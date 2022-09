Prvo mesto, ki bo prepovedalo oglaševanje mesa

BESEDA O ZEMLJI

Anja Kralj / 13.09.2022, 7:31

Se časi, ko nas z velikih oglaševalskih panojev vabijo mesni izdelki, približujejo koncu? Nizozemski Haarlem bo verjetno postal prvo mesto na svetu, kjer bodo zaradi pereče podnebne krize prepovedali oglaševanje mesa na javnih mestih. To naj bi bila prva tovrstna poteza na svetu, ukrep pa bo začel veljati predvidoma leta 2024.

Mestne oblasti v nizozemskem Haarlemu so odobrile ukrep, s katerim bodo prepovedali oglaševanje mesa iz masovne proizvodnje. Meso se na oglasih ne bo smelo pojavljati na avtobusih, stavbah in na panojih na javnih mestih. Gre za prvi tovrsten ukrep, ki je usmerjen v reševanje podnebne krize, tako da prepoveduje oglaševanje proizvodov, ki so gonilo podnebne krize. Med njimi je tudi intenzivna pridelava mesa.

Suhomesnati izdelki FOTO: Shutterstock

Svetovni sistem oskrbe s hrano v trenutni obliki povzroči skoraj tretjino vseh antropogenih izpustov toplogrednih plinov, ki povzročajo podnebne spremembe. Sedanji način proizvodnje hrane poleg tega vodi v pospešeno izginjanje biotske raznovrstnosti, kar ogroža obstoj človeške civilizacije, opozarjajo v Slovenski fundaciji za trajnostni razvoj Umanotera. Z okoljskega vidika je najbolj obremenjujoča izbira hrane živalskega izvora – mesa in mlečnih izdelkov, je za naš portal že pojasnila Nika Tavčar iz Umanotere.

Kot je pojasnila, živinoreja povzroča velike izpuste toplogrednih plinov, prav tako pa je potratna z vidika rabe vode in kmetijskih zemljišč: Za pašo živine in za pridelavo beljakovinskih rastlin za krmo, kot sta soja in koruza, so potrebna velika območja, pri tem pa meso in mlečni izdelki na svetovni ravni zagotavljajo zgolj 18 % kalorij in 37 % beljakovin za človeško prehrano. Najbolj problematična je pri tem proizvodnja govedine in mleka, ki je odgovorna za največji delež izpustov toplogrednih plinov. Vendar pa je tudi pridelava ostalih mesnih proizvodov, npr. jagnjetine ali ovčetine ter perutnine, za okolje veliko bolj obremenjujoča od pridelave rastlinske hrane za ljudi.

Meso FOTO: Shutterstock

Kot smo že poročali, so znanstveniki izračunali, da bi se morali ljudje v razvitem svetu odreči 90 odstotkom mesa in 60 odstotkom mlečnih izdelkov na svojih jedilnikih. V raziskavi, ki je bila predstavljena v reviji Lancet, je sodelovalo 37 strokovnjakov iz 16 držav. Ti so poudarili, da morajo ljudje v bogatih državah drastično zmanjšati uživanje mesa.

Prepoved oglaševanja mesa od leta 2024

Na Nizozemskem bodo problem poskušali nasloviti tako, da bodo prepovedali oglaševanje mesa in mesnih izdelkov na javnih površinah. Ziggy Klazes iz nizozemske ZelenoLeve stranke, ki je predlagala tovrsten ukrep, je dejala, da bo to prvo mesto na Nizozemskem, v Evropi in na svetu, kjer bodo prepovedali oglaševanje mesa na javnih površinah. Kot je še pojasnila, naj bi se prepoved oglaševanja mesa nanašala tudi na vse oglase za verige s hitro prehrano. Kot pravi, s tem ne posegajo v pravico ljudi, da posegajo po mesu, saj se lahko ti še vedno odločijo, da meso jedo.

Dejanski datum uveljavitve prepovedi oglaševanja v Haarlemu je leto 2024. Temu je tako zaradi tekočih pogodbenih obveznosti z oglaševalci. Prav tako bi lahko obstajale pravne ovire za izvajanje prepovedi nečesa, kar se lahko razume kot napad na pravico do svobode govora. Kot poroča BBC, so oblasti sporočile, da se še niso odločile, ali bo iz oglaševanja izvzeto tudi meso pridelano na bolj trajnostni način.

Potem ko so napovedali ta ukrep, so se že soočili tudi s številnimi kritikami, da je ukrep preveč pokroviteljski, a kot pravi, je tudi veliko odzivov tistih, ki verjamejo, da gre za ustrezen ukrep za naslavljanje podnebne krize.

Odziv mesne industrije je bil hiter. "Oblasti gredo predaleč, ko ljudem govorijo, kaj je zanje najbolje," pravijo predstavniki mesnega sektorja. Nekatere desne stranke pa so ukrep označile za nesprejemljivo kršitev podjetniške svobode, ki da bo usodna za pridelovalce mesa.