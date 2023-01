Musk, Twitter in podnebne dezinformacije

BESEDA O ZEMLJI

Anja Kralj / 22.01.2023, 14:07

Če na Twitterju v iskalnik vpišete angleško besedo podnebje, vam algoritem ne bo najprej ponudil besede 'podnebna kriza' ali 'podnebne spremembe', ampak podnebna prevara. Če kliknete na prvo ponujeno možnost, pa se vam odpre najprej predlogov objav, ki zanikajo resnost in celo obstoj podnebnih sprememb.

Odkar je Twitter lani kupil razvpiti Elon Musk, so omrežje preplavile zavajajoče objave, ki zanikajo obstoj in resnost podnebnih sprememb, piše AP. Kot opozarjajo, Twitter ni edino družbeno omrežje, kjer cvetijo objave, ki zanikajo ugotovitve znanstvenikov. "Kar se dogaja v t. i. informacijskem ekosistemu, predstavlja neposredno grožnjo ukrepanju in boju proti podnebni krizi," je za AP dejala Jennie King, vodja podnebnih raziskav na neprofitni organizaciji Inštitut za strateški dialog, s sedežem v Londonu. Kot opozarja, lahko tako s širjenjem napačnih, nepreverjenih, celo izmišljenih informacij po družbenih omrežjih, vsakdo zaseje seme dvoma in povzroči, da ljudje začnejo napačno misliti, da znanstveniki niso soglasni.

Elon Musk in Twitter FOTO: Profimedia

Svet stoji na robu podnebne katastrofe

Kot smo pisali, so novembra lani na COP27 podnebni strokovnjaki in aktivisti opozorili, da svet še vedno stoji na robu katastrofe. Ob tem so pozvali, da se morajo največja svetovna gospodarstva konkretneje zavezati k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in se ob tem bolj nasloniti na znanstvene dokaze o učinkih podnebnih sprememb.

Čeprav je podnebna konferenca ZN v Egiptu prinesla prelomni dogovor o ustanovitvi finančnega sklada za povrnitev škode državam v razvoju, ki so jih posledice podnebnih sprememb v zadnjih letih najbolj prizadele, pa je splošna ocena podnebnih pogajanj po mnenju podnebnih strokovnjakov neuspešna. V končnem dokumentu so bile namreč po pritiskih držav proizvajalk nafte in tistih, ki prispevajo največje deleže k svetovnim emisijam toplogrednih plinov, odpravljene ključne zaveze glede zmanjšanja omenjenih izpustov in postopnega opuščanja vseh fosilnih goriv, je poročala STA.

V luči tega je širjenje dezinformacij in razširjanje dvomov v znanstvene ugotovitve izredno problematično. Na inštitutu za strateški dialog so tako skupaj z več okoljskimi organizacijami sledili objavljanju podnebnih dezinformacij na družbenih omrežij mesece pred, med in po podnebni konferenci Združenih narodov, ki je potekala novembra. Pred kratkim so objavili poročilo o ugotovitvah, o katerem poroča AP.

Poplava spornih objav in lažnih trditev o podnebnih spremembah

Kot ugotavljajo v poročilu, je v tem času Meta, lastnica Facebooka in Instagrama, dopustila objavo skoraj 4000 spornih oglasov na svojih straneh. Naročniki večine spornih objav so bila energetska podjetja s fosilnimi gorivi. Kot so zapisali v poročilu, so tovrstne objave zavračale dejstvo, da obstaja znanstveno soglasje o podnebni krizi in kritizirala prizadevanja za boj proti podnebnim spremembam.

V nekaterih primerih so oglasi in objave izpostavljali inflacijo in negotovo dogajanje na gospodarskih trgih kot razloga za nasprotovanje podnebni politiki, medtem ko so povsem zanemarili stroške neukrepanja, izpostavljajo v poročilu. Raziskovalci so hkrati ugotovili tudi, da precejšnje število računov, ki objavljajo lažne trditve o podnebnih spremembah, širijo tudi napačne informacije o volitvah v ZDA, covidu-19 in cepivih.

Glede na poročilu, ki pa ga je prejšnji teden objavila neprofitna organizacija Advance Democracy, se je leta 2022 število tvitov, ki vsebujejo podnebna prevara ali druge izraze, povezane z zanikanjem podnebnih sprememb, povečalo za 300 %. Čeprav je Twitter nekatere vsebine označil za dezinformacije, veliko objav ni bilo označenih, čeprav je, kot ugotavljajo raziskovalci, nedvomno šlo za takšne vsebine.

Twitter se na obtožbe ni odzval, tiskovni predstavnike Mete pa je v odzivu le citiral pravila podjetja, ki prepovedujejo objavo oglasov, ki so jih pregledali njihovi zaposleni za preverjanje dejstev. A kot poudarja AP, oglasi, ki so jih identificirali v poročilu, niso bili preverjeni.