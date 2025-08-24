Časzazemljo.si
Beseda o Zemlji

'Mučenje v počasnem posnetku': Načrti za farme hobotnic še vedno živi

24. 08. 2025
Število hobotnic, priljubljene delicije na krožnikih, v španskih vodah upada. A povpraševanje po okusnih lovkah, ki se vedno veča, poganja tudi ideje o spornih praksah farm hobotnic v tej mediteranski državi. Znanstveniki opozarjajo, da so tovrstne farme krute do živali, ki veljajo za izjemno inteligentna bitja.

Medtem ko število hobotnic v španskih vodah upada, se dobavitelji kljub pomislekom obračajo h gojenju teh edinstvenih morskih bitij. Apetit po hobotnicah po svetu narašča, države, nekoč znane po visokem ulovu hobotnic, pa se marsikje soočajo z upadom, poroča AP.

Hobotnica
HobotnicaFOTO: Shutterstock

Čeprav se O Carballino imenuje španska prestolnica hobotnic, kjer se razteza tudi visok bronast kip hobotnice in je znan po vsakoletnem festivalu hobotnic, ki privabi več deset tisoč ljudi, sto let stara tovarna, ki stoji tam, v desetih letih ni pridobila niti ene živali iz lokalnih voda. "Tukaj v Galiciji je hobotnica postala res redka," za AP pripoveduje Carlos Arcos iz podjetja Frigorificos Arcos SL. Danes 100 % hobotnic, ki jo predelajo v podjetju, prihaja iz Mavretanije in Maroka.

Hobotnica
Hobotnica FOTO: AP

Čeprav število hobotnic iz leta v leto naravno niha, znanstveniki in ribiči opozarjajo, da dolgoročni trend v Španiji pada in da naraščajoče mednarodno povpraševanje le še zaostruje pritisk na te živali. To poletje pa je ta pritisk dosegel prelomno točko. V Španiji so lov na hobotnice prepovedali za tri mesece. Premor je bil namenjen temu, da si populacija hobotnic opomore. A Juan Martinez, ribič z več kot 40 leti izkušenj, izpostavlja, da tudi, če si populacija opomore, jo bodo v dveh tednih po začetku nove lovne sezone znova uničili.

Načrti za gojenje hobotnic v ujetništvu

To je nekatera podjetja spodbudilo k raziskovanju gojenja hobotnic v rezervoarjih oziroma akavarijih, da bi na tak način zagotovili dolgoročno oskrbo s hobotnico, ki  je priljubljena poletna poslastica. Zaradi naraščajočega povpraševanja in krčenja prostoživečih staležev hobotnic tako nekatera podjetja v Španiji poskušajo gojiti hobotnice v ujetništvu. To bi lahko po njihovih besedah lahko zmanjšalo pritisk na oceane. Grupo Profand v Galiciji tako razvija raziskovalno valilnico,  velikan Nueva Pescanova pa si prizadeva za vzpostavitev obsežne industrijske farme, ki bi letno vzredila kar do milijon hobotnic za hrano. 

Hobotnica
Hobotnica FOTO: AP

A t.i. farme hobotnic so naletele na odpor in kritike skupin za dobrobit živali. Skupine za zaščito živali so predlagani projekt obsodile kot nehuman, prav tako opozarjajo, da bi to onesnažilo bližnje vode z odpadki, poslabšalo prelov divjih rib, ki se uporabljajo za krmo, in povzročilo trpljenje enemu najkompleksnejših in najbolj inteligentnih bitij v oceanu. 

Inteligentna bitja, ki bi v ujetništvu trpela

Kot opozarjajo znanstveniki, so hobotnice dokazano izjemno inteligentna bitja. Številni poskusi so dokazali, da se te radovedne živali, ki spreminjajo obliko, neverjetno prilagajajo. Steklenice, pločevinke, celo odpadne baterije na dnu morja. Vse to je postalo novo domovanje hobotnic, saj so se odpadke, ki sicer dušijo oceane, naučile izkoristiti v svoj prid. Gre za neverjeten primer prilagoditve, navdušeno ugotavljajo raziskovalci. Pločevinke, zavržene steklenice in ostale smeti, ki končajo na morskem dnu, so se naučile uporabljati kot zavetje, skrivališče ali celo kot gnezdo za svoja jajca.

Hobotnice so znane po številnih mehanizmih, ki jim omogočajo preživetje – med drugim posnemajo strupena bitja in se branijo s curki vode. Samo z opazovanjem se lahko hitro naučijo ustaljenih nalog in imajo približno 500 milijonov nevronov – zaradi česar, kot ugotavljajo znanstveniki, se lahko po pameti primerjajo s psi.

Zaradi svoje vedoželjne in radovedne narave bodo hobotnice v ujetništvu zelo trpele, so prepričani. So tudi samotarska, teritorialna bitja in strokovnjaki se bojijo, da bi zaradi ujetosti v zaprtem prostoru z nezaželenimi sosedi pojedle druga drugo. Prejšnji poskusi vzreje hobotnic za gojenje so se namreč končali z visoko stopnjo umrljivosti med živalmi, pa tudi s primeri agresije, kanibalizma in samopoškodovanja, svarijo znanstveniki.

'Mučenje v počasnem posnetku'

Trenutno tudi ni znane humane metode za ubijanje hobotnic in trenutne tehnike, ki se uporabljajo na hobotnicah, še zdaleč niso usmiljene do teh glavonožcev. Hobotnice, ubite za prehrano ljudi, pogosto žive skuhajo, zabodejo v glavo, zadušijo ali zamrznejo v ledu.

"Gojitev divjih živali je kruta, še posebej pa hobotnic glede na njihovo samotarsko naravo in izjemno visoko inteligenco," je za AP dejala Helena Constela, vodja komunikacij pri Seaspiracy, skupini, ki se zavzema proti industrijskemu ribolovu. Zadrževanje teh živali skupaj v akvarijih je po njenih besedah ' mučenje v počasnem posnetku'. Michael Sealey,  svetovalec pri organizaciji Oceana Europe, je izpostavil, da bi se moralo ribogojstvo osredotočiti na vrste z nižjimi okoljskimi stroški, kot so ostrige in školjke.

Ponekod so takšne farme že prepovedali. Washington je tako leta 2024 postal prva zvezna država, ki je prepovedala gojenje hobotnic, sledila mu je Kalifornija, ki je prav tako prepovedala prodajo gojenih hobotnic. Zakonodajalci v več drugih državah so predlagali podobne prepovedi, v kongresu pa je v obravnavi dvostranski zvezni zakon o prepovedi gojenja in uvoza gojenih hobotnic.

Čeprav v ZDA trenutno ne deluje nobena komercialna farma, pa ti preventivni ukrepi odražajo naraščajočo zaskrbljenost zaradi projektov, ki se izvajajo v Evropi, Aziji in delih Srednje in Južne Amerike. Grupo Profand se na prošnjo AP za odziv ni odzval, tudi v podjetju Nueva Pescanova niso želeli dati komentarja.

