške sposobnosti pritegnile pozornost in ji utrle pot, da je sčasoma postala vodilni glas za prepoved črpanja nafte v Los Angelesu.

Gibanje pod njenim vodstvom je sprožilo val upora po Los Angelesu in mestni svet je tako letos izglasoval, da je odslej prepovedano postavljanje novih naftnih in tudi plinskih vrtin, prav tako pa so glasovali za postopno zapiranje obstoječih. Pri 19-letnih so mladi okoljevarstvenici zdravniki postavili diagnozo rak, ki ga je do danes premagala, a zaradi posledic ne bo mogla imeti otrok, je povedala za Guardian: "Borila se bom še naprej, saj nobenemu otroku ne bi smela biti odvzeta možnost, da se brezskrbno igra zunaj ali da odpira okna, kar sem doživljala sama."

Nalleli Cobo FOTO: Tamara Leigh Photography

Proti naftnim korporacijam se je v boj podal tudi drugi letošnji nagrajenec. Nigerijski okoljski pravnik Chima Williams je uspel izboriti pravico za dve skupnosti, ki sta utrpeli hudo okoljsko, ekonomsko in zdravstveno škodo zaradi razlitij nafte. Kot je razsodilo sodišče v Haagu, 21. januarja 2021, je bila za razlitje nafte odgovorna nigerijska podružnica koorporacije Royal Dutch Shell, matična družba Dutch Shell pa bi morala preprečiti razlitje in je zato odgovorna za incident. To je prvič, da je bila nizozemska družba Shell odgovorna za kršitve svoje hčerinske družbe v drugi državi, kar je Shellu nakopalo še dodatne pravne tožbe po Nigeriji. Delta reke Niger v Nigeriji je eno izmed desetih najpomembnejših svetovnih mokrišč in obmorskih ekosistemov ter dom okoli 31 milijonom ljudi: "Je tudi območje ogromnih zalog nafte, ki jih nigerijska vlada in multinacionalna podjetja črpajo že desetletja. Naftna industrija je odgovorna za široko razširjeno onesnaženje v delti Nigra. Odlagališča odpadkov, plinski plameni in naftni madeži, ki so posledica korozije naftovodov, slabega vzdrževanja, človeške napake, vandalizma, kraje nafte ali sabotaže, so prisotni povsod. Onesnaženje, ki je uničilo zemljo, vodo in zrak, vpliva na stotisoče ljudi, še posebno na najrevnejše in tiste, ki se preživljajo s kmetijstvom ali ribištvom," opozarjajo pri Amnesty International.

Chima Williams FOTO: George Osodi

Dosegla, da mora Nizozemska državljane zaščititi pred posledicami podnebnih sprememb

V Evropi je letos prva med okoljevarstveniki po izboru Goldman Enviromental Prize Marjan Minnesma. Na sodišču ji je uspelo doseči prelomno zmago proti nizozemski vladi. Zdaj mora ta sprejeti posebne preventivne ukrepe proti podnebnim spremembam. Nizozemsko vrhovno sodišče je tako odločilo, da mora vlada zaščititi svoje državljane pred podnebnimi spremembami in odredilo, da morajo zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za 24 odstotkov pod raven iz leta 1990. To je prvič, da je državljanom uspelo dokazati, da mora vlada nositi odgovornost, ker jih ni zaščitila pred podnebnimi spremembami.

Marjan Minnesma FOTO: Goldman Environmental Prize

Rešil reko, ki je mama za več kot 65 milijonov ljudi

V Aziji je nagrada letos pristala na Tajskem v rokah upokojenega učitelja Niwat Roykaewa. Uspelo mu je prekiniti projekt, ki bi ogrozil skoraj 400 kilometrov reke Mekong, zato da bi Kitajska poglobila kanale za tovorne ladje. Reka Mekong se ponaša z dih jemajočo biodiverziteto in je ključna za preživetje več kot 65 milijonov ljudi. "Mekong je naša mama, daje nam vse, kar potrebujemo. Izjemno pomembno je, da širimo sporočilo, da imamo državljani pravico postavljati vprašanja in nasprotovati projektom večjih igralcev," je povedal za Guardian. To je prvič, da je tajska vlada preklicala mednarodni projekt zaradi okoljske škode, ki bi jo povzročil projekt, so izpostavili pri Goldmanu.

Niwat Roykaew FOTO: Goldman Environmental Prize

Nagrado je prejel tudi Julien Vincent iz Avstralije. Več let je vodil uspešno kampanjo proti premogu. Uspelo mu je ustaviti financiranje največjih bank v državi številnih premogovnih projektov. Kot ocenjujejo pri Goldmanu, gre za pomemben korak k zmanjšanju fosilnih goriv, ​​ki pospešujejo podnebne spremembe.

Alex Lucitante in Alexandra Narvaez sta vodila domorodno gibanje za zaščito ozemlja pred rudarjenjem zlata. Pod njunim vodstvom so doživeli zgodovinsko pravno zmago oktobra 2018, ko so ekvadorska sodišča preklicala 52 nezakonitih koncesij za rudarjenje zlata, ki so bile nezakonito dodeljene brez soglasja skupnosti. Ta zeleni pravni uspeh je zaščitil kar 79.000 hektarjev nedotaknjenega deževnega gozda ob reki Aguarico v Ekvadorju.

Alexandra Narvaez in Alex Lucitante FOTO: Goldman Environmental Prize

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je podpredsednica Fundacije Goldman Enviromental Jennifer Goldman Wallis ob tej priložnosti povedala, da čeprav se številni izzivi, ki so pred nami, morda zdijo nepremostljivi in včasih zato izgubimo upanje, nam teh sedem zmagovalcev in vodij daje razlog, da upanja ne izgubimo. Spomnijo nas, kaj vse lahko dosežemo. "Zmagovalci nagrade nam kažejo, da ima narava čudovito sposobnost regeneracije, če ji damo priložnost za to. Naj nas njihove zmage navdihujejo, da bomo sami ravnali tako, da bomo zaščitili planet za prihodnje generacije."