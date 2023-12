Pretresljivi prizori: leto vremenskih ekstremov skozi objektiv

A.K. / 22.12.2023, 15:05

Iztekajoče se leto je zaznamovala peklenska vročina, ki je na mnogo delih sveta vztrajala precej dlje kot običajno. Hudourniške poplave so odplavljale zemljo in življenja, narava je svoj neusmiljeni obraz avgusta pokazala tudi v Sloveniji. Gozdni požari po svetu so neusmiljeno goltali vse pred seboj. Posledice podnebnih sprememb so ujete tudi v objektive fotografov. In prizori so pretresljivi.

Davek naravnih katastrof, ki so jih leta 2023 povzročile podnebne spremembe, je mogoče ponazoriti s številkami – na tisoče mrtvih, na milijone tistih, ki so izgubili službe, domove in upanje, ter na desetine milijard evrov gospodarske škode, piše AP. A le številke nikakor ne morejo naslikati intenzivnosti, negotovosti in neenakosti podnebnih sprememb. Agencija AP je tako naredila izbor fotografij širom sveta, ki prikazujejo zgodbo spreminjajočega se planeta zaradi podnebnih sprememb.

Ognjene stihije, vročina in poplave

Zemlja je bila zavita v neskončen oblak dima, ki so ga povzročali požari. Gozdni požari so divjali vse od Kanade do Grčije in Havajev. Ognjeni zublji so goltali vse pred seboj, zrak je bil onesnažen z dimom. Požari v Kanadi so bili celo tako intenzivni, da se je sprostilo več emisij, kot jih celotna država običajno proizvede v letu dni, spominja AP ob koncu vremensko ekstremnega leta.

Iz meseca v mesec so padali tudi vročinski rekordi. Vse kaže, da bo leto najtoplejše leto v zgodovini. V začasnem poročilu o stanju svetovnega podnebja v letu 2023 je WMO opozorila, da so letos padli številni temperaturni rekordi, zato bo letošnje leto najverjetneje postalo najtoplejše leto doslej, je poročala STA.

Beg pred požari v Grčiji. FOTO: AP

"Gre za več kot le statistiko," je dejal generalni sekretar WMO Petteri Taalas in opozoril, da človeštvo izgublja tekmo s časom za reševanje ledenikov in zajezitev dviga morske gladine. "Ravni toplogrednih plinov so rekordno visoke. Globalne temperature so rekordno visoke. Morska gladina se je rekordno dvignila. Morski led na Antarktiki je rekordno nizek," je poudaril in mednarodno skupnost pozval k večjemu prizadevanju za "zajezitev vse bolj negostoljubnega podnebja v tem in prihodnjih stoletjih"

Podnebje leta 2023 FOTO: AP

Leto 2023 je bilo tudi leto uničujočih poplav. Na lastni koži smo jih izkusili tudi v Sloveniji. Mesec avgust so zaznamovale podobe Slovenije pod vodo, ko je našo državo prizadela najhujša ujma doslej. Reševanju življenj med najhujšo ujmo, ki je prizadela Slovenijo, je sledilo odpravljanje posledic ter pomoč prebivalcem, kmetom, občinam in gospodarstvu. Nikoli ne bomo pozabili prizorov porušenih hiš, ujetih ljudi na drevesih, strehah. Številni so ostali brez domov in se znašli v hudih stiskah, ki jim ni videti konca.

Poplave pri Mozirju FOTO: Gasilci Mozirje

Nič bolje ni bilo po svetu. V Libiji so poplave terjale 11.000 življenj, slabo jo je odnesla tudi Indija. Povoden je zajela tudi Grčijo, ki ji niso prizanesli niti požari niti poplave.

Podnebje leta 2023 FOTO: AP

V nekaterih delih sveta so poplave, močna neurja in vročinski valovi uničili zaloge hrane. To je povzročilo lakoto, ljudi prisililo k migracijam in povečalo pritisk na vlade, naj se odzovejo. Povsod, kjer so podnebne spremembe pustile svoj pečat, se je neenakost še povečala. Fotografi so tako v svoj objektiv ujeli obup v očeh pakistanskih otrok, ki so v hudem neurju stali v blatu in gledali skozi okno, in prebivalce v Keniji, ki se morajo pošteno potruditi, da bi dobili dostop do podzemne vode, saj vzhodno Afriko pesti dolgotrajna suša.