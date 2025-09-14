Ogrožena žival se vrača v Jadran: po 40 letih so jo opazili še v Neumu

V Neumskem zalivu je ribič ta mesec opazil izredno ogroženo sredozemsko medvedico. Žival, ki ga je preesnetila, je fotografiral. Znanstveniki pa so nato tudi potrdili, da je v svoj objektiv ujel prav sredozemsko medvedico. To opažanje je še eno v nizu, ki zbuja upanje, da bi se ta vrsta lahko vrnila v Jadran. Zaradi pritiska človeka je namreč izginila s teh območij, a obstajajo znaki, da se vrača v Jadran, so optimistični v WWF Adria.

Sredozemska medvedjica je bila nekoč vrsta, ki je s svojo prisotnostjo razveseljevala na Jadranu, tudi na sosednjem Hrvaškem, predvsem na območjih okoli otoka Visa, na Biševem, kjer je po tej vrsti poimenovana celo znamenita jama, Medvjedja špilja, a je tudi tam že pred časom povsem izginila. Skoraj povsem so jih namreč iztrebili ribiči, saj so jim kradli ribe in uničevali ribiške mreže. To dragoceno žival so, kot poroča Dubrovački vjestnik, nazadnje v Jadranu opazili junija, ko jo je opazil ribič iz Črne gore, strokovnjaki pa so hitro potrdili njegovo opažanje. Podoben primer pa so ta mesec zabeležili pred kratkim v Neumskem zalivu. V zadnjih nekaj letih je sredozemsko medvedico opazilo tudi nekaj srečnežev v Albaniji, Črni Gori in tudi na Hrvaškem. A kot opozarjajo strokovnjaki, smo daleč od tega, da bi se populacija znova vzpostavila v Jadranskem morju, vseeno pa je to žarek upanja, da se bodo nekoč vrnili na Jadran.

icon-expand Sredozemska medvedica FOTO: Shutterstock

Sredozemska medvedica je eden najbolj ogroženih morskih sesalcev na svetu in je bil leta 2015 uvrščen na rdeči seznam IUCN kot ogrožena vrsta. V preteklosti je živela ob obali Črnega morja, po vsem Sredozemlju, na atlantskih otokih Madeira, Azori in Zelenortski otoki. Ob severozahodni obali Afrike je vrsta živela od Maroka na severu do današnjega Senegala in Gambije na jugu. Nato pa so jih lovili in preganjali. Po 200 letih intenzivnega dobesedno iztrebljanja so populacije v Črnem morju, pa tudi v večini sredozemskih držav, skoraj povsem izginile. So ena največjih vrst pravih tjulnjev na svetu. Odrasli tjulnji lahko dosežejo dolžino 2,8 metra in tehtajo približno 300 kilogramov. Njihovo telo je oblikovano kot torpedo, kar jim v kombinaciji s plavutmi omogoča enostavno gibanje v morskem okolju.

Zakaj je pomembna?