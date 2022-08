Visoko tveganje za pomanjkanje vode grozi 17 odstotkom Evropejcev

BESEDA O ZEMLJI

Anja Kralj / 27.08.2022, 9:33

Letošnje poletje so zaznamovali vročinski valovi in suša. Iz presušenih strug največjih rek, ki so ključne za preživetje v Evropi, so pogledali celo starodavni kamni lakote, ki svarijo pred pomanjkanjem zaradi (pre)nizkega vodostaja, izpod površja Donave pa so se prikazale nacistične ladje iz časa druge svetovne vojne. Svetovni sklad za naravo (WWF) opozarja, da 17 odstotkom prebivalcev Evrope do leta 2050 preti hudo pomanjkanje vode, če odločevalci ne bodo takoj reagirali. Najbolj izpostavljeni evropski državi sta Grčija in Španija. V naši regiji je tveganje zelo nizko, a pomanjkanje vode kjerkoli na celini vpliva na gospodarstvo celotne Evrope, svarijo.

Evropske reke presihajo, štiri najpomembnejše reke na stari celini – Donava, Pad, Ren in Visla – se soočajo z rekordno nizkimi vodostaji, kar prinaša tveganja za poslovanje, industrijo, kmetijstvo in oskrbo skupnosti s pitno vodo, opozarjajo v WWF Adria.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Žalostni prizori rekordne suše, ki pesti Evropo, so vidni celo iz vesolja. Veliki deli držav, med njimi Anglija in Francija, niso zeleni kot ponavadi, ampak so obarvani v jesenske barve. Iz vesolja so vidni oblaki dima, ki so posledica gozdnih požarov. Analiza tveganj za pomanjkanje vode (Risk Filter) v Evropi tako prinaša zaskrbljujoče rezultate, so sporočili. Še posebej izstopa Grčija, kjer se kar 82 odstotkov prebivalstva nahaja v območju visokega ali ekstremnega tveganja za pomanjkanje vode. Visoko tveganje velja tudi za tri četrtine španskega prebivalstva. Kot ugotavljajo, so do leta 2050 najbolj na udaru mesta, odvisna od reke Guadalquivir, med njimi Sevillia, Murcia, Granada in Cordoba. Kot izpostavljajo v WWF Adria, je v državah v naši regiji tveganje sicer zelo nizko ali nizko, ampak lahko vsaka ekstremna sprememba na celini vpliva na gospodarstvo vseh držav.

Napoved tveganja za pomanjkanje vode v Evropi leta 2050 FOTO: WWF Adria

Analiza kaže, da bo Evropa vedno bolj izpostavljena sušam in pomanjkanju vode. Kot izpostavlja izvršna direktorica WWF Adria Nataša Kalauz, suše v Evropi v resnici ne bi smele presenečati nikogar. Napovedi in scenariji že dolgo kažejo na poslabšanje stanja in vedno večje pomanjkanje vode po vsem kontinentu. Kar bi nas v resnici moralo skrbeti, je to, da evropske vlade, podjetja in vlagatelji še vedno ne želijo prepoznati tovrstnih tveganj in se pretvarjajo, da se bodo te težave rešile same. "A se ne bodo," poudarja Kalauzova. "Potrebujemo nujne ukrepe za blažitev tveganj, povezanih z vodo, še posebej z vlaganjem v rešitve za izboljšanje zdravja evropskih rek, jezer in močvirij."

Ena izmed potopljenih vojaških ladij iz časa druge svetovne vojne se je prikazala tudi na Madžarskem. FOTO: AP

Zdrave reke bodo ključne za razvoj odpornosti in prilagoditev na posledice podnebnih sprememb, poudarjajo strokovnjaki. Podatki kažejo, da je 60 odstotkov evropskih rek trenutno v slabem stanju. Tveganja, povezana z vodo, so ena izmed največjih tveganj, s katerimi se soočajo tudi podjetja in industrija, svetovni ekonomski forum jih je že zdavnaj uvrstil med pet najbolj perečih globalnih tveganj. Analiza kaže, da se bodo tveganja za vlagatelje in podjetja zaradi morebitnega pomanjkanja vode še povečala. Lokalne oblasti za vodo so v Nemčiji opozorile, da bi lahko Teslina tovarna zunaj Berlina izčrpala zaloge vode na tem območju, kar bi lahko pomenilo oviro za nadaljnji razvoj na tem področju. Regijam v severni Italiji zaradi rekordne suše grozi izguba polovice kmetijskega pridelka, škoda zaradi tega pa se lahko povzpne nad milijardo evrov.

"Letošnje suše in alarmantne napovedi povečanega tveganja za pomanjkanje vode so še en poziv, da se zbudimo in da moramo nujno reagirati. Vsa podjetja morajo analizirati tveganja, povezana z vodo, in skupaj reagirati, da zmanjšamo tveganja," meni Kalauzova.