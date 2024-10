Kemikalije v oblačilih – kako se izogniti tveganjem?

Anja Kralj / 06.10.2024, 12:37

Zveza potrošnikov Slovenije je ugotovila, da je od 166 vzorcev spodnjega perila kar tretjina vsebovala kemikalije iz skupine bisfenolov. Desetina je z njimi tako obremenjena, da jih je ZPS uvrstila v rdečo skupino. Kako v poplavi tekstilnih izdelkov izbrati neškodljive in zaščititi svoje zdravje?

Pri proizvodnji oblačil se pogosto uporabljajo različne kemikalije in škodljive snovi, ki lahko negativno vplivajo na zdravje ljudi in okolje. Kemikalije, uporabljene v procesu proizvodnje oblačil, lahko do določene mere ostanejo v končnih izdelkih. Kot našteva profesor Blaž Stres iz kemijskega inštituta, so najpogosteje uporabljene kemikalije in škodljive snovi barvila (azo barvila, kislinska barvila, direktna barvila). Nekatera azo barvila se lahko razgradijo v rakotvorne amine. Ostanki barvil lahko povzročijo draženje kože in alergijske reakcije.

Na seznamu se znajde tudi formaldehid, ki se uporablja za izboljšanje odpornosti tkanin proti mečkanju in za fiksiranje barv. Formaldehid je znan alergen in lahko povzroča draženje kože, oči in dihal. Dolgotrajna izpostavljenost je povezana z rakom.

Pogosto pa proizvajalci tekstila uporabljajo tudi težke kovine, kot so, kadmij, svinec, živo srebro, krom. Uporabljajo se v nekaterih barvilih in pigmentih. Težke kovine so strupene in lahko povzročajo različne zdravstvene težave, vključno z rakom, nevrološkimi motnjami in poškodbami organov.

Prav tako so na seznamu pesticidi in insekticidi, ki se uporabljajo pri gojenju bombaža za zaščito rastlin pred škodljivci. Pesticidi in insekticidi lahko ostanejo v vlaknih bombaža in povzročajo zdravstvene težave, kot so kožne alergije in hormonske motnje. Pri proizvodnji tekstila se uporabljajo tudi večne kemikalije oziroma PFAS za vodoodbojnost in odpornost proti madežem v tekstilu. PFAS so obstojne kemikalije, ki se kopičijo v okolju in v telesu, kar lahko vodi do različnih zdravstvenih težav, vključno s težavami z jetri in rakom. Ftalati pa se uporabljajo v plastifikatorjih za mehčanje PVC v tiskih in okrasnih elementih na oblačilih. Ftalati so povezani s hormonskimi motnjami in reproduktivnimi težavami.

Ali lahko potrošnik že zdaj na kakšen način preveri, kakšna oblačila kupuje? Kaj svetujete, kako se izogniti tveganjem?

V Evropski uniji je sicer, kot smo že pisali, vzpostavljen obsežen nadzor nad kemikalijami v oblačilih, ki vključuje nacionalne inšpekcijske organe, REACH uredbo, sistem *Rapex, uvozne kontrole in sodelovanje med državami članicami ter EU agencijami. "Potrošniki lahko zaupajo, da so izdelki na trgu podvrženi strogim kontrolam, vendar je vedno priporočljivo iskati certificirane izdelke in biti pozoren na kakovost in varnost oblačil," svetuje Stres.

Potrošniki imajo tako na voljo več možnosti za preverjanje kakovosti oblačil in zmanjšanje tveganj, povezanih s kemikalijami. S preverjanjem certifikatov, branjem etiket, izbiro trajnostnih blagovnih znamk, informiranjem in pravilnim vzdrževanjem oblačil lahko znatno zmanjšate tveganje za izpostavljenost škodljivim kemikalijam. Tukaj je nekaj nasvetov, kako lahko preverite, kakšna oblačila kupujete in kako se izogniti tveganjem.

Preverjanje certifikatov

- OEKO-TEX Standard 100: Iščite oblačila z oznako OEKO-TEX Standard 100, ki zagotavlja, da izdelek ne vsebuje škodljivih kemikalij. Ta certifikat pokriva različne vrste škodljivih snovi, vključno s težkimi kovinami, formaldehidom in azo barvili.

- GOTS (Global Organic Textile Standard): GOTS certifikat zagotavlja, da so oblačila narejena iz ekoloških materialov in da celoten proizvodni proces upošteva stroge okoljske in družbene standarde.

- Bluesign: Certifikat, ki zagotavlja, da so bili v proizvodnem procesu upoštevani najvišji standardi varnosti za ljudi in okolje.

Branje etiket in informacij o izdelku

- Sestava materiala: Preverite etikete za informacije o sestavi materiala. Naravni materiali, kot so organski bombaž, volna in lan, so pogosto manj kemično obdelani kot sintetični materiali.

- Izogibanje določenim snovem: Izogibajte se oblačilom, ki vsebujejo visoko vsebnost sintetičnih materialov, kot so poliester, najlon in akril, saj so ti materiali pogosto kemično obdelani.

Izbira ekoloških in trajnostnih blagovnih znamk

- Trajnostne blagovne znamke: Podpirajte blagovne znamke, ki so znane po svojih trajnostnih praksah in transparentnosti glede uporabljenih materialov in kemikalij.

- Ekološki certifikati: Iščite oblačila z ekološkimi certifikati, ki zagotavljajo uporabo naravnih in okolju prijaznih materialov.

Informiranje in raziskovanje

Spletne strani in poročila: Preverite spletne strani blagovnih znamk za informacije o njihovih okoljskih in družbenih politikah. Veliko blagovnih znamk ponuja podrobnosti o svojih praksah in certificiranju.

Neodvisne ocene: Poiščite neodvisne ocene in poročila o blagovnih znamkah in njihovih praksah glede kemikalij v tekstilu. Organizacije, kot so Greenpeace in druge nevladne organizacije, pogosto objavljajo takšne informacije.

Pranje in vzdrževanje oblačil

Pranje novih oblačil: Vedno operite nova oblačila pred prvo uporabo, da odstranite morebitne ostanke kemikalij.

Pravilno vzdrževanje: Sledite navodilom za vzdrževanje na etiketah oblačil, da zmanjšate potrebo po kemičnih čistilih in podaljšate življenjsko dobo oblačil.

Izogibanje določenim vrstam oblačil

- Močno obarvana oblačila: Izogibajte se oblačilom z močno barvanimi tkaninami, saj lahko vsebujejo več kemikalij, zlasti azo barvil.

- Oblačila z dodatki: Oblačila z veliko dodatki, kot so bleščice, natisnjeni vzorci ali plastični deli, lahko vsebujejo več škodljivih snovi.

Dodatni viri in aplikacije

Aplikacije za pregled izdelkov: Obstajajo aplikacije in spletne platforme, kot so Good On You, ki ocenjujejo trajnostne in etične prakse blagovnih znamk ter ponujajo informacije o kemikalijah v izdelkih.

Spletne trgovine s trajnostnimi oblačilI: Uporabite spletne trgovine, specializirane za trajnostna in ekološka oblačila, kjer so izdelki običajno bolje preverjeni glede kemikalij.