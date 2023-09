Gospa Pravica: Podjetja morajo zaščititi ljudi in okolje

Anja Kralj, STA / 25.09.2023, 17:10

V središču prestolnice so dobili nenavaden obisk. Tam se je mudila gospa Pravica. Pred tem je obiskala že Pariz in Dunaj. Se sprašujete, kdo je gospa Pravica? Ogromen balon, ki ponazarja ranjeno pravico. Gospa Pravica je zabodena z mečem korporacij in ponazarja, kako velika mednarodna podjetja zaradi želje po ustvarjanju lastnega dobička lahko teptajo človekove pravice in uničujejo okolje. Namen dogodka je bil opozoriti na pomembnost nove EU zakonodaje, ki naj bi od podjetij zahtevala, da s takšnimi praksami prenehajo.

Evropska zakonodaja, ki od podjetij zahteva konec teptanja človekovih pravic in uničevanja okolja

Okoljska organizacija Focus, ki je organizator tega dogodka v Sloveniji, je skupaj s predstavniki in predstavnicami Pravične trgovine Slovenije in evropske mreže okoljskih nevladnih organizacij Friends of the Earth Europe na dan dogodka poskušala na nekoliko nenavaden način civilni družbi predstaviti predlog in pomembnost nove EU zakonodaje, ki naj bi od podjetij zahtevala, da s takšnimi praksami prenehajo, slovenskim odločevalcem pa jasno sporočiti, da podprejo ambiciozno zakonodajo, ki bo preprečila kršenje človekovih pravic in uničevanje okolja ter omilila posledice podnebnih sprememb.

"Ravno zdaj namreč potekajo pogajanja na EU ravni, a obstaja nevarnost, da ta zakonodaja ne bo prinesla želenih učinkov, zato je zdaj čas, da našim odločevalcem in določevalkam kam in svojim političnim predstavniko in predstavnicam, ki v pogajanjih sodelujejo, povemo, da zahtevamo, da se zavzamejo za takšno direktivo, ki bo preprečila kršenje človekovih pravic in uničevanje okolja ter omilila posledice podnebnih spremem," so poudarili v Focusu.

Kot je danes izpostavila predsednica Focusa Živa Kavka Gobbo si vsi želimo živeti v svetu, kjer bi bile spoštovane človekove pravice in okolje: "Izkazalo se je, da prostovoljne zaveze podjetij ne rešujejo problemov, zato želimo, da tudi podjetja, ki delujejo v EU, spoštujejo okolje in človekove pravice in predvsem, da ne izvajajo kršitev človekovih pravic in krepitev vplivov na okolje na račun profitov."

Strokovna sodelavka Focusa Elena Lunder je predstavila zakonodajne zahteve, ki jih ima evropska mreža nevladnih organizacij. Med drugim si želijo, da bi zakonodaja pokrivala celotno vrednostno verigo podjetij, ne samo direktnih dobaviteljev ali lastnih operacij, ampak vse od pridobivanja surovin do prodaje in uporabe nekega izdelka. "Nujno je, da zakonodaja vključuje vse človekove pravice, delavske pravice in okoljske standarde," je poudarila Lunderjeva. Po mnenju organizacij je tudi nujno, da zakonodaja vključuje civilnopravno odgovornost podjetij.

Svetina: Podjetja so dolžna zaščititi človekove pravice in okolje

Svojo podporo je izrazil tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina. "Podjetja so dolžna zaščititi človekove pravice in okolje. Glede na podnebno krizo, ki smo jo ob nedavnih katastrofalnih poplavah občutili tudi v Sloveniji, je jasno, da morajo tudi podjetja takoj spremeniti svoje strategije in poslovanje," je dejal Svetina.

Menil je, da je skrajni čas, da se na ravni EU sprejme trdno zakonodajo, ki bo od podjetij zahtevala skrben pregled spoštovanja standardov človekovih pravic in varstva okolja ter od odgovornih v podjetjih odgovornost, žrtvam pa bo omogočila učinkovito pravno varstvo. Od slovenske vlade pričakuje, da bo v pogajanjih v zvezi s to direktivo zastopala trdno stališče, da se človekove pravice in okolje v gospodarstvu spoštujeta.