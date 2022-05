Na lov za nelegalnimi odlagališči plastike zdaj s pomočjo satelitskih posnetkov

BESEDA O ZEMLJI

Anja Kralj / 09.05.2022, 17:40

Vsako minuto v svetovne oceane prispe za tovornjak plastičnih odpadkov, zaradi česar vsako leto po izračunih znanstvenikov pogine vsaj 100.000 morskih živali. Da bi zmanjšali količino plastike, ki pristane v oceanih, so pri Global Plastic Watch razvili novo orodje, ki s pomočjo satelitskih posnetkov in umetne inteligence locira odlagališča plastičnih odpadkov in določi njihovo oddaljenost od vodnih poti. Tako imajo oblasti informacijo o tem, katera odlagališča so kritična in predstavljajo še posebej veliko tveganje za okolje. EU je sicer med največjimi izvozniki plastičnih odpadkov v svet, ki se znajdejo na prav takšnih odlagališčih tretjega sveta. Med desetimi največjimi izvozniki plastike je šest članic EU, med njimi tudi Slovenija, je pisalo v poročilu okoljevarstvene agencije EIA iz leta 2020.

V Global Plastic Watch so razvili in predstavili novo orodje, ki s pomočjo satelitskih posnetkov in umetne inteligence prikazuje kopičenje plastičnih odpadkov na Zemlji. Kot pravijo v organizaciji, naj bi šlo za prve primerljive posnetke doslej. Na interaktivno spletnem mestu je tako identificanih na stotine odlagališč odpadkov v 26 državah, ki predstavljajo več kot 80 % plastičnega odpada, ki konča v svetovnih oceanih.

Od gorečih odpadkov na šrilanški plaži do odlagališč odpadkov v Indoneziji, ki pronicajo v reko, lahko Global Plastic Watch (GPW) z novo tehnologijo zazna odlagališča odpadkov v velikosti vsaj pet metrov in jih predstavi na interaktivnem globalnem zemljevidu plastičnega onesnaženja.

Ta zemljevid daje vpogled v onesnaženost našega planeta z odpadki in nikakor ni namenjen sramotenju določenih držav, za Sky News pojasnjujejo razvijalci orodja. Namen takšnega prikaza je zgolj spodbujanje vlad po svetu, da se lotijo reševanja problema, pri tem pa so jim lahko informacije o lokacijah odlagališč v pomoč, je za medij pojasnil Fabien Laurier iz Global Plastic Watch.

EU med največjimi izvozniki plastičnih odpadkov

Kot smo že poročali, je EU sicer med največjimi izvozniki plastičnih odpadkov v svet, ki se znajdejo na prav takšnih odlagališčih tretjega sveta. Med desetimi največjimi izvozniki plastike je šest članic EU, med njimi tudi Slovenija, kaže poročilo okoljevarstvene agencije EIA. Poročilo o obsegu in vplivu mednarodne trgovine s plastičnimi odpadki iz leta 2020, ki ga je objavila mednarodna nevladna organizacija po imenu Agencija za okoljske preiskave (EIA), kaže, da je bilo v zadnjih 30 letih po vsem svetu legalno prodanih več kot četrt milijarde ton plastičnih odpadkov, pri čemer je EU stalno eden največjih izvoznikov plastičnih odpadkov.

EU je lani v tretje države poslala več kot 2,4 milijona ton plastike, večinoma v Turčijo, Malezijo in na Tajsko. To ne kaže samo na dolgotrajno nezmožnost EU, da ustrezno ravna z visoko porabo plastike in posledično z odpadki, ki jih proizvede, ampak tudi na obseg negativnih vplivov na skupnosti, ki te odpadke sprejemajo, in na planet, opozarjajo pri okoljski organizaciji Zero Waste Europe.

Med desetimi največjimi izvozniki plastičnih odpadkov je šest držav članic EU, poleg Slovenije poročilo navaja še Nemčijo, Nizozemsko, Francijo, Belgijo in Italijo.

Recikliramo le deset odstotkov plastičnih odpadkov

Februarja je OECD objavil poročilo, v katerem so navedli, da je bilo leta 2019 uporabljenih 460 milijonov ton plastike, kar je skoraj dvakrat več kot leta 2000. Količina plastičnih odpadkov se je v tem času več kot podvojila na 353 milijonov ton.

"Po upoštevanju izgub, ki nastanejo med recikliranjem, je bilo na koncu recikliranih le devet odstotkov plastičnih odpadkov, 19 odstotkov je bilo sežganih, skoraj 50 odstotkov pa odloženih na sanitarnih odlagališčih," so navedli v poročilu Global Plastics Outlook.

Preostalih 22 odstotkov je bilo odloženih na nenadzorovanih odlagališčih ali sežganih v odprtih jamah, je poročilo povzela STA. Kot so še dodali, se je zaradi pandemije covida-19 uporaba plastike leta 2020 na letni ravni zmanjšala za 2,2 odstotka, vendar se je količina plastike za enkratno uporabo povečala. Plastika je tako leta 2019 prispevala 3,4 odstotka svetovnih emisij toplogrednih plinov, od tega 90 odstotkov zaradi "proizvodnje in pretvorbe iz fosilnih goriv", še navaja poročilo.

Orodje za identifikacijo odlagališč bo brezplačno

Orodje, ki bo prikazovalo kritična odlagališča odpadkov bo dostopno brezplačno in je zasnovano, da bo pripomoglo k ustavitvi pronicanja plastičnih odpadkov v reke in oceane, pohvalili so ga tudi Združeni narodi. "Težko je nadzorovati nekaj, česar ne moreš meriti ali določiti," je za Sky News povedala Kakuko Nagati-Yoshida iz Združenih narodov. Kot pravi, upa, da bodo pristojni po svetu to tehnologijo uporabili za to, da bodo znižali število odprtih odlagališč odpadkov in za zdravje ter okolje škodljivo kurjenje odpadkov. Indonezijski minister Nani Hendiarti je povedal, da so že doslej uporabljali tehnologijo, da so že izsledili nekatera nelegalna odlagališča.

Identifikacija odlagališč plastičnih odpadkov je novost

Laurirer, sicer nekdanji podnebni svetovalec predsednika Baracka Obame, je označil plastično onesnaženje eno izmed največjih okoljskih kriz, ki s seboj prinaša velika zdravstvena in ekološka tveganja. Podobna tehnologija je že uporabljena za spremljanje stopnje deforestacije. Kot pojasnjuje, je večina odlagališč odpadkov, ki so jih našli z novo tehnologijo, povsem ustrezno upravljana, medtem ko so nekatera izmed njih neustrezna in predstavljajo veliko tveganje za okolje. Kot pojasnjuje, so satelitski posnetki zabeležili tido nekatera ogromna odlagališča odpadkov. Med njimi je izpostavil enega, ki je videti kot ’plaz odpadkov, ki kar drsi v bližnjo reko'. Ko odlagališče identificirajo, vsako lokacijo nato preveri še usposobljen pregledovalec in jo navzkrižno poveže z drugimi relevantnimi podatki, da označi kritične točke, kot je bližina rek ali ljudi, ali ali vrsta tal, ki povečuje verjetnost pretoka plastike v vodo, še poroča Sky News.