Žalostni prizori za novo leto: zaradi pirotehnike vsako leto pogine več tisoč ptic

BESEDA O ZEMLJI

Anja Kralj / 26.12.2021, 16:02

Zaradi silvestrskih ognjemetov vsako leto pogine več tisoč ptic. Januarja 2021 so v Italiji denimo poročali o pravem 'masakru'. Tla ulic v bližini železniške postaje v Rimu je prvega januarja prekrilo več sto mrtvih ptic, večinoma škorcev. Takšne prizore lahko preprečimo in se odpovemo pirotehniki, ki močno onesnažuje tudi okolje in ogroža zdravje živih bitij.

Ptice se prilagodijo na stalo prisotne zvoke, ki jih s svojim delovanjem v okolje vnašamo ljudje. Na zvočne efekte pirotehnike pa se ne morejo prilagoditi, saj so nenadni in nepredvidljivi. Povezujejo jih lahko tudi s streli lovcev. V strahu za preživetje doživljajo močan stres in paniko, pojasnjuje Urša Gajšek iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS).

Na ptice negativno vplivajo tako svetlobni kot zvočni efekti pirotehnike, izpostavljene pa so lahko tudi udarnemu valu eksplozije, ki jih neposredno poškoduje, našteva: "Svetlobni dražljaji pirotehnike morda nekoliko manj negativno vplivajo na ptice, predvsem na daljše razdalje, ko je pridruženi zvok manj slišen. Če pa je ptica bliže, jo svetlobni dražljaj močno preseneti in preplaši tudi brez kakršnega koli pridruženega zvoka." Kot dodaja, ognjemeta ptice ne dojemajo enako kot poletnih neviht, saj so v nasprotju z nevihtami nepredvidljivi. Zaradi počasnejšega nastanka in spremljajočega padca tlaka lahko ptice nevihte predvidijo in se umaknejo ali skrijejo.

Ptice FOTO: Dreamstime

Pri uporabi pirotehnike pride tudi do proizvodnje škodljivih plinov, ki so zelo škodljivi za ptičji dihalni sistem – povzročijo težave z dihanjem, posledično lahko tudi smrt ptice. Uporaba pirotehnike v zimskem času pa je za ptice še posebno problematična, ker je zaloga hrane v zimskem času pticam težje dosegljiva in vsako nepotrebno vznemirjanje in aktivnost ima lahko za posledico izčrpanost ptice, ki se lahko konča s poginom.

Katere ptice so še posebej ranljive oziroma ogrožene?

Silvestrski ognjemeti še posebej ogrožajo ptice v naseljih in vodne ptice, torej tiste, ki se v zimskem času lokalno zbirajo v večjem številu, razloži Gajškova.

Pozimi se namreč mnoge ptice pomaknejo bližje človeku in v mestna središča, številne tudi prenočujejo na ogromnih skupinskih prenočiščih. V tem času lahko ognjemet povzroči preplah in privede do pogina večjega števila ptic. Uporaba pirotehničnih sredstev splaši ogromne jate spečih ptic, ki se v zmedi zaletijo v predmete, ki jih v temi ne vidijo, kot so okna, žice, veje, stebri.

Silvestrski ognjemeti močno ogrožajo tudi vodne ptice. V Sloveniji na mnogih vodnih telesih prezimujejo številne vodne ptice, ki so k nam priletele s severa in vzhoda Evrope. Vznemirjanje teh ima izjemno negativne posledice, saj po nepotrebnem porabljajo energijo, ki jo kopičijo za naporno pot nazaj na svoja gnezdišča, izpostavlja.

Prestrašen pes. FOTO: Dreamstime

Žalostni prizori na novoletni dan

Na vprašanje, ali je ob takšnih s hrupom obremenjenih dneh kdaj zabeleženih več poginov ptic kot običajno, odgovarja, da zaradi silvestrskih ognjemetov vsako leto umre več tisoč ptic: ''Januarja 2021 so v Italiji poročali o pravem 'masakru'. Tla ulic v bližini železniške postaje v Rimu je prvega januarja prekrilo več sto mrtvih ptic, večinoma škorcev.''

Ognjemet ne pokvari praznikov le pticam in drugim divjim živalim, opozarja Gajškova. Stres povzroča tudi številnim ljubljenčkom, ki se zaradi ognjemetnega 'kaosa' močno preplašijo in lahko posledično pobegnejo v iskanju varne, mirne lokacije.

Večini ljudem najljubši božični in novoletni prazniki so našim ljubljenčkom najbolj stresni, svari in dodaja, da z uporabo pirotehničnih izdelkov po nepotrebnem ogrozimo tudi zdravje in življenje ljudi. Znani so primeri poškodb zaradi eksplozije in vžigi stanovanjskih in drugih objektov: ''Za doseganje različnih efektov se pri izdelavi pirotehničnih izdelkov uporabljajo številne kemikalije, ki se pri eksploziji silovito sprostijo v zrak v obliki plinastih reakcijskih produktov in nanodelcev. Posledica je močno onesnažen zrak in zdravstveno tveganje za ljudi. Zaradi svoje majhnosti lahko nanodelci v zraku ostanejo tudi več tednov. Z vdihavanjem prodrejo globoko v pljuča in skozi sluznico pljuč v krvni obtok. Raznesejo se po celem telesu in lahko povzročijo različna vnetja ter poškodbe celičnih struktur.''

Praznično vzdušje si lahko pričaramo tudi brez uporabe pirotehnike, poziva: ''Tako bomo polepšali praznike mnogim prebivalcem, katerim hrup in onesnaževanje zraka ne pričara prazničnega vzdušja, pa naj si bodo to ljudje ali živali.''