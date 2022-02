Podnebne spremembe in zimske OI: kakšna je prihodnost zimskih športov?

BESEDA O ZEMLJI

Anja Kralj / 05.02.2022, 11:26

Če ne bomo ustavili emisij toplogrednih plinov, ki povzročajo segrevanje ozračja, bo v prihodnosti le še ena od sedaj 21 lokacij sposobna gostiti zimske olimpijske igre. Kot namreč ugotavljajo raziskovalci, naraščajoče temperature, ki so posledica podnebnih sprememb, pomenijo negotovo prihodnost za priljubljeni zimski spektakel športnih navdušencev. Težko bo namreč najti primerna mesta, ki bodo lahko zagotovila dovolj ledu in snega za izvedbo takšnega dogodka. Umetni sneg, ki se ga v velikih količinah poslužujejo tudi v Pekingu, za nastanek potrebuje ogromno vode, zato je njegova uporaba z okoljskega vidika sporna.

Januarja je v Zagrebu potekal Svetovni pokal v alpskem smučanju. Premalo snega in visoke temperature so organizatorje prisilile, da so odpovedali moški slalom po tem, ko se je na strmino podalo devetnajst tekmovalcev. A žal je, preden se je na zdelano progo podal francoski nosilec bronaste olimpijske kolajne Victor Muffat-Jeandet, padel in si poškodoval gleženj.

Naraščajoče temperature pomenijo vedno bolj tvegane razmere za zimske športnike. FOTO: Dreamestime

Kot piše britanski Guardian, je slednje ponazoritev tega, kako zelo odvisni od vremenskih razmer so zimski športi. Te pa so vedno manj naklonjene zimskim športom. Le ena od 21 lokacij za zimske olimpijske igre bo v prihodnosti glede na ugotovitve raziskave, ki jo povzema Guardian, primerna gostiteljica največjega športnega spektakla – zimskih olimpijskih iger.

V letih 1920 je bila povprečna temperatura ozračja med OI približno 0.4 stopinje Celzija, do leta 1950 je povprečje naraslo do 3.1 stopinje Celzije, med 1960 in 1990 pa je zlezlo do 6.3 stopinje Celzija. Države gostiteljice morajo dandanes poseči po drastičnih ukrepih, da zagotovijo, da se lahko odvijejo olimpijske igre.

Leta 2010 se je Vancouver med igrami tako zatekel k prevozu snega s helikopterjem, leta 2014 pa so organizatorji v Sočiju, najtoplejšem mestu, ki je kdaj gostilo zimske olimpijske igre, shranili na tone snega iz prejšnje zime za uporabo v nujnih primerih. Tokratne olimpijske igre v Pekingu se soočajo s številnimi kritikami na račun okoljske sprejemljivosti. Smučišča so namreč na območju, kjer sta med januarjem in marcem lani zapadla le dva centimetra snega, zato se bodo skoraj v celoti zanašali na umetno zasneževanje.

Vedno bolj tvegani in nepravični pogoji

Ugotovitve študije kažejo, da mesta, ki tradicionalno gostijo zimske olimpijske igre, do konca stoletja ne bodo več mogla gostiti zimskih olimpijskih iger. Med njimi so glede na zadnje izračune med drugim Vancouver, Turin in Pjongčang. Podnebne spremembe namreč povzročajo vedno bolj tvegane in nepravične tekmovalne pogoje. V Alpah, domovanju številnih olimpijskih iger, tudi prvih leta 1924, tudi če drastično znižamo toplogredne pline, ki vplivajo na dvig globalne temperature ozračja, bi lahko tako primeren gostitelj ostal le še Albertville, ki leži na nadmorski višini 2.100 metrov, kaže raziskava, ki so jo izvedli na Univerzi Waterloo.

images FOTOGALERIJA 1 / 2 Prizorišče OI v Pekingu FOTO: Dreamstime chevron-left chevron-right

Raziskovalci so anketirali 339 vrhunskih športnikov in njihovih trenerjev, da so določili štiri vremenske dejavnike, ki slabo vplivajo na zagotavljanje poštenih in varnih pogojev za tekmovanja v snežnih športih. To so previsoke ali prenizke temperature, dež, moker sneg in slaba pokritost s snegom. Analiza podatkov je pokazala, da se je pogostost teh dejavnikov, ki povečujejo nepravične in tvegane pogoje v zimskih športih v zadnjih 50 letih na lokacijah, kjer so bile organizirane zimske olimpijske igre, povečevala in da se bo takšen trend še nadaljeval.

"Noben šport ne more pobegniti pred vplivom podnebnih sprememb. Doseganje ciljev pariškega sporazuma je ključno za rešitev zimskih športov, kot jih poznamo in za zagotovitev gostiteljic, ki bodo še primerne za njihovo izvedbo," je povedal Daniel Scott, vodja študije, ki je bila objavljena v znanstveni reviji Current Issues in Tourism.

Skladiščenje snega v Sočiju FOTO: Dreamstime

Na posledice podnebnih sprememb v Pekingu opozarja košček triglavskega ledenika Toli

Tudi ledeniki se pospešeno kričijo. Kot smo že poročali, bi lahko po podatkih Evropske agencije za okolje (EEA) do leta 2100 izginilo do 84 odstotkov evropskih ledenikov. Tako znaten umik ledenikov bi predstavljal nepovrnljivo spremembo za naše okolje, zato je pomembno, da si jih družba na vseh ravneh prizadeva ohraniti.

Na posledice podnebnih sprememb, ki bodo prizadele tudi naše gore, tako simbolno opozarja tudi delček slovenskega ledenika Toli, ki je potoval v Peking. Gre za projekt Misija: Triglavski ledenik v Peking pod okriljem Pivovarne Laško Union in Olimpijskega komiteja Slovenije. V okviru misije so PLU in OKS v sodelovanju z Geografskim Inštitutom Antona Melika ZRC SAZU (GIAM) poslali delček ledu s Triglavskega ledenika na posebno pot ozaveščanja in aktivacije ljudi od Triglava do Pekinga. Glavni namen misije je opozarjati na posledice podnebnih sprememb na primeru Triglavskega ledenika in ozaveščanje slovenske in širše javnosti o tem, da lahko vsi skupaj naredimo zelo veliko za to, da bo segrevanje planeta manjše.