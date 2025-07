Ekstremno vreme poganja cene hrane v Evropi

Raziskava, ki jo je izvedlo šest evropskih raziskovalnih inštitutov, ugotavlja, kako podnebne spremembe povzročajo porast cen hrane v Evropi, poroča Euronews. T o je pomembno, kar lahko podražitve poslabšajo tveganja za javno zdravje in celo socialne nemire, poudarjajo v študiji. Raziskovalci so izpostavili 16 živil v 18 državah po svetu, med njimi je tudi britanski krompir in špansko olivno olje, ki sta se podražila zaradi izjemne vročine, suše ali padavin med letoma 2022 in 2024.

Cene hrane v Evropi in po svetu so se v zadnjih letih močno zvišale, kar je za denarnice evropskih potrošnikov zaskrbljujoč trend. Čeprav so višji proizvodni stroški in vojna v Ukrajini spodbudili nekatere dvige cen, so pomembno vlogo pri tem igrali tudi ekstremni vremenski dogodki, kaže nova raziskava, o kateri poroča Euronews.

Ekstremni vremenski pojavi lahko uničijo pridelke in močno vplivajo na končno letino, svarijo raziskovalci. V študiji so vremenske dogodke, kot so vročina, suša in obilno deževje, povezali z dvigom cen na trgovinskih policah.

V Italiji in Španiji so se cene oljčnega olja januarja 2024 po hudi suši v letih 2022 in 2023 medletno zvišale za kar 50 odstotkov, ponazarjajo. Zaradi bolj vročega in sušnega vremena se je proizvodnja oljčnega olja v Španiji, ki predstavlja 40 odstotkov svetovne oskrbe, v letu 2022 namreč zmanjšala za 50 odstotkov. Visoke temperature spomladi so uničile številna oljčna drevesa, redki preživeli plodovi pa so zaradi pomanjkanja vode postali majhni in tanki.

Letošnji maj je bil drugi najtoplejši na svetu, kar jih je bilo kdaj zabeleženih, presegel ga je le maj 2024, kažejo podatki programa EU za podnebne spremembe Copernicus. V nekaterih delih severozahodne Evrope so zabeležili najnižjo količino padavin in vlažnosti tal vsaj od leta 1979. Kmetje po vsej severni Evropi so izrazili zaskrbljenost za svoje pridelke, saj nenavadno suho vreme uničuje pridelek pšenice in koruze.