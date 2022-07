Na svoj 103. rojstni dan umrl britanski okoljski znanstvenik

BESEDA O ZEMLJI

Karmelina Husejnović / 28.07.2022, 17:58

Umrl je James Lovelock, britanski okoljski znanstvenik, ki je postavil hipotezo o Gaji. Trdil je namreč, da sta življenje na Zemlji in sam planet neločljivo povezana dela celote, ki nenehno vplivata drug na drugega.

James Lovelock pred enim od svojih izumov, napravo za merjenje plina in molekul, ki so prisotni v ozračju FOTO: AP

Britanski kemik, naravoslovec in okoljevarstvenik James Lovelock je umrl v torek, obkrožen s svojo družino na svoj 103. rojstni dan. "Svetu je bil najbolj znan kot znanstveni pionir, podnebni prerok in snovalec hipoteze o Gaji. Za nas je bil ljubeč mož in čudovit oče z brezmejno radovednostjo, nagajivim smislom za humor in strastjo do narave," je v sporočilu za javnost zapisala njegova družina.

Kot so sporočili, se je v zadnjih mesecih po nesrečnem padcu njegovo zdravje močno poslabšalo, še pred pol leta pa se je sprehajal ob obali v bližini svojega doma v Dorsetu in opravljal intervjuje.

Lovelock se je rodil v angleškem kraju Letchworth Garden City. S svojim delom je veliko prispeval k znanosti, med njegovimi najbolj znanimi dosežki pa je hipoteza o Gaji, znana tudi pod imenom Gajin princip ali Gajina paradigma. Gre za zelo vplivno teorijo, ki Zemljo vidi kot model, v katerem so njeni živi in neživi deli med seboj povezani v kompleksnem sistemu, ki deluje kot enoten organizem. Lovelace je postavil hipotezo in jo poimenoval po Gaji, grški boginji Zemlje, svoj prispevek hipotezi pa je dodala tudi mikrobiologinja Lynn Margulis.

Bil je tudi med prvimi zagovorniki podnebnih ukrepov, nekatere njegove ideje pa so vplivale na to, kako podnebni znanstveniki in biologi danes dojemajo svetovne ekosisteme.

"Prispevek Jamesa Lovelocka k znanstvenim raziskavam je zelo obsežen, od razvoja instrumentov do iskanja življenja na Marsu in izdelave detektorja za zajemanje elektronov," so zapisali v znanstveni skupini Science Museum Group, ki je leta 2012 pridobila pravice do Lovelockovega arhiva.

James Lovelock FOTO: Profimedia

Lovelock je svojo profesionalno pot začel na Univerzi v Manchestru, kjer je doštudiral kemijo. Po študiju je postal raziskovalec britanskega Sveta za medicinske raziskave v Londonu, kjer se je ukvarjal z raziskovanjem opeklin. Po drugi svetovni vojni je leta 1948 doktoriral iz medicine na Londonski šoli higiene in tropske medicine, nato pa je 20 let deloval na Nacionalnem inštitutu za medicinske raziskave, njegovo takratno delo pa je pomembno vplivalo na razvoj krionike.

Deloval je tudi na več ameriških univerzah in kot svetovalec za ameriško vesoljsko agencijo (Nasa), za katero je razvil detektor atomov in molekul v plinih. S tem detektorjem so odkrili veliko količino plinov CFC v ozračju. V tem obdobju je tudi razvil hipotezo o Gaji. Med drugim je bil tudi zagovornik jedrske energije, svaril je pred učinkom tople grede in predlagal geoinženirske postopke za spodbujanje rasti alg v oceanih, ki bi črpale CO2 iz ozračja in ga odlagale na oceansko dno.