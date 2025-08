Leva, ki je bil del študije, zvabil iz zavarovanega območja in ga pokončal

V Zimbabveju živi približno 1500 divjih levov, od katerih jih približno tretjina živi v prostranem narodnem parku Hwange. Po vsej Afriki je populacija divjih levov ocenjena na približno 20.000. Vendar se njihovo število zmanjšuje zaradi izgube habitata in človeških konfliktov. Levi, ena najbolj ikoničnih afriških vrst, so trenutno na seznamu ranljivih vrst Mednarodne zveze za varstvo narave.

Ko je Blondiejev uboj sprožil polemike, zgražanje in opozorila nasprotnikov lova, je tiskovni predstavnik zimbabvejskega narodnega parka za AP zagotovil, da je bil lov zakonit in da je imel lovec potrebna dovoljenja. Zimbabve namreč dovoljuje lov na do 100 levov na leto. Lovci na trofeje, ki so običajno tuji turisti, plačajo tudi več deset tisoč evrov, da ubijejo leva in s seboj odnesejo njegovo glavo ali kožo kot trofejo.

Izvršni direktor podjetja Africa Geographic, Simon Espley, pa je na to odgovoril, da je Blondiejev umor posmeh etiki, ki naj bi jo imeli lovci na trofeje. Blondie je namreč nosil jasno razvidno raziskovalno ovratnico in je bil plemenski samec v najboljših letih. Lovci pa zatrjujejo, da lovijo le starejše leve, ki se ne razmnožujejo. Noben lev ni varen pred lovci na trofeje, je za AP posvaril Espley.

Blondie ni bil prvi lev, ki je žalostno končal. Leta 2015 je mednarodno ogorčenje sprožil poboj leva Cecila, ki je bil prav tako udeležen v raziskovalnem projektu. Američan, zobozdravnik iz Minnesote, je leva prav tako zvabil iz zavarovanega območja, ga najprej ranil, potem pa ga lovil ure in ure, preden ga je ubil.