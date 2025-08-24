'Mučenje v počasnem posnetku': Načrti za farme hobotnic še vedno živi

Število hobotnic, priljubljene delicije na krožnikih, v španskih vodah upada. A povpraševanje po okusnih lovkah, ki se vedno veča, poganja tudi ideje o spornih praksah farm hobotnic v tej mediteranski državi. Znanstveniki opozarjajo, da so tovrstne farme krute do živali, ki veljajo za izjemno inteligentna bitja.

Medtem ko število hobotnic v španskih vodah upada, se dobavitelji kljub pomislekom obračajo h gojenju teh edinstvenih morskih bitij. Apetit po hobotnicah po svetu narašča, države, nekoč znane po visokem ulovu hobotnic, pa se marsikje soočajo z upadom, poroča AP.

icon-expand Hobotnica FOTO: Shutterstock

Čeprav se O Carballino imenuje španska prestolnica hobotnic, kjer se razteza tudi visok bronast kip hobotnice in je znan po vsakoletnem festivalu hobotnic, ki privabi več deset tisoč ljudi, sto let stara tovarna, ki stoji tam, v desetih letih ni pridobila niti ene živali iz lokalnih voda. "Tukaj v Galiciji je hobotnica postala res redka," za AP pripoveduje Carlos Arcos iz podjetja Frigorificos Arcos SL. Danes 100 % hobotnic, ki jo predelajo v podjetju, prihaja iz Mavretanije in Maroka.

icon-expand Hobotnica FOTO: AP

Čeprav število hobotnic iz leta v leto naravno niha, znanstveniki in ribiči opozarjajo, da dolgoročni trend v Španiji pada in da naraščajoče mednarodno povpraševanje le še zaostruje pritisk na te živali. To poletje pa je ta pritisk dosegel prelomno točko. V Španiji so lov na hobotnice prepovedali za tri mesece. Premor je bil namenjen temu, da si populacija hobotnic opomore. A Juan Martinez, ribič z več kot 40 leti izkušenj, izpostavlja, da tudi, če si populacija opomore, jo bodo v dveh tednih po začetku nove lovne sezone znova uničili.

Načrti za gojenje hobotnic v ujetništvu

To je nekatera podjetja spodbudilo k raziskovanju gojenja hobotnic v rezervoarjih oziroma akavarijih, da bi na tak način zagotovili dolgoročno oskrbo s hobotnico, ki je priljubljena poletna poslastica. Zaradi naraščajočega povpraševanja in krčenja prostoživečih staležev hobotnic tako nekatera podjetja v Španiji poskušajo gojiti hobotnice v ujetništvu. To bi lahko po njihovih besedah lahko zmanjšalo pritisk na oceane. Grupo Profand v Galiciji tako razvija raziskovalno valilnico, velikan Nueva Pescanova pa si prizadeva za vzpostavitev obsežne industrijske farme, ki bi letno vzredila kar do milijon hobotnic za hrano.

icon-expand Hobotnica FOTO: AP

A t.i. farme hobotnic so naletele na odpor in kritike skupin za dobrobit živali. Skupine za zaščito živali so predlagani projekt obsodile kot nehuman, prav tako opozarjajo, da bi to onesnažilo bližnje vode z odpadki, poslabšalo prelov divjih rib, ki se uporabljajo za krmo, in povzročilo trpljenje enemu najkompleksnejših in najbolj inteligentnih bitij v oceanu.

Inteligentna bitja, ki bi v ujetništvu trpela

Kot opozarjajo znanstveniki, so hobotnice dokazano izjemno inteligentna bitja. Številni poskusi so dokazali, da se te radovedne živali, ki spreminjajo obliko, neverjetno prilagajajo. Steklenice, pločevinke, celo odpadne baterije na dnu morja. Vse to je postalo novo domovanje hobotnic, saj so se odpadke, ki sicer dušijo oceane, naučile izkoristiti v svoj prid. Gre za neverjeten primer prilagoditve, navdušeno ugotavljajo raziskovalci. Pločevinke, zavržene steklenice in ostale smeti, ki končajo na morskem dnu, so se naučile uporabljati kot zavetje, skrivališče ali celo kot gnezdo za svoja jajca. Hobotnice so znane po številnih mehanizmih, ki jim omogočajo preživetje – med drugim posnemajo strupena bitja in se branijo s curki vode. Samo z opazovanjem se lahko hitro naučijo ustaljenih nalog in imajo približno 500 milijonov nevronov – zaradi česar, kot ugotavljajo znanstveniki, se lahko po pameti primerjajo s psi. Zaradi svoje vedoželjne in radovedne narave bodo hobotnice v ujetništvu zelo trpele, so prepričani. So tudi samotarska, teritorialna bitja in strokovnjaki se bojijo, da bi zaradi ujetosti v zaprtem prostoru z nezaželenimi sosedi pojedle druga drugo. Prejšnji poskusi vzreje hobotnic za gojenje so se namreč končali z visoko stopnjo umrljivosti med živalmi, pa tudi s primeri agresije, kanibalizma in samopoškodovanja, svarijo znanstveniki.

'Mučenje v počasnem posnetku'