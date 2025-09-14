Ogrožena žival se vrača v Jadran: po 40 letih so jo opazili še v Neumu

Sredozemska medvedjica je bila nekoč vrsta, ki je s svojo prisotnostjo razveseljevala na Jadranu, tudi na sosednjem Hrvaškem, predvsem na območjih okoli otoka Visa, na Biševem, kjer je po tej vrsti poimenovana celo znamenita jama, Medvjedja špilja, a je tudi tam že pred časom povsem izginila. Skoraj povsem so jih namreč iztrebili ribiči, saj so jim kradli ribe in uničevali ribiške mreže.
To dragoceno žival so, kot poroča Dubrovački vjestnik, nazadnje v Jadranu opazili junija, ko jo je opazil ribič iz Črne gore, strokovnjaki pa so hitro potrdili njegovo opažanje. Podoben primer pa so ta mesec zabeležili pred kratkim v Neumskem zalivu. V zadnjih nekaj letih je sredozemsko medvedico opazilo tudi nekaj srečnežev v Albaniji, Črni Gori in tudi na Hrvaškem. A kot opozarjajo strokovnjaki, smo daleč od tega, da bi se populacija znova vzpostavila v Jadranskem morju, vseeno pa je to žarek upanja, da se bodo nekoč vrnili na Jadran.
Sredozemska medvedica je eden najbolj ogroženih morskih sesalcev na svetu in je bil leta 2015 uvrščen na rdeči seznam IUCN kot ogrožena vrsta. V preteklosti je živela ob obali Črnega morja, po vsem Sredozemlju, na atlantskih otokih Madeira, Azori in Zelenortski otoki. Ob severozahodni obali Afrike je vrsta živela od Maroka na severu do današnjega Senegala in Gambije na jugu. Nato pa so jih lovili in preganjali. Po 200 letih intenzivnega dobesedno iztrebljanja so populacije v Črnem morju, pa tudi v večini sredozemskih držav, skoraj povsem izginile.
So ena največjih vrst pravih tjulnjev na svetu. Odrasli tjulnji lahko dosežejo dolžino 2,8 metra in tehtajo približno 300 kilogramov. Njihovo telo je oblikovano kot torpedo, kar jim v kombinaciji s plavutmi omogoča enostavno gibanje v morskem okolju.
Zakaj je pomembna?
Sredozemska medvedica, ena najbolj ogroženih vrst tjulnjev na svetu, ima kot plenilec na vrhu prehranjevalne verige pomembno ekološko vlogo, je za naš portal pojasnil Hrvoje Čeprnja iz WWF Adria Hrvaška. Pomaga vzdrževati ravnovesje populacij rib in drugih morskih organizmov. Sredozemska medvedica, čeprav je bila nekoč izziv za ribiče, je ohranjala naravno ravnovesje populacij v morjih. Danes moramo vsi podpreti prizadevanja za vrnitev te čudovite vrste v Jadran, da se ponovno vzpostavi ravnovesje v našem morju. S številnimi varstvenimi aktivnostmi te ikonične vrste pa je opaziti, da se populacija končno obnavlja. V tej smeri bi morali nadaljevati, je optimističen.
Sredozemske medvedice pa niso edina zaščitena morska vrsta v Jadranu. Poleg tega so posebej ogrožene različne vrste morskih psov in raž, pa tudi morda na prvi pogled ne tako privlačne vrste, kot so morski ježki in ožigalkarji, našteva Čeprnja: "Omenimo lahko še leščurja, vrsto, ki je številčno močno zdesetkana. Te vrste so pod pritiskom prelova, uničevanja habitatov in podnebnih sprememb," opozarja.
Kako lahko sami poskrbite za zdravje jadranskega morja? Ljudje lahko prepoznajo nezakonite vrste na jedilniku tako, da se poučijo o zaščitenih vrstah in sezonskih omejitvah. Če opazite kaj sumljivega, nemudoma odreagirajte in opozorite pristojne, saj vsako uživanje zavarovanih vrst prispeva k njihovemu izumrtju in škoduje celotnemu ekosistemu. "Informirajte se, povprašajte o izvoru rib, podpirajte trajnostni ribolov in se izogibajte uživanju ogroženih vrst. S trajnostno izbiro lahko naše morje ohranimo za prihodnje generacije," še sklene Čeprnja.
