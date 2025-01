Greenpeace za višjo obdavčitev 'super bogate onesnaževalske elite'

A.K. / 23.01.2025, 8:57

Okoljska organizacija Greenpeace ob začetku svetovnega gospodarskega foruma (WEF), poziva k višji obdavčitvi najbogatejših. Izračunali so, koliko prihodkov bi lahko v državne blagajne prinesla obdavčitev najbogatejših. Prepričani so, da je na svetu dovolj denarja, a po njihovih besedah ga preveč ostaja v žepih super bogate elite, ki onesnažuje planet. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres pa opozarja, da je odvisnost sveta od fosilnih goriv 'pošast, ki napada cel svet'.

Kot so prepričani v Greenpeacu, peščica najbogatejših plačuje majhne davke na dohodek in premoženje, kar je nesorazmerno s škodo, ki jo povzroča okolju in ljudem. Namesto večine prebivalstva bi morali zeleni prehod financirati najbogatejši, so prepričani. "Ker so pozivi k pravični obdavčitvi vse glasnejši in gibanje za davčno pravičnost vse močnejše, je leto 2025 zgodovinska priložnost za spremembo davčnih pravil in reformo svetovnih finančnih sistemov, pozivajo. "Najbogatejši odstotek Zemljanov je odgovoren za več emisij kot revnejši dve tretjini Zemljanov skupaj," opozarjajo.

Bogataši FOTO: Shutterstock

Po scenarijih, ki so jih pripravili v Greenpeacu, bi obdavčitev tistih, katerih premoženje je vredno vsaj 100 milijonov evrov, evropskim državam prineslo od 60 do 185 milijard evrov na leto. V Sloveniji pa bi progresivna obdavčitev premoženja najbogatejših prinesla več kot pol milijarde evrov na leto, so ocenili v raziskavi Tax Justice Network iz leta 2023. Izračuni so narejeni na podlagi podatkov iz leta 2024, velja pa omeniti, da je vrednosti premoženj na Forbesovem seznamu in drugih seznamih multimiljarderjev podcenjena, kar pomeni, da bi bili dejanski davčni prihodki bistveno višji, poudarjajo v Grenpeace.

Kot pojasnjujejo, so za izhodišče vzeli raziskavo francoskega ekonomista Gabriela Zucmana, predstavljeno finančnim ministrom G20 julija 2024. Kot predlagajo, bi bilo v praks po njihovem mnenju pravično uvesti progresivno davčno stopnjo, z nižjimi davčnimi stopnjami za premoženje med 100 milijoni in milijardo dolarjev ter višjimi stopnjami za premoženje, ki presega milijardo dolarjev. Takšen davek že poznajo v Španiji, kjer se trenutni davek na premoženje giblje med 1,7 % in 3,5 %, so spomnili.

Z vidika Greenpeacea je ključno, da se denar, pobran z obdavčitvijo najbogatejših, nameni reševanju okoljske krize in izboljšanju blaginje ljudi z uvedbo konkretnih politik, ki ljudem zagotavljajo dostop do univerzalnih javnih storitev, kot so javni prevoz, javno zdravstvo in stanovanja, še dodajajo.

Bogataši FOTO: Shutterstock

Voditelji večjih bank so zaradi Trumpa umaknili iz podnebnih sporazumov

V Davosu, kjer so se zbrali prav najbogateši in najvplivnejši prebivalci Zemlje, pa je generalni sekratar ZN António Guterres znova posvaril pred odvisnostjo sveta od fosilnih goriv, piše Guardian. Opozorilo prihaja le nekaj dni potem, ko je Donald Trump ZDA ponovno umaknil iz pariškega podnebnega sporazuma.

Zasvojenost sveta s fosilnimi gorivi je "Frankensteinova pošast, ki ne prizanaša ničemur in nikomur", je nagovoril svetovne voditelje. Svetovno elito je opozoril z besedami: "Kar vidimo danes - dvig morske gladine, vročinski valovi, poplave, nevihte, suše in gozdni požari - so le predogled grozljivke, ki prihaja." Voditelje večjih bank, med katerimi so se mnoge umaknile iz podnebnih sporazumov, preden se je Trump vrnil na položaj, je posvaril tudi, da so na napačni strani zgodovine, napačni strani znanosti in napačni strani potrošnikov, ki iščejo več trajnosti, ne pa manj. Izpostavil je, da isto opozorilo velja tudi za industrijo fosilnih goriv ter oglaševalska, lobistična in PR podjetja, ki podpirajo industrijo fosilnih goriv. Opozoril je še na izjemno gospodarsko priložnost obnovljive energije.