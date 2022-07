Mikroplastiko prvič odkrili v govejem in svinjskem mesu

BESEDA O ZEMLJI

09.07.2022

Nizozemski raziskovalci so v živalskih izdelkih v trgovinah in v krvi živali na farmah odkrili delce mikroplastike. Šlo je za manjšo, pilotno študijo, v kateri so uporabili manjši vzorec. Vplivi mikroplastike, ki so jo znanstveniki sicer marca letos prvič že odkrili v človeški krvi, na zdravje ljudi, so še vedno neznani.

Prvič doslej so onesnaženje z mikroplastičnimi delci raziskovalci izmerili tudi v svinjskem in govejem mesu, mleku, prav tako pa v krvi goveda in prašičev, ki jih gojijo na nizozemskih farmah, poroča Guardian.

Raziskovalci z Univerze Vrije Universiteit Amsterdam so v kar treh četrtinah testiranih vzorcev mesnih in mlečnih izdelkov in prav v vsakem vzorcu krvi živali, odkrili mikroplastiko. Gre za pilotno študijo, poroča Guardian. Znanstveniki so marca letos prvič odkrili mikroplastiko v človeški krvi, isto metodologijo pa so zdaj uporabili, da so testirali živalske izdelke in njihovo kri. Odkritje delcev mikroplastike v krvi živali kaže, da lahko delci potujejo po telesu in se nalagajo v organih.

Raziskovalci so tako testirali 12 vzorcev krvi goveda in 12 vzorcev krvi prašičev. Prisotnost mikroplastičnih delcev so potrdili v prav vseh. Preučili so tudi 25 vzorcev mleka, med katerimi je bilo tako tudi mleko, ki so ga prodajali v supermarketu in sveže mleko na kmetijah. 18 vzorcev je vsebovalo mikroplastiko. Nadalje so ugotovili, da je mikroplastične delce vsebovalo sedem od osmih vzorcev govejega mesa in pet od osmih vzorcev svinjskega mesa. Kot so poudarili v poročilu, je še vedno neznano, ali te ugotovitve pomenijo, da obstajajo kakšna toksikološka tveganja uživanja takšnih izdelkov. V drugih državah morajo podobne raziskave še izvesti, so pa mikroplastiko leta 2021 že potrdili v mleku v Švici in v Franciji, še spomni Guardian.

Mikroplastiko odkrili tudi v pljučih ljudi

Raziskovalcem je pred kratkim na manjšem vzorcu uspelo odkriti tudi mikroplastične delce globoko v pljučih ljudi. Te so odkrili pri 11 od 13 obravnavanih pacientov. Najpogosteje je šlo za delce PET, ki so prisotni v plastenkah. Znanstveniki ob rezultatih študije opozarjajo, da je onesnaževanje z mikroplastiko zdaj doseglo vse kotičke tega planeta, zato je izpostavljenost ljudi mikroplastičnim delcem neizogibna, to pa pomeni, da so raziskovalci vse bolj zaskrbljeni zaradi vpliva tovrstnih delcev na zdravje ljudi.

Znanstveniki so sicer že v prejšnjih študijah ugotovili, da s pitjem vode iz plastenk močno povečamo vnos plastičnih mikrodelcev v svoj prebavni sistem. Voda v plastenkah namreč v povprečju vsebuje kar 22-krat več mikroplastike kot vosa z pipe. Oseba, ki pije zgolj vodo iz plastenk, samo s tem na leto zaužije okoli 90.000 plastičnih mikrodelcev. Za primerjavo: pri vodi iz pipe so izračunali, da letno v povprečju zaužijemo okoli 4000 plastičnih mikrodelcev.

Vpliv na zdravje ljudi je treba še preiskati

Znano je že, da mikroplastične delce vdihujemo in da jih v telo vnašamo s hrano in pijačo. Marca so mikroplastiko prvič odkrili celo v človeški krvi. S tem so dokazali, da mikroplastični delci potujejo po telesu in da se lahko nalagajo v organih. Kot smo pisali, povprečna oseba poje vsaj 50.000 delcev mikroplastike na leto, še približno toliko jih vdihnemo, kažejo izsledki prve raziskave o vnosu mikroplastike v človeško telo. A ta številka je zgolj ocena; vnos plastičnih mikrodelcev v naša telesa je v resnici verjetno še veliko večji.

Raziskovalci so precej zaskrbljeni, saj so v laboratorijskih razmerah ugotovili, da lahko mikroplastika povzroča poškodbe človeških celic, prav tako je znano, da mikroplastični delci vstopajo v telo in povzročijo škodo na pljučih ter lahko povzročijo številne prezgodnje smrti. Kako mikroplastika vpliva na zdravje ljudi, je še predmet raziskovanj.

WHO tako poudarja, da je treba narediti še več raziskav, ki bodo podrobneje ocenile izpostavljenost mikroplastiki in njene vplive na zdravje ljudi. Poudarjajo tudi, da je treba razviti standardne metode za merjenje vsebnosti mikroplastičnih delcev v vodi, poleg tega pa bi bilo treba temeljiteje raziskati vire in prisotnost mikroplastike v pitni vodi ter učinkovitost različnih procesov za čiščenje vode.