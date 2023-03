Ljubezenski ples pod vodo: Morski orjaki ljubezen iščejo s hitrimi zmenki

BESEDA O ZEMLJI

Ljudje nismo edini, ki srečo v ljubezni iščemo tudi s pomočjo hitrih zmenkov. Kot so ugotovili znanstveniki, so morski psi orjaki kljub svojemu mogočnemu imenu in videzu pravi nežni velikani. S krožnimi hitri zmenki si namreč ta zanimiva vrsta išče partnerje, ugotavljajo. Znanstveniki so v posebnem ljubezenskem plesu opazili tudi nežne dotike s plavutmi, kar so označili za presenetljiv način dvorjenja za to samotarsko vrsto.

Verjetno se ne bi radi znašli v obroču med morskimi psi, ki bi v krogu drseli okoli vas. Gre sicer za redko zabeležen pojav, za plavanje morskih psov v krogu pa stoji povsem romantičen razlog, piše EuroNews. Takšen prizor so v zadnjih letih nekajkrat zabeležili na zahodni obali Irske. Morski biologi iz Združenja morskih bioloških društev Združenega kraljestva so ugotovili, da je šlo za prav poseben ljubezenski ritual, neke vrste hitre zmenke teh morskih velikanov. Četudi bi se znašli med njimi, ne bi bili v nevarnosti, gre namreč za počasi premikajoče se orjake, ki lahko zrastejo tudi do 12 metrov v dolžino, hranijo pa se s planktonom. Morski biologi upajo, da bodo nove ugotovitve o prikupnem ljubezenskem plesu morskih psov spodbudile ukrepe za njihovo ohranitev v evropskih vodah, kjer so ogroženi.

Zakaj krožijo, da bi našli ljubezen?

Ta ritual je bil v zadnjih 40 letih nekajkrat dokumentiran v severozahodnem Atlantiku v Kanadi in ZDA. Čeprav poleti v obalnih vodah Združenega kraljestva in Irske pogosto opazijo morske pse, si znanstveniki takšnega vedenja doslej niso znali razložiti. Morski biologi so tako preučili 19 posnetkov iz zadnjih petih let, ki prikazujejo krožeče formacije morskih psov. Ugotovili so, da vsako takšno skupino sestavlja od šest do 23 morskih psov, ki počasi plavajo na površini, drugi pa globlje v posebni obročasti strukturi.

Kako veliki samotarji najdejo ljubezen v prostranem oceanu, je bila za znanstvenike vedno vznemirljiva skrivnost, je za EuroNews pojasnil prof. David Sims, vodilni avtor raziskave, ki je bila objavljena v reviji Journal of Fish Biology: "Neverjetno je, da smo zdaj ugotovili, da obroč deluje kot paritveni ritual na način hitrih zmenkov." Ribe krožijo v počasnem posnetku in tako ocenijo več potencialnih partnerjev naenkrat. Kljub temu da so lahko morski psi v ljubezenskem obroču ostali tudi več ur, celo dni, se je večina samcev in samic v le nekaj minutah seznanila z večino ostalih članov skupine.

Znanstveniki so opazili tudi nežne dotike s plavutmi, pri čemer so se snubci prevrnili, da bi tako pritegnili pozornost, kar je nenavadna poteza za običajno zadržano vrsto morskega psa.

Morski psi ogroženi tudi v Sredozemlju

Morski psi orjaki so na seznamu ogroženih vrst IUCN. Kot smo že poročali, tudi več kot polovici vrst morskih psov in skatov v Sredozemlju grozi izumrtje. Najbolj jih ogroža ribolov, ki je pogosto pretiran in tudi nezakonit, v zadnjih desetletjih pa tudi plastični odpadki. Netrajnosten in včasih nezakonit ribolov je namreč ogrozil preživetje morskih plenilcev v celotni regiji. Stanje pa še poslabšuje pomanjkanje upravljanja in izvrševanja, slabo voden trg in pomanjkanje podatkov.

"Morskim psom v Sredozemlju grozi izumrtje. Njihov hiter upad je resen signal stanja našega morja in rezultat neodgovornih ribolovnih praks, za kar pa so odgovorne vse države. Morski psi so bili del našega morja in kulture tisoč let. Če želimo zagotoviti njihov obstoj tudi v prihodnje, moramo ukrepati zelo hitro," opozarjajo v svetovnem skladu za naravo.

Glede na podatke Mednarodne unije za ohranitev narave (IUCN) je od 73 vrst morskih psov in skatov, ki jih najdemo v sredozemskih vodah, več kot polovica ogroženih. Te ocena je še slabša od tiste, ki so jo podali pred 10 leti. Kar 20 vrst so označili za kritično ogrožene, kar pomeni, da so v naravnem okolju tik pred izumrtjem. Eden od teh je morski pes vrste navadni sklač. Morski psi so od nekdaj pokazatelji stanja morskega ekosistema, saj so na vrhu prehranske piramide, njihovo izumiranje je zato zelo zaskrbljujoče.

Kot so izpostavili v poročilu, so za izginjanje populacije morskih psov odgovorne vse vrste ribolova. Dve sredozemski državi pa prednjačita po ulovu morskih psov med leti 2000 in 2015: Libija (4260 ton) in Tunizija (4161 ton). Ti državi ulovita okoli trikrat več morskih psov in skatov od Italije (1347 ton) in Egipta (1141 ton). Nekatere vrste se lovijo ciljno in za njih obstaja trg, večina pa jih je ulovljenih kot prilov oziroma nezaželeni ulov, ki se ga vrže nazaj v morje, kjer pa ribe poginejo, opozarjajo v poročilu.

Več kot 60 vrst so našli v vlečnih mrežah, v nekaterih območjih pa morski psi in skati predstavljajo več kot tretjino ulova, ulovljenega s parangali. Kritično ogrožene velike bele morske pse lovijo z visečimi mrežami, ki pa so nezakonite. Precej morskih psov in skatov ulovijo tudi s trislojnimi mrežami pri malem ribolovu.