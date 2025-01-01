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Beseda o Zemlji
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WMO: Letošnje leto med najtoplejšimi v zgodovini meritev
Beseda o Zemlji

WMO: Letošnje leto med najtoplejšimi v zgodovini meritev

Obnova gozda: štejejo majhni koraki, če jih delaš v pravo smer
pljuča planeta

Obnova gozda: štejejo majhni koraki, če jih delaš v pravo smer

WMO: Letošnje leto med najtoplejšimi v zgodovini meritev
po lanskem rekordnem

WMO: Letošnje leto med najtoplejšimi v zgodovini meritev

Odkritje fascinantnega ekosistema pod morsko gladino Cipra, a tam tudi odpadki
občutljiva območja

Odkritje fascinantnega ekosistema pod morsko gladino Cipra, a tam tudi odpadki

Dirka za zrak: kar 99 odstotkov ljudi na svetu diha onesnažen zrak
zaskrbljujoče

Dirka za zrak: kar 99 odstotkov ljudi na svetu diha onesnažen zrak

ostale novice
Znanstveniki ugotovili: zaradi vročinskih valov se hitreje staramo
Beseda o Zemlji

Znanstveniki ugotovili: zaradi vročinskih valov se hitreje staramo

Znanstveniki opozarjajo, da izpostavljenost visokim temperaturam povzroča dolgotrajno škodo za zdravje milijard ljudi. Ponavljajoča se izpostavljenost vročinskim valovom namreč pospešuje staranje ljudi, je pokazala nova študija. Vpliv je v veliki meri primerljiv s škodo, ki jo lahko na zdravje povzročijo kajenje, uživanje alkohola, slaba prehrana ali omejena telesna vadba, svarijo raziskovalci.
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'Mučenje v počasnem posnetku': Načrti za farme hobotnic še vedno živi
Beseda o Zemlji

'Mučenje v počasnem posnetku': Načrti za farme hobotnic še vedno živi

Število hobotnic, priljubljene delicije na krožnikih, v španskih vodah upada. A povpraševanje po okusnih lovkah, ki se vedno veča, poganja tudi ideje o spornih praksah farm hobotnic v tej mediteranski državi. Znanstveniki opozarjajo, da so tovrstne farme krute do živali, ki veljajo za izjemno inteligentna bitja.
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Del Hirošime tudi pri nas: drevesa, ki so edina preživela eksplozijo
Beseda o Zemlji

Del Hirošime tudi pri nas: drevesa, ki so edina preživela eksplozijo

Ljubljanski botanični vrt skrbi za potomce edinih dreves, ki so preživela eksplozijo atomske bombe iz Hirošime. Že leta 2013 so iz semen dveh preživelih vrst ginka slovesno posadili drevesa, ki so jih poimenovali drevesa miru. Uspešno so vzklila in čakajo, da bodo dovolj zrasla, da bodo dobila 'stalno prebivališče'.
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Leva, ki je bil del študije, zvabil iz zavarovanega območja in ga pokončal
Beseda o Zemlji

Leva, ki je bil del študije, zvabil iz zavarovanega območja in ga pokončal

Lev Blondie je nič hudega sluteč živel v prostranem naravnem parku v Zimbabveju. Bil je plemenski samec v najboljših letih. Veličastna žival je nosila tudi ovratnico, ki je dokazovala, da je Blondie del raziskovalnega projekta. A Blondie je kljub svojemu statusu sodelujočega v raziskavi padel pod streli lovca na trofeje. Ta ga je zvabil iz zaščitenega območja na lovišče, kjer ga je pokončal. Blondie, ki je tako prehitro zaključil svoje življenje, je bil samec v najboljših letih. Uboj leva, ki je bil del znanstvene raziskave v Zimbabveju, je sprožil gnus in neodobravanje zaščitnikov živali in številnih znanstvenikov.
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Ekstremno vreme poganja cene hrane v Evropi
Beseda o Zemlji

Ekstremno vreme poganja cene hrane v Evropi

Ste tudi vi opazili, da je vaša nakupovalna košarica vedno dražja? Poleg drugih dejavnikov na podražitve vplivajo tudi ekstremni vremenski dogodki. Suša, neurja in ekstremni vremenski dogodki poganjajo cene hrane tudi v Evropi.
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Človeštvo odslej zadolženo: živimo, kot da imamo skoraj dva planeta
Beseda o Zemlji

Človeštvo odslej zadolženo: živimo, kot da imamo skoraj dva planeta

Od danes živimo na račun prihodnosti. Obeležujemo namreč svetovni dan ekološkega dolga – točko v letu, ko človeštvo porabi vse naravne vire, ki jih lahko Zemlja v enem letu obnovi. In to točko smo letos dosegli kar osem dni prej kot lani. Človeštvo trenutno porablja vire, kot da bi imeli na voljo 1,8 planeta, čeprav bi za ohranjanje ekološkega ravnovesja in biotske raznovrstnosti morali živeti v okviru pol planeta. Slovenija pa je z ekološkim zadolževanjem pričela že aprila. Letošnji datum tako znova razkriva zaskrbljujoče dejstvo: potrebe ljudi že dolgo presegajo zmožnosti planeta, da jih vzdržuje.
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Presušeni svet: 'To ni sušno obdobje, to je globalna katastrofa' Presušeni svet: 'To ni sušno obdobje, to je globalna katastrofa' Presušeni svet: 'To ni sušno obdobje, to je globalna katastrofa'
Beseda o Zemlji

Presušeni svet: 'To ni sušno obdobje, to je globalna katastrofa'

Suša deset milijonov ljudi po vsem svetu potiska na rob lakote. To je napoved globalne krize, ki se s podnebnimi spremembami hitro poglablja, so črnogledi znanstveniki. Več kot 90 milijonov ljudi v vzhodni in južni Afriki se sooča s hudo lakoto po rekordni suši. Na mnogih območjih je suša povzročila obsežno propadanje pridelka in pogin živine. V Somaliji četrtino prebivalstva zdaj ogroža lakota, vsaj milijon ljudi pa je bilo zaradi ekstremnih vremenskih razmer razseljenih.
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'Vročinski valovi postajajo norma', Evropa še posebej ranljiva
Beseda o Zemlji

'Vročinski valovi postajajo norma', Evropa še posebej ranljiva

Evropa se še vedno kuha pod vročinsko kupolo. Ekstremna vročina, ki je že junija ukleščila staro celino, je simptom podnebne krize, opozarjajo strokovnjaki. Ti opozarjajo, da so v nebo vzpenjajoče se temperature postale nova norma. Svet se bo moral naučiti živeti z vročinskimi valovi, ki bodo v prihodnje še bolj pogosti in intenzivni, so ta teden opozorili v Svetovni meteorološki organizaciji (WMO).
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Smrtonosni vročinski valovi: kako vročina vpliva na naše zdravje?
Beseda o Zemlji

Smrtonosni vročinski valovi: kako vročina vpliva na naše zdravje?

Intenzivni vročinski valovi terjajo vedno več smrtnih žrtev. Po svetu, pa tudi v Evropi, je davek vročine vedno večji. Kako vročina vpliva na naše zdravje in zakaj je lahko smrtno nevarna?
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Bevk: Angleška trata je za opraševalce zelena puščava
Ekologija

Bevk: Angleška trata je za opraševalce zelena puščava

V Sloveniji živi več kot 500 vrst divjih čebel, večina je samotark. To pomeni, da vsaka čebela zgradi svoje gnezdo in sama skrbi za preživetje svojih potomcev. "Ocenjujemo, da so nekatere vrste v Sloveniji verjetno že izumrle, pa tega še nismo uspeli dokazati, ker je premalo podatkov," pravi Danilo Bevk, predsednik društva Čmrljica. Se pa zaradi podnebnih sprememb pri nas v zadnjih desetletjih pojavlja poseben "podnebni migrant", zlatopasi črmlj. Slej ko prej pa se lahko tudi pri nas naseli azijski sršen, ki se v Evropi že pojavlja in predstavlja grožnjo za medonosne čebele. A največja grožnja za čebele, predvsem divje, je pomanjkanje hrane. "Travniki so danes bolj gnojeni, bolj zgodaj in bolj pogosto košeni, ne zacvetijo in opraševalcem ne zagotavljajo hrane. So neke vrste zelena puščava," opozarja Bevk.

Papež, ki je uničevanje okolja razglasil za greh: Slišati moramo tudi jok Zemlje
Beseda o Zemlji

Papež, ki je uničevanje okolja razglasil za greh: Slišati moramo tudi jok Zemlje

Pokojni papež Frančišek je velik pečat pustil tudi s svojimi prizadevanji za okolje. Najbolj glasno je govoril z dejanji: živel je skromno, kuhal si je sam, uporabljal je javni prevoz in električni papamobil. Kot je opozarjal, je uničevanje okolja greh. Človeštvo je posvaril pred škodljivimi posledicami lahkomiselnega ravnanja z našim planetom. Pred več kot 10 leti je papež Frančišek posvaril, da so podnebne spremembe velik neuspeh človeške morale.
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Duhovnik, ki se je prilepil na cesto, raje v zapor, kot da bi plačal 500 evrov
Beseda o Zemlji

Duhovnik, ki se je prilepil na cesto, raje v zapor, kot da bi plačal 500 evrov

Nemški jezuitski duhovnik želi na nenavaden način opozoriti na boj proti podnebnim spremembam. Odločil se je, da gre raje v zapor, kot da bi plačal globo v višini 500 evrov zaradi sodelovanja v ulični blokadi prometa podnebnih aktivistov v mestu Nürnberg na jugu Nemčije. Njegov greh, ki ga bo kaznovalo sodišče je namreč, da je sodeloval na protestu, v katerem so s preostalimi okoljskimi aktivisti blokirali promet in se z rokami prilepili na ulice. Ta teden je Jörg Alt v Nürnbergu že začel prestajati svojo skoraj mesečno zaporno kazen.
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Greenpeace za višjo obdavčitev 'super bogate onesnaževalske elite'
Beseda o Zemlji

Greenpeace za višjo obdavčitev 'super bogate onesnaževalske elite'

Okoljska organizacija Greenpeace ob začetku svetovnega gospodarskega foruma (WEF), poziva k višji obdavčitvi najbogatejših. Izračunali so, koliko prihodkov bi lahko v državne blagajne prinesla obdavčitev najbogatejših. Prepričani so, da je na svetu dovolj denarja, a po njihovih besedah ga preveč ostaja v žepih super bogate elite, ki onesnažuje planet. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres pa opozarja, da je odvisnost sveta od fosilnih goriv 'pošast, ki napada cel svet'.
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Najdražje podnebne katastrofe leta 2024: Tri v Evropi Najdražje podnebne katastrofe leta 2024: Tri v Evropi Najdražje podnebne katastrofe leta 2024: Tri v Evropi
Beseda o Zemlji

Najdražje podnebne katastrofe leta 2024: Tri v Evropi

Novo poročilo organizacije Christian Aid je pokazalo, da so se leta 2024 v Evropi zgodile tri od 10 najdražjih podnebnih nesreč leta. Glede na novo poročilo je bilo vseh deset finančno najdražjih podnebnih nesreč leta 2024.
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Zakladnica, ki se je želi polastiti Trump: ključna točka pregrete prihodnosti sveta Zakladnica, ki se je želi polastiti Trump: ključna točka pregrete prihodnosti sveta Zakladnica, ki se je želi polastiti Trump: ključna točka pregrete prihodnosti sveta
Beseda o Zemlji

Zakladnica, ki se je želi polastiti Trump: ključna točka pregrete prihodnosti sveta

Neokrnjena Grenlandija, ki v svojih globinah skriva neprecenljiva bogastva v obliki mineralov in ostalih dragocenih naravnih virov, vedno bolj diši Donaldu Trumpu. Novopečeni predsednik ZDA odkrito priznava, da bi se rad polastil te naravne zakladnice. Celo z vojaškim zavzetjem. A Grenlandija ni ključna le za to, ker v svojem nedrju varuje redke vire, ampak ima pomembno vlogo tudi pri oblikovanju dnevnega vremena za milijarde ljudi, prav tako pa je od tega, kaj se dogaja tam, odvisno tudi, kakšne bodo posledice podnebnih sprememb. Zato bodo vanjo v prihodnosti uprte vse oči sveta, svarijo znanstveniki.
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Je zakon, ki bi zaščitil pljuča sveta, ogrožen? Slaba novica tudi za evropske gozdove
Beseda o Zemlji

Je zakon, ki bi zaščitil pljuča sveta, ogrožen? Slaba novica tudi za evropske gozdove

Nevladne organizacije so se leta borile za zakon, ki bi zaščitil svetovne gozdove. Uvoz kmetijskih izdelkov v Evropo je namreč drugi največji povzročitelj krčenja gozdov na svetu. Ko so se že veselili nove uredbe, ki bi vzpostavila stroga pravila, pa je EU začela sprejemati spremembe, ki bi zakon znova oslabile, poudarjajo v društvu za sonaraven razvoj Focus. Izničili bi potencial uredbe pri preprečevanju degradacije gozdov v Evropi. Uvedba kategorije držav brez tveganja za deforestacijo bi omogočila podjetjem, da se izognejo skrbnemu preverjanju. Tako bi lahko proizvode, povezane s krčenjem gozdov, pred uvozom prepeljali skozi države brez tveganja, kar bi ustvarilo trgovinske oaze, opozarjajo.
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Združitev naftnih lobijev in volilne baze, ki hrepeni po Armagedonu
Beseda o Zemlji

Združitev naftnih lobijev in volilne baze, ki hrepeni po Armagedonu

November je minil v znamenju volitev v ZDA, ki so med podnebnimi znanstveniki zasejale še dodaten pesimizem. Zmaga Trumpa je poraz za naš planet, so prepričani številni podnebni strokovnjaki. Kar je že jasno je, da bo Trumpov minister za energijo kritik boja proti podnebnim spremembam.
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Koper in Izola bi postala otoka, poplavilo bi soline: še lahko zaščitimo Obalo? Koper in Izola bi postala otoka, poplavilo bi soline: še lahko zaščitimo Obalo? Koper in Izola bi postala otoka, poplavilo bi soline: še lahko zaščitimo Obalo?
Beseda o Zemlji

Koper in Izola bi postala otoka, poplavilo bi soline: še lahko zaščitimo Obalo?

Koper in Izola bi znova postala otoka, morje v Sloveniji pa bi lahko poplavilo 1200 hektarjev površin. Od tega največ v okolici Sečovelj, pod vodo bi bile celotne soline in letališče. To bi se lahko, če bi se uresničil najbolj pesimističen podnebni scenarij, zgodilo do leta 2100. Nevarno je biti optimist, torej bodimo pesimisti in se pripravljajmo na slabše scenarije, svari Primož Banovec. Težko je opaziti nekaj, kar se trenutno premika s hitrostjo okoli pol centimetra na leto, a vedno pogostejše poplavljanje nižjeležečih delov obale je že tu, opozarja pred počasnim, a vztrajnim naraščanjem morske gladine. Kakšne ukrepe moramo sprejeti, da preprečimo takšne scenarije?
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Zasebni Bezosovi letali v letu izpustili toliko emisij, kot bi jih delavec Amazona v 207 letih
Beseda o Zemlji

Zasebni Bezosovi letali v letu izpustili toliko emisij, kot bi jih delavec Amazona v 207 letih

Novo poročilo ugotavlja, da vrtoglav ogljični odtis enega odstotka najbogatejših na svetu povečuje lakoto, revščino in čezmerno število smrti. Zaradi luksuznih jaht, zasebnih letal in naložb v onesnaževalne industrije najbogatejših ljudi na svetu je cilj omejitve globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija vse težje dosegljiv.
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Kemikalije v oblačilih – kako se izogniti tveganjem?
Beseda o Zemlji

Kemikalije v oblačilih – kako se izogniti tveganjem?

Zveza potrošnikov Slovenije je ugotovila, da je od 166 vzorcev spodnjega perila kar tretjina vsebovala kemikalije iz skupine bisfenolov. Desetina je z njimi tako obremenjena, da jih je ZPS uvrstila v rdečo skupino. Kako v poplavi tekstilnih izdelkov izbrati neškodljive in zaščititi svoje zdravje?
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Slovenska onesnaževalska elita: najbogatejši odstotek povzroči 11-krat več emisij
Beseda o Zemlji

Slovenska onesnaževalska elita: najbogatejši odstotek povzroči 11-krat več emisij

V Sloveniji ima zgolj odstotek najpremožnejših v lasti 23 % vsega zasebnega premoženja, povprečni posameznik iz te skupine pa je neposredno odgovoren za kar 11-krat več letnih izpustov kot oseba iz manj premožne polovice prebivalstva. To je ena izmed ugotovitev nove študije, ki jo je objavila Slovenska fundacija za trajnostni razvoj Umanotera. "Razred največjih lastnikov kapitala nas s svojo luksuzno potrošnjo, kapitalskimi naložbami in političnim vplivom vodi v podnebni zlom," so poudarili.
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Taljenje ledenih pokrovov upočasnjuje vrtenje Zemlje
Beseda o Zemlji

Taljenje ledenih pokrovov upočasnjuje vrtenje Zemlje

Nova študija kaže, da se zaradi taljenja polarnih ledenih pokrovov naš planet vrti počasneje. Ker se Zemlja vrti počasneje, se podaljšuje dolžina dneva. To pa stopnjuje učinke podnebnih sprememb.
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