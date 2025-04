Uvedba novih carin: Svetovni voditelji še vedno upajo na pogajanja

Nemški jezuitski duhovnik želi na nenavaden način opozoriti na boj proti podnebnim spremembam. Odločil se je, da gre raje v zapor, kot da bi plačal globo v višini 500 evrov zaradi sodelovanja v ulični blokadi prometa podnebnih aktivistov v mestu Nürnberg na jugu Nemčije. Njegov greh, ki ga bo kaznovalo sodišče je namreč, da je sodeloval na protestu, v katerem so s preostalimi okoljskimi aktivisti blokirali promet in se z rokami prilepili na ulice. Ta teden je Jörg Alt v Nürnbergu že začel prestajati svojo skoraj mesečno zaporno kazen.

"Danes začenjam s služenjem svoje 25-dnevne alternativne zaporne kazni v zaporu v Nürnbergu," je povedal v torek, preden je odšel v zaporniško celico, poroča AP. "Tega ne želim početi, še posebej, ker moje zdravje pri 63 letih ni več najboljše. Vendar ne vidim druge možnosti. To je namreč še zadnja oblika protesta, ki mi je v tem konkretnem primeru preostala, da bi opozoril na pomembna vprašanja, kot so podnebne spremembe."

icon-expand Duhovnik aktivist FOTO: AP

Namesto 500 evrov 25 dni v zaporu Novembra je Alt pojasnil, da "kot duhovnik zaradi zaobljube uboštva nima dohodka in bančnega računa ter da s plačilom kazni ne želi škodovati redu in sobratom," poroča nemška tiskovna agencija dpa. Bavarsko višje deželno sodišče je namreč pred tem zavrnilo njegovo pritožbo na odločitev nižjega sodišča in potrdilo Altovo obsodbo zaradi sodelovanja pri blokadi prometa na okoljevarstvenem protestu. Po odločitvi sodišča so oblasti od Alta večkrat zahtevale plačilo 500 evrov, preden je bila kazen na koncu spremenjena v 25-dnevno zaporno kazen. Sodba je povezana z blokado ulic avgusta 2022, ko so jezuitski duhovnik in približno 40 drugih aktivistov blokirali promet v Nürnbergu tako, da so roke prilepili na ulico pred mestno železniško postajo, da bi opozorili na podnebne spremembe.

Lepljenje na ceste v imenu okoljskega aktivizma

Po Nemčiji in drugih državah so v zadnjih letih potekali številni podobni protesti, s katerimi poskušajo aktivisti opozoriti na nujnost boja proti podnebnim spremembam. Odziv javnosti in politike na takšne blokade cest je bil mešan. Medtem ko so nekateri Nemci dejali, da podpirajo okoljske protestnike, so se podnebni aktivisti soočili tudi z nasiljem razjarjenih avtomobilistov in pozivi po strogemu kaznovanju, ki so večinoma prihajali iz ust konzervativnih politikov. Nemški kancler Olaf Scholz je podnebne aktiviste ostro kritiziral kot zaradi protestov, kot je blokiranje ulic ali lepljenje na ceste in uničevanje znanih slik v muzejih.